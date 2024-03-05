Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.

Отличия ИП от ООО

Во многом именно от понимания разницы между ИП и ООО зависит выбор формы бизнеса для торговли на маркетплейсах. Итак, основные отличия ИП от ООО:

ИП — индивидуальный бизнес, в ООО участвовать могут несколько лиц, общество можно подарить или передать по наследству.

ООО рискует уставным капиталом, а ИП — всем своим имуществом, в том числе личным, не занятым в бизнесе.

ООО обязано вести бухгалтерский учет, а ИП — нет.

Штрафы для юридических лиц больше, чем для предпринимателей.

ООО вправе приостановить бизнес и не нести расходы, а ИП обязан платить страховые взносы за себя с момента регистрации и до дня исключения из ЕГРИП.

ИП вправе зарегистрироваться в качестве плательщика НПД.

Что выбрать

ООО для торговли на маркетплейсах

Если решение об открытии бизнеса принимают несколько человек, то регистрация ООО с выделением доли каждому участнику — решение, которое убережет партнеров от споров, связанных с распределением прибыли.

Начните регистрацию ООО с помощью сервиса онлайн-регистрации бизнеса от Ак Барс Банка и получите готовый пакет корректно заполненных документов для предоставления в ФНС.

Также ООО подойдет, если у начинающего бизнесмена недостаточно собственных средств для запуска торговли на маркетплейсе, и он планирует привлечь инвесторов. Однако, нужно помнить, что инвестор — это совладелец:

С ним придется делиться прибылью, даже когда денежное выражение его доли превысит первоначально вложенную инвестором сумму.

Он может вмешиваться в дела бизнеса, требовать отчеты и заказывать аудит.

Да и поиски инвестора могут затянуться. При этом торговля на маркетплейсе часто связана с сезонностью, а поставки импортных товаров осуществляются медленно. Поэтому бизнесмен рискует не успеть найти инвестора вовремя, и, как следствие, не получить желаемый результат с точки зрения объемов продаж и выручки.

При этом ответственность учредителя и участников ООО перед кредиторами и контрагентами ограничена активами компании и не затрагивает личное имущество собственников бизнеса. Сотрудничество с обществами многие крупные компании предпочитают работе с предпринимателями.

Но в ООО более сложный по сравнению с ИП вывод доходов: сначала общество платит с выводимой суммы налог в соответствии с применяемой системой налогообложения, а потом из суммы каждого получившего долю распределенной прибыли удерживается НДФЛ.

ИП для торговли на маркетплейсах

Регистрация ИП и получение бизнес-кредита — вариант для тех, кто хочет торговать на маркетплейсе, но у кого нет собственных денег и желания зависеть от инвестора.

Ак Барс Банк поможет зарегистрировать ИП, а также предоставит кредит для поставщиков маркетплейсов онлайн и по минимальному пакету документов.

Если вы планируете вести бизнес в одиночку без привлечения к партнерству родственников, друзей или сторонних инвесторов, то индивидуальное предпринимательство — подходящий вариант, так как регистрация ИП требует меньше документов, чем регистрация ООО, да и последующее закрытие бизнеса у ИП проходит менее болезненно и быстрее, чем ликвидация общества.

Заполните форму и скачайте готовый пакет документов для регистрации ИП.

Финансовая нагрузка на ИП меньше:

Предприниматели не обязаны вести бухгалтерский учет, а значит им не нужно тратиться на приобретение, обновление и сопровождение бухгалтерских программных продуктов, заработную плату бухгалтера или оплату услуг аутсорсера на начальном этапе бизнеса.

А когда бизнес разрастется онлайн-бухгалтерия «Мое дело» предоставит до 6 месяцев бесплатного доступа к своим сервисам для тех, кто зарегистрирует ИП или ООО через сервис Ак Барс Банка.

За одни и те же налоговые, трудовые, административные правонарушения предпринимателей штрафуют на меньшие суммы, чем общества.

Предприниматель вправе распоряжаться деньгами, оставшимися на счетах после уплаты налогов, по своему усмотрению.

ИП вправе быть самозанятыми. Режим НПД упрощает жизнь предпринимателю, благодаря сниженной до 4% ставке налога при продажах физлицам, отсутствию отчетности и необходимости платить страховые взносы.

Заключение

В остальном предпринимателю и ООО для торговли на маркетплейсе доступны одинаковые варианты систем налогообложения, которые позволят масштабировать и развивать бизнес без оглядки на организационно-правовую форму. Но помните, что магазин на маркетплейсе привязан к ИНН, то есть перевести на ООО раскрученного селлера ИП не получится.

Начните бизнес на маркетплейсе с онлайн-сервиса регистрации от Ак Барс Банка: выпуск электронной подписи для онлайн-сервиса регистрации бизнеса, открытие расчетного счета, полезные продукты для бизнеса и онлайн-бухгалтерия.

Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета Обезопасьте компанию от проверок и блокировок Оставьте данные, пришлем вам памятку на e-mail бесплатно: Отправить

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8K3fpi