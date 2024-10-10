Что входит в расчетно-кассовое обслуживание банка: как выбрать оптимальный тариф

РКО не только предоставляет доступ ко множеству возможностей, но и позволяет автоматизировать различные операции. Контролировать движение денег с РКО также становится проще. Среди главных плюсов подключения расчетно-кассового обслуживания:

Прозрачность совершаемых финансовых операций.

Возможность совершать переводы через мобильное приложение.

Доступ к технической поддержке.

Своевременная уплата налогов.

Получить кредит при подключении РКО также становится легче, поскольку банк в большей степени уверен в устойчивом финансовом положении бизнеса.