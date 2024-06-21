Депозиты для бизнеса: как заработать на свободных средствах

Почти у каждой компании время от времени образуются свободные средства. Это могут быть накопления для будущих инвестиций, деньги на выплату зарплат и бонусов, на закупку оборудования или материалов. Вместо того чтобы держать их на расчетном счете, бизнес может разместить деньги на депозите в банке и получать гарантированный доход.

В чем преимущества депозитов

Депозиты — это размещение средств в банке под проценты. Помимо того, что депозиты позволяют получать дополнительный доход, они также:

Защищают средства от обесценивания из-за инфляции. Размещая деньги на депозит, компания может получить дополнительный доход в виде процентов, который частично компенсирует потери от роста цен.

Помогают управлять ликвидностью. В случае необходимости компания может быстро и без потерь снять средства с депозита. Это делает эти продукты удобным инструментом для поддержания ликвидности бизнеса. Важно: Срочные депозиты без условия досрочного расторжения можно снять только по истечении срока размещения.

Позволяют диверсифицировать активы компании и снизить риски, связанные с колебаниями курсов валют или фондового рынка — при условии размещения депозитов в разных валютах.

Помогают получить доход даже с небольшой суммы средств. У депозитов достаточно низкий порог входа. Чтобы приобрести недвижимость или запустить новый проект, нужны крупные вложения, а получать проценты с депозита можно, даже если разместить на нем небольшую сумму.

Обеспечивают защиту средств компании. В России есть система страхования банковских вкладов малых и микропредприятий из реестра МСП, а также некоторых НКО, которая защищает сбережения на банковском счете в размере 1,4 млн рублей.

Ак Барс Банк предлагает своим клиентам широкую линейку депозитов, которые позволяют эффективно управлять своими финансами и получать дополнительный доход.

Какие бывают депозиты

Депозиты отличаются по различным характеристикам:

Срок депозита.

Депозиты могут быть открыты на фиксированный срок или на неопределенный период. Срочные вклады, как правило, заключаются на конкретное число месяцев или лет, тогда как бессрочные вклады или вклады с возможностью снятия средств по первому запросу менее прибыльные, но более гибкие.

Процентная ставка.

Процентная ставка представляет собой вознаграждение, которое банк выплачивает за использование средств клиента. Эта ставка может быть зафиксирована на весь период депозита или может изменяться в зависимости от условий, прописанных в договоре.

Валюта депозита.

Вклады могут быть открыты в рублях, в одной иностранной валюте или в нескольких валютах. Вклады в иностранной валюте обычно предлагают более низкие процентные ставки по сравнению с вкладами в национальной валюте из-за валютных рисков, которые они несут.

Пополнение и снятие средств.

Условия пополнения и снятия средств варьируются в зависимости от типа вклада. Некоторые депозиты могут пополняться в течение срока, другие — нет. Снятие средств также может быть ограничено, и банки часто устанавливают минимальные суммы для пополнения и предельные суммы для вывода.

Компании МСП в Ак Барс Банке могут выбрать вклад «Высокий доход» на срок от 7 до 30 дней со ставкой до 14,19% годовых в рублях, если снимать деньги и пополнять депозит не требуется. Средний и крупный бизнес может предпочесть вклад «Базовый» на срок от 31 до 1095 дней со ставкой до 14,9% годовых в рублях без возможности снятия и пополнения.

Если возможность снимать средства нужна, можно выбрать другие виды депозитов: например, «Активный» для МСП со ставкой до 14,16% годовых или «Управляемый» для среднего и крупного бизнеса со ставкойдо 14,6% годовых. Крупному бизнесу Ак Барс Банк предлагает особые условия обслуживания с сопровождением персонального менеджера. Для таких клиентов размещение средств доступно на индивидуальных условиях.

Как выбрать подходящий депозит

При выборе депозита обращайте внимание на условия, указанные выше. Но прежде всего нужно определиться с целью размещения средств: хотите ли вы накопить денег на крупную покупку — например, приобретение нового оборудования, или вам важно просто защитить средства от инфляции. Возможно, ваша цель — инвестирование свободных средств для получения максимального дохода.

После выбора цели отталкивайтесь от условий конкретного депозита:

на какой срок можно разместить средства;

какая процентная ставка;

можно ли пополнять и снимать деньги досрочно;

в какой валюте можно открыть депозит;

какова минимальная сумма размещения.

Также обращайте внимание на надежность банка и удобство обслуживания.

В Ак Барс Банке депозит можно открыть онлайн через систему дистанционного банковского обслуживания. Не нужно посещать офис банка, средства размещаются буквально в несколько кликов. Получить консультацию

Заработок на остатках по счету

Депозит — не единственный способ получать доход со свободных средств компании. Ак Барс Банк предлагает начисление процентов на остаток по расчетному счету. Есть два варианта начисления процентов на остаток:

На неснижаемый остаток. Вы поддерживаете определенный остаток на счете в течение срока — от 7 до 364 дней. На протяжении всего периода действия сделки сумма остатка не должна опускаться ниже оговоренного уровня. Доходность по данному виду начисления процентов — до 11,18% годовых.

На фактический остаток. В этом случае ставка зависит от суммы фактического ежедневного остатка денег на счете. Чем он выше — тем больше ставка. Максимум — 2,5% годовых. Срок сделки — от 30 до 365 дней.

Таким образом, свободные деньги могут работать и приносить доход, причем, в отличие от депозита, средства всегда доступны для расходных операций.

Депозиты — эффективное и надежное вложение

Средства бизнеса, размещенные на депозитах в Ак Барс Банке, надежно защищены. Банк входит в систему страхования вкладов.

Подытожим. Депозиты для малого, среднего и крупного бизнеса в Ак Барс Банке — это:

Привлекательные ставки. До 14–15% годовых по рублевым вкладам. У крупного бизнеса есть возможность договориться об индивидуальных условиях.

Широкий выбор инструментов. Депозиты с разными сроками — от 1 дня до 3 лет. Есть варианты с возможностью пополнения и снятия средств и без нее. Плюс начисление процентов на остаток по расчетному счету.

Удобство оформления. Депозит можно открыть онлайн, без визита в банк.

Надежность банка. Ак Барс Банк входит в топ-20 российских банков по размеру активов и имеет высокий рейтинг надежности.

Дополнительные услуги и сервисы. Расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, зарплатные проекты, кредитование, эквайринг и др.

Разместив свободные средства на депозите в Ак Барс Банке, бизнес получает гарантированный доход с минимальными усилиями и рисками. И при этом всегда может рассчитывать на комплексную поддержку со стороны банка по всем остальным финансовым вопросам.

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