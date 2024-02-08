Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое может вести бизнес и получать с него доход. Зарегистрировать ИП вправе почти любой дееспособный гражданин РФ или иностранец с российской пропиской. Разбираем, как самостоятельно открыть ИП в 2024 году.

Кто может стать ИП

Чтобы вести бизнес в качестве ИП, гражданин должен достичь 18 лет, быть дееспособным, в некоторых случаях — не иметь судимости (например, для работы с несовершеннолетними). Лица 14–18 лет открыть ИП могут только с согласия законных представителей. Если человеку исполнилось 16 лет, то зарегистрировать ИП можно после процедуры эмансипации — признания дееспособности органами опеки или судом.

Иностранцы, которые имеют временную регистрацию или прописку на территории России, и лица без гражданства тоже имеют право открыть ИП.

Открытие ИП пошагово

Для экономии вашего времени мы составили пошаговую инструкцию, как оформить ИП в 2024 году:

1. Выберите вид экономической деятельности

Перед подачей документов нужно определиться с видом экономической деятельности (ОКВЭД). Каждому виду деятельности соответствует цифровой код. С помощью кодов ОКВЭД регулирующие органы понимают, чем занимается предприниматель.

Можно выбрать неограниченное число кодов ОКВЭД, но один нужно указать как основной. По идее, с такой деятельности ИП будет получать основной доход.

Добавлять новые коды и убирать неактуальные после регистрации тоже будет возможно. Это удобно делать в сервисе Ак Барс Банке.

Основной код ОКВЭД влияет на тарифы страховых взносов: чем более рискованной деятельностью занимается ИП, тем выше тарифы.

2. Выберите систему налогообложения

Есть общая система — ОСНО, и есть специальные режимы — УСН, АУСН, ЕСХН и ПСН. Если не выбрать специальный режим, то по умолчанию будет присвоена ОСНО.

ОСНО и спецрежимы отличаются тем, что на ОСНО нужно платить 3–5 разных налогов, на спецрежиме — 1–2 налога.

Практика показывает, что чаще всего предприниматели выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН) как самую выгодную. Указать выбранную систему можно при подаче пакета документов на оформление ИП или в течение 30 дней после постановки на учет.

УСН и АУСН работают в двух вариантах. УСН «Доходы» — налог составляет 6% от доходов, АУСН «Доходы» — 8%. УСН «Доходы минус расходы» — 15% от разницы между доходами и расходами, АУСН «Доходы минус расходы» — 20% от разницы. Есть ограничение по максимальному доходу, который может получать ИП. На АУСН это 60 млн рублей.

По УСН на 2024 год лимит по доходам, облагаемым по ставкам 6% и 15%, составляет 199,35 млн рублей.

АУСН рассчитана на микробизнес, так как позволяет иметь в штате не более 5 сотрудников, за которых не нужно отчислять взносы. Выбрать АУСН для ИП можно пока только в нескольких регионах, где проходит эксперимент. Второе условие: у ИП должен быть открыт счет в банке, допущенном к эксперименту. В их число входит и Ак Барс Банк. АУСН действует в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан.

Ак Барс Банк зарегистрирует ИП на АУСН. Но этом режиме не нужно сдавать отчетность в ФНС, платить взносы за сотрудников, а учет доходов и расходов для начисления налога банк делает автоматизировано. Открыть ИП

При ПСН ИП вместо уплаты налога покупает на срок от месяца до года патент, то есть разрешение заниматься определенной деятельностью. Такая система подходит не всем видам бизнеса.

ЕСХН подойдет тем ИП, которые получают больше 70% доходов от сельхозпроизводства. На ЕСХН выплачивается налог в размере 6% разницы между доходами и расходами, а также НДС.

3. Заполните и подайте документы

Чтобы встать на учет в качестве ИП, нужно подать документы в налоговую инспекцию по месту регистрации заявителя. В случае отсутствия постоянной регистрации документы подаются по месту временной регистрации. Для регистрации ИП нужно заполнить заявление по форме № Р21001.

Можно сделать это самостоятельно или воспользоваться онлайн-сервисом от Ак Барс Банка. Для этого: откройте главную страницу и кликните на кнопку сервиса;

внесите ваши данные в соответствующую форму;

дождитесь, пока система автоматически сформирует заявление по форме P21001;

распечатайте пакет документов и обратитесь с ними в налоговую инспекцию или МФЦ. Последний этап также можно доверить сервису Ак Барс Банка. При выборе этой услуги банк самостоятельно запрашивает документы, которые необходимо приложить к заявлению, формирует пакет документов. Для онлайн-отправки документов в ФНС вам необходимо подойти в офис банка для идентификации и выпуска электронной подписи.

При самостоятельном обращении в налоговую инспекцию вам нужно будет заплатить госпошлину. При регистрации через сервис Ак Барс Банка оформление ИП будет бесплатным. Электронное заявление нужно будет подписать в личном кабинете на сайте банка электронной подписью, которую тоже можно получить бесплатно.

Если возникают трудности с внесением данных на сайте, можно обратиться в отделение Ак Барс Банка, и сотрудник все сделает за вас.

Выгоды при регистрации в статусе ИП через онлайн-сервис Ак Барс Банка:

Не нужно тратить время на посещение налоговой.

Не нужно платить госпошлину.

Не требуется заполнять бланки.

Онлайн-сервис предоставляется бесплатно.

Электронная подпись для подписания сформированного пакета документов тоже выпускается бесплатно.

ФНС рассматривает заявление о регистрации в качестве ИП в течение трех рабочих дней.

После рассмотрения документов налоговая служба сформирует решение о регистрации и направит вам на электронную почту выписку из государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации (ЕГРИП).

4. Откройте счет в банке

По закону ИП не обязан открывать расчетный счет, но работать с ним гораздо удобнее. Его отсутствие накладывает на ИП ограничения. Например, нельзя:

превышать лимит по сумме сделки в 100 тысяч рублей по одному договору;

участвовать в госзакупках и грантах;

получить возврат переплаты налогов;

проводить безналичные расчеты с контрагентами, валютные сделки;

настроить эквайринг;

оформить кредит и лизинг.

Поэтому рекомендуем открыть счет сразу после того, как вы начали свою деятельность в качестве ИП, тем более что можно воспользоваться выгодным предложением банка.

В пакет обслуживания счета входит набор инструментов, необходимый для ведения бизнеса, в том числе:

онлайн-касса;

удобное мобильное приложение;

бухгалтерский, налоговый и кадровый учет;

эквайринг с арендой терминалов (работа с самыми популярными платежными системами, быстрое зачисление на р/с);

корпоративные карты;

зарплатный проект.

На резервирование счета потребуется 5 минут. Для этого необязательно посещать офис банка. Подать заявку можно двумя способами:

Через короткую форму на сайте.

По телефону горячей линии.

Реквизиты будут направлены сразу в личный кабинет и на электронную почту. И с этого момента на ваш расчетный счет могут поступать платежи. После подписания договора в офисе банка и предоставления оригиналов документов вам будет доступен полный пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

Вместе с ним можно выбрать пакет дополнительных услуг «Коробка». В этом случае вы сэкономите на ведении РКО.

Преимущества РКО в Ак Барс Банке:

за совершенные операции не будет взиматься комиссия при выборе «Коробки» и выполнении одного из ее условий по бесплатности: соблюдение минимальной суммы остатка на счете, ежемесячный ФОТ для зачисления заработной платы, проведение по карте безналичных операций;

можно открыть счет в разных валютах;

за переводы клиентам до 2 млн руб. в месяц комиссия не взимается;

сниженная процентная ставка по кредитам;

возможность снятия до 150 тыс. руб. без комиссии;

надбавки по депозитам до 4%;

гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

проценты на остаток по счету начисляются каждый месяц.

Откройте расчетный счет для бизнеса после регистрации ИП через сервис Ак Барс Банка бесплатно.

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