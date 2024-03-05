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Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.
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Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отличия ИП от ООО

Во многом именно от понимания разницы между ИП и ООО зависит выбор формы бизнеса для торговли на маркетплейсах. Итак, основные отличия ИП от ООО:

  • ИП — индивидуальный бизнес, в ООО участвовать могут несколько лиц, общество можно подарить или передать по наследству.

  • ООО рискует уставным капиталом, а ИП — всем своим имуществом, в том числе личным, не занятым в бизнесе.

  • ООО обязано вести бухгалтерский учет, а ИП — нет.

  • Штрафы для юридических лиц больше, чем для предпринимателей.

  • ООО вправе приостановить бизнес и не нести расходы, а ИП обязан платить страховые взносы за себя с момента регистрации и до дня исключения из ЕГРИП.

  • ИП вправе зарегистрироваться в качестве плательщика НПД.

Что выбрать

ООО для торговли на маркетплейсах

Если решение об открытии бизнеса принимают несколько человек, то регистрация ООО с выделением доли каждому участнику — решение, которое убережет партнеров от споров, связанных с распределением прибыли. 

Начните регистрацию ООО с помощью сервиса онлайн-регистрации бизнеса от Ак Барс Банка и получите готовый пакет корректно заполненных документов для предоставления в ФНС.

Также ООО подойдет, если у начинающего бизнесмена недостаточно собственных средств для запуска торговли на маркетплейсе, и он планирует привлечь инвесторов. Однако, нужно помнить, что инвестор — это совладелец:

  • С ним придется делиться прибылью, даже когда денежное выражение его доли превысит первоначально вложенную инвестором сумму.

  • Он может вмешиваться в дела бизнеса, требовать отчеты и заказывать аудит.

Да и поиски инвестора могут затянуться. При этом торговля на маркетплейсе часто связана с сезонностью, а поставки импортных товаров осуществляются медленно. Поэтому бизнесмен рискует не успеть найти инвестора вовремя, и, как следствие, не получить желаемый результат с точки зрения объемов продаж и выручки.

При этом ответственность учредителя и участников ООО перед кредиторами и контрагентами ограничена активами компании и не затрагивает личное имущество собственников бизнеса. Сотрудничество с обществами многие крупные компании предпочитают работе с предпринимателями.

Но в ООО более сложный по сравнению с ИП вывод доходов: сначала общество платит с выводимой суммы налог в соответствии с применяемой системой налогообложения, а потом из суммы каждого получившего долю распределенной прибыли удерживается НДФЛ.

ИП для торговли на маркетплейсах

Регистрация ИП и получение бизнес-кредита — вариант для тех, кто хочет торговать на маркетплейсе, но у кого нет собственных денег и желания зависеть от инвестора. 

Ак Барс Банк поможет зарегистрировать ИП, а также предоставит кредит для поставщиков маркетплейсов онлайн и по минимальному пакету документов.

Если вы планируете вести бизнес в одиночку без привлечения к партнерству родственников, друзей или сторонних инвесторов, то индивидуальное предпринимательство — подходящий вариант, так как регистрация ИП требует меньше документов, чем регистрация ООО, да и последующее закрытие бизнеса у ИП проходит менее болезненно и быстрее, чем ликвидация общества. 

Заполните форму и скачайте готовый пакет документов для регистрации ИП.

Финансовая нагрузка на ИП меньше: 

  • Предприниматели не обязаны вести бухгалтерский учет, а значит им не нужно тратиться на приобретение, обновление и сопровождение бухгалтерских программных продуктов, заработную плату бухгалтера или оплату услуг аутсорсера на начальном этапе бизнеса.

А когда бизнес разрастется онлайн-бухгалтерия «Мое дело» предоставит до 6 месяцев бесплатного доступа к своим сервисам для тех, кто зарегистрирует ИП или ООО через сервис Ак Барс Банка.

  • За одни и те же налоговые, трудовые, административные правонарушения предпринимателей штрафуют на меньшие суммы, чем общества.

  • Предприниматель вправе распоряжаться деньгами, оставшимися на счетах после уплаты налогов, по своему усмотрению.

  • ИП вправе быть самозанятыми. Режим НПД упрощает жизнь предпринимателю, благодаря сниженной до 4% ставке налога при продажах физлицам, отсутствию отчетности и необходимости платить страховые взносы.

Заключение

В остальном предпринимателю и ООО для торговли на маркетплейсе доступны одинаковые варианты систем налогообложения, которые позволят масштабировать и развивать бизнес без оглядки на организационно-правовую форму. Но помните, что магазин на маркетплейсе привязан к ИНН, то есть перевести на ООО раскрученного селлера ИП не получится.

Начните бизнес на маркетплейсе с онлайн-сервиса регистрации от Ак Барс Банка: выпуск электронной подписи для онлайн-сервиса регистрации бизнеса, открытие расчетного счета, полезные продукты для бизнеса и онлайн-бухгалтерия.

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