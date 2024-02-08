Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое может вести бизнес и получать с него доход. Зарегистрировать ИП вправе почти любой дееспособный гражданин РФ или иностранец с российской пропиской. Разбираем, как самостоятельно открыть ИП в 2024 году.
91 14
Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто может стать ИП

Чтобы вести бизнес в качестве ИП, гражданин должен достичь 18 лет, быть дееспособным, в некоторых случаях — не иметь судимости (например, для работы с несовершеннолетними). Лица 14–18 лет открыть ИП могут только с согласия законных представителей. Если человеку исполнилось 16 лет, то зарегистрировать ИП можно после процедуры эмансипации — признания дееспособности органами опеки или судом.

Иностранцы, которые имеют временную регистрацию или прописку на территории России, и лица без гражданства тоже имеют право открыть ИП.

Открытие ИП пошагово

Для экономии вашего времени мы составили пошаговую инструкцию, как оформить ИП в 2024 году:

1. Выберите вид экономической деятельности

Перед подачей документов нужно определиться с видом экономической деятельности (ОКВЭД). Каждому виду деятельности соответствует цифровой код. С помощью кодов ОКВЭД регулирующие органы понимают, чем занимается предприниматель. 

Можно выбрать неограниченное число кодов ОКВЭД, но один нужно указать как основной. По идее, с такой деятельности ИП будет получать основной доход.

Добавлять новые коды и убирать неактуальные после регистрации тоже будет возможно. Это удобно делать в сервисе Ак Барс Банке.

Основной код ОКВЭД влияет на тарифы страховых взносов: чем более рискованной деятельностью занимается ИП, тем выше тарифы. 

2. Выберите систему налогообложения

Есть общая система — ОСНО, и есть специальные режимы — УСН, АУСН, ЕСХН и ПСН. Если не выбрать специальный режим, то по умолчанию будет присвоена ОСНО.

ОСНО и спецрежимы отличаются тем, что на ОСНО нужно платить 3–5 разных налогов, на спецрежиме — 1–2 налога.

Практика показывает, что чаще всего предприниматели выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН) как самую выгодную. Указать выбранную систему можно при подаче пакета документов на оформление ИП или в течение 30 дней после постановки на учет. 

УСН и АУСН работают в двух вариантах. УСН «Доходы» — налог составляет 6% от доходов, АУСН «Доходы» — 8%. УСН «Доходы минус расходы» — 15% от разницы между доходами и расходами, АУСН «Доходы минус расходы» — 20% от разницы. Есть ограничение по максимальному доходу, который может получать ИП. На АУСН это 60 млн рублей.

По УСН на 2024 год лимит по доходам, облагаемым по ставкам 6% и 15%, составляет 199,35 млн рублей.

АУСН рассчитана на микробизнес, так как позволяет иметь в штате не более 5 сотрудников, за которых не нужно отчислять взносы. Выбрать АУСН для ИП можно пока только в нескольких регионах, где проходит эксперимент. Второе условие: у ИП должен быть открыт счет в банке, допущенном к эксперименту. В их число входит и Ак Барс Банк. АУСН действует в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан. 

Ак Барс Банк зарегистрирует ИП на АУСН. Но этом режиме не нужно сдавать отчетность в ФНС, платить взносы за сотрудников, а учет доходов и расходов для начисления налога банк делает автоматизировано. 

Открыть ИП

При ПСН ИП вместо уплаты налога покупает на срок от месяца до года патент, то есть разрешение заниматься определенной деятельностью. Такая система подходит не всем видам бизнеса.

ЕСХН подойдет тем ИП, которые получают больше 70% доходов от сельхозпроизводства. На ЕСХН выплачивается налог в размере 6% разницы между доходами и расходами, а также НДС.

3. Заполните и подайте документы

Чтобы встать на учет в качестве ИП, нужно подать документы в налоговую инспекцию по месту регистрации заявителя. В случае отсутствия постоянной регистрации документы подаются по месту временной регистрации. Для регистрации ИП нужно заполнить заявление по форме № Р21001

Можно сделать это самостоятельно или воспользоваться онлайн-сервисом от Ак Барс Банка. Для этого:

  • откройте главную страницу и кликните на кнопку сервиса;

  • внесите ваши данные в соответствующую форму;

  • дождитесь, пока система автоматически сформирует заявление по форме P21001;

  • распечатайте пакет документов и обратитесь с ними в налоговую инспекцию или МФЦ.

Последний этап также можно доверить сервису Ак Барс Банка. При выборе этой услуги банк самостоятельно запрашивает документы, которые необходимо приложить к заявлению, формирует пакет документов. Для онлайн-отправки документов в ФНС вам необходимо подойти в офис банка для идентификации и выпуска электронной подписи.

При самостоятельном обращении в налоговую инспекцию вам нужно будет заплатить госпошлину. При регистрации через сервис Ак Барс Банка оформление ИП будет бесплатным. Электронное заявление нужно будет подписать в личном кабинете на сайте банка электронной подписью, которую тоже можно получить бесплатно. 

Если возникают трудности с внесением данных на сайте, можно обратиться в отделение Ак Барс Банка, и сотрудник все сделает за вас.

Выгоды при регистрации в статусе ИП через онлайн-сервис Ак Барс Банка:

  • Не нужно тратить время на посещение налоговой.

  • Не нужно платить госпошлину.

  • Не требуется заполнять бланки.

  • Онлайн-сервис предоставляется бесплатно.

  • Электронная подпись для подписания сформированного пакета документов тоже выпускается бесплатно.

ФНС рассматривает заявление о регистрации в качестве ИП в течение трех рабочих дней. 

После рассмотрения документов налоговая служба сформирует решение о регистрации и направит вам на электронную почту выписку из государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации (ЕГРИП).

4. Откройте счет в банке

По закону ИП не обязан открывать расчетный счет, но работать с ним гораздо удобнее. Его отсутствие накладывает на ИП ограничения. Например, нельзя: 

  • превышать лимит по сумме сделки в 100 тысяч рублей по одному договору;

  • участвовать в госзакупках и грантах;

  • получить возврат переплаты налогов;

  • проводить безналичные расчеты с контрагентами, валютные сделки;

  • настроить эквайринг;

  • оформить кредит и лизинг.

Поэтому рекомендуем открыть счет сразу после того, как вы начали свою деятельность в качестве ИП, тем более что можно воспользоваться выгодным предложением банка.

В пакет обслуживания счета входит набор инструментов, необходимый для ведения бизнеса, в том числе:

  • онлайн-касса;

  • удобное мобильное приложение;

  • бухгалтерский, налоговый и кадровый учет;

  • эквайринг с арендой терминалов (работа с самыми популярными платежными системами, быстрое зачисление на р/с);

  • корпоративные карты;

  • зарплатный проект.

На резервирование счета потребуется 5 минут. Для этого необязательно посещать офис банка. Подать заявку можно двумя способами:

  • Через короткую форму на сайте.

  • По телефону горячей линии. 

Реквизиты будут направлены сразу в личный кабинет и на электронную почту. И с этого момента на ваш расчетный счет могут поступать платежи. После подписания договора в офисе банка и предоставления оригиналов документов вам будет доступен полный пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

Вместе с ним можно выбрать пакет дополнительных услуг «Коробка». В этом случае вы сэкономите на ведении РКО.

Преимущества РКО в Ак Барс Банке:

  • за совершенные операции не будет взиматься комиссия при выборе «Коробки» и выполнении одного из ее условий по бесплатности: соблюдение минимальной суммы остатка на счете, ежемесячный ФОТ для зачисления заработной платы, проведение по карте безналичных операций;

  • можно открыть счет в разных валютах;

  • за переводы клиентам до 2 млн руб. в месяц комиссия не взимается;

  • сниженная процентная ставка по кредитам;

  • возможность снятия до 150 тыс. руб. без комиссии;

  • надбавки по депозитам до 4%;

  • гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

  • проценты на остаток по счету начисляются каждый месяц.

Откройте расчетный счет для бизнеса после регистрации ИП через сервис Ак Барс Банка бесплатно.

Как малому бизнесу не считать налоги, не платить взносы и не сдавать отчетность

Получите чек-лист по режиму АУСН-2024 бесплатно

Определите, насколько АУСН походит для вашей компании

Оставьте данные, пришлем вам чек-лист на e-mail бесплатно:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8Kbx7B

Начать дискуссию

Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Иностранные работники

Российскому бизнесу придется платить больше за экспатов

Согласно новым поправкам в закон от 25.07.2002 № 115‑ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», (вступает в силу 01.03.2024) увеличен минимальный размер заработка некоторых высококвалифицированных иностранных специалистов.

3
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

🔔С какими изменениями бухгалтеру нужно срочно разобраться в феврале. Забирайте в закладки

Годовой 6-НДФЛ отличается от квартальных отчетов. Вам понадобится заполнить особое поле в разделе 1, а также составить справки о доходах. Редакция «Клерка» подготовила для вас обзор вебинаров, которые состоятся в ближайшее время. На них вам помогут разобраться с этим, а также многими другими актуальными вопросами.

🔔С какими изменениями бухгалтеру нужно срочно разобраться в феврале. Забирайте в закладки
23
Пользователи интернета

Предлагаю поработать вместо меня. В интернете появился новый вид вакансий

Необычный способ заработка нашли в интернете. «Сеньор» без опыта работы устроился разработчиком и теперь ищет человека, который будет за него выполнять обязанности. За это горе-работник будет перечислять ему 50% своего заработка.

76
Налоговые проверки

🎓Вебинар: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. 19 февраля в 11:00 мск!

Комиссии по налоговым разрывам, комиссии по урегулированию задолженностей, комиссии по работе с налогоплательщиками, ведущими деятельность с высоким налоговым риском… как только не называют эти мероприятия! Что делать, если вызвали вас, как вести себя в ходе такого мероприятия и почему не стоит их игнорировать?

17
Налоговые схемы

Самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году

Борьба с этими схемами сейчас у ФНС в приоритете. Не применяйте их для налоговой оптимизации.

110
Логотип Белая Бухгалтерия
Белая Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Бухгалтер маркетплейсов: как им стать и сформировать стабильный доход, не уходя из найма

Сегодня бухгалтерия маркетплейсов доступна каждому бухгалтеру с практическими знаниями НУ и БУ: не надо менять основную деятельность, достаточно работать по 2–3 часа в день, чтобы выйти на стабильный доход. Тогда почему закрепляются в нише лишь единицы? Что важно сделать, чтобы не просто освоить направление, а стать востребованным бухгалтером маркетплейсов рассказали в статье. 

Бухгалтер маркетплейсов: как им стать и сформировать стабильный доход, не уходя из найма
49
Мошенничество

Назван самый настойчивый мошенник января

Самый настойчивый телефонный мошенник в январе пытался дозвониться абоненту «Билайна» 1623 раза в течение 8 минут, однако ему не ответили.

119

Записи вебинаров

732
Новые видео от экспертов каждый день
Налоговые проверки

Новые претензии ФНС: кого будут проверять в 2024 году

В текущем году власти планируют увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. Поговорим о том, как проверяют компании, к каким отраслям приковано внимание налоговиков и как вести деятельность, чтобы избежать доначислений и штрафов.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру
95
Отчетность

Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в феврале: таблица

Подготовили таблицу со сроками по отчетам и налогам на февраль 2024 года.

202
Увольнение

Миллиардер выиграл суд у беременной домработницы, оставив ее без выплат

Михаил Фридман выиграл суд у своей беременной домработницы из лондонского особняка Athlone House стоимостью £65 млн. Теперь он не обязан возмещать ей декретные выплаты.

1
238
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое может вести бизнес и получать с него доход. Зарегистрировать ИП вправе почти любой дееспособный гражданин РФ или иностранец с российской пропиской. Разбираем, как самостоятельно открыть ИП в 2024 году.

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция
91
Мошенничество

Мошенники придумали новую схему обмана перед президентскими выборами

Мошенники начали рассылать предложения пройти опрос о предстоящих выборах и получить за это 2500 рублей, а на самом деле крадут деньги.

1
251
Законопроекты

Законодатели предложили увольнять чиновников за порочные поступки

Государственных гражданских служащих предложили увольнять за поступки, порочащие их честь и достоинство и совершенные вне службы. 

101
Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Маркировка пива: что меняется в 2024
55
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика

Если самозанятый не уплатил налог — это может негативно отразиться на заказчике. Какие конкретно последствия возникнут, зависит от причины, по которой не был уплачен налог.

Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика
66
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!

Не успеваете на вебинары, а онлайн-курсы по карману только топам Газпрома? У нас есть решение, которое поможет бухгалтеру получить доступ к архиву из более чем 600 вебинаров и 40+ курсов, а еще доступ к живым встречам к экспертами, где можно задавать вопросы и целый месяц доступа к другим полезным «плюшкам».

Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!
7
261
Маркетплейсы

Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали

Около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада в подмосковной Электростали.

1
258
Права потребителей

🍫 Покупателям разрешат есть неоплаченные продукты

В супермаркете можно будет взять товар с полки, съесть его, и только потом оплатить съеденное.

19
403
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 

Деловая поездка обычно сопровождается различными тратами: требуется оплатить проезд на такси или автобусе, заплатить за ужин, сходить с бизнес-партнером на профильное мероприятие и так далее. Подобные расходы называются суточными, и согласно ТК компания должна их возместить. Разбираемся, когда их выплачивать и как рассчитывать.

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 
115
Логотип MargaritaKharitonova
MargaritaKharitonova
Налоги, взносы, пошлины

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя

Знали ли вы, что в разных регионах действуют разные налоговые ставки? Изучать такие льготы в своём регионе необходимо, если вы хотите снизить налоговое бремя и не платить лишнего в госбюджет.

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя
79