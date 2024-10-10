Ак Барс Банк
РКО

Что входит в расчетно-кассовое обслуживание банка: как выбрать оптимальный тариф

Без расчетно-кассового обслуживания (РКО) эффективно управлять денежными потоками бизнеса практически невозможно. Разбираемся, что входит в РКО и как выбрать выгодный тариф.

Что такое РКО и зачем это нужно бизнесу

Расчетно-кассовое обслуживание представляет собой банковские услуги, которые обслуживают финансовые операции клиентов — индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Среди самых востребованных услуг — проведение безналичных операций, кассовое обслуживание и заказ справок и выписок. 

Сразу отметим, что закон не обязывает предпринимателей подключать РКО, но большинство юрлиц и ИП все же предпочитают пользоваться услугой. Причина — существенное ограничение возможностей бизнеса, работающего без РКО. 

По сути, без расчетно-кассового обслуживания полноценно работать компании или ИП не удастся. Назовем лишь некоторые ограничения:

  • Сумма сделки по одному договору не может превышать 100 тысяч рублей при оплате наличными.

  • Невозможность подключения эквайринга.

  • Запрет на совершение валютных операций.

  • Закрытие доступа к участию в госзакупках.

  • Отказ в кредитах и лизинге.

Подключение РКО устраняет все эти препятствия и предоставляет ряд возможностей, среди которых — дистанционное банковское обслуживание и круглосуточный доступ к денежным средствам через онлайн-банк, снятие и внесение наличных, подключение зарплатного проекта. 

Обратите внимание: использовать свой личный счет для предпринимательской деятельности недопустимо (подп. 2.1, 2.2 инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И).

Какие услуги входят в расчетно-кассовое обслуживание

РКО предполагает открытие и обслуживании расчетных счетов. Помимо этого стандартный перечень услуг включает в себя:

  • Формирование и отправку платежных поручений. Сюда входят самые различные расчеты, возникающие в процессе деятельности бизнеса — например, расчеты с поставщиками, платежи в бюджет.   

  • Кассовые операции с наличными деньгами. Кассовое обслуживание предполагает работу с наличностью, включая выдачу и прием денег.  

  • Выпуск и обслуживание карт для бизнеса. При оформлении корпоративной карты обеспечивается круглосуточный доступ к деньгам на расчетном счете. Также с корпоративной картой можно вносить и снимать наличные деньги в банкоматах, совершать различные выплаты и т.д. 

  • Доступ к интернет-банкингу и мобильному приложению. Благодаря интернет-банку и мобильному приложению управление счетом доступно в любой момент.

Пакет услуг, как правило, можно расширить, если компания или ИП нуждается в дополнительных опциях. Так, например, наиболее востребованными дополнительными услугами считаются эквайринг и интернет-эквайринг, инкассация и самоинкассация, онлайн-бухгалтерия.

Например, в Ак Барс Банке клиенты могут воспользоваться онлайн-бухгалтерией или стать участниками зарплатного проекта: банк предлагает зачисление зарплаты за 30 минут и без комиссии. Подключить РКО на выгодных условиях и получать высокий процент на остаток по счету.

Главные преимущества РКО

РКО не только предоставляет доступ ко множеству возможностей, но и позволяет автоматизировать различные операции. Контролировать движение денег с РКО также становится проще. Среди главных плюсов подключения расчетно-кассового обслуживания:

  • Прозрачность совершаемых финансовых операций.

  • Возможность совершать переводы через мобильное приложение.

  • Доступ к технической поддержке.

  • Своевременная уплата налогов. 

Получить кредит при подключении РКО также становится легче, поскольку банк в большей степени уверен в устойчивом финансовом положении бизнеса.

Есть ли отличия РКО для ИП и для юридических лиц

Какие-либо различия между счетами отсутствуют: большинство банков предлагают одинаковый набор услуг. Но для подключения РКО потребуется разный пакет документов.

Так, для ИП будет достаточно паспорта, а юридическому лицу придется собрать более обширный пакет, включая учредительные документы и другую документацию.

Несмотря на отсутствие различий, при изменении статуса придется открывать новый счет. Например, если индивидуальный предприниматель решит зарегистрировать ООО, а деятельность в качестве ИП прекратить, работать со старым счетом уже не удастся. 

На что обратить внимание при выборе тарифа

Банки предлагают различные тарифы РКО: можно выбрать решение как для начинающего бизнеса, так и для крупных компаний. Соответственно, отличаться будет и стоимость обслуживания, и перечень расчетно-кассовых операций и услуг банка, включенных в тариф. Ключевые моменты, которые рекомендуется учесть при выборе тарифа:

  • Количество счетов, платежей в месяц и карт, включенных в тариф.

  • Суммы переводов физическим лицам, снятия и приема наличных без комиссии в месяц.

  • Стоимость открытия и ежемесячного обслуживания.

  • Начисление процентов на остаток по счету.

  • Особые условия кредитования и депозитных вкладов. 

  • Наличие интернет-банкинга и мобильного приложения.

  • Процедура открытия счета — обязательно ли посещать офис.

  • Возможность изменения тарифа. 

  • Наличие специальных условий для новых клиентов.

Обращать внимание нужно и на срок существования, надежность и рейтинг самого банка. Так, только что открывшийся банк (даже если он предлагает выгодные условия), считается не самым лучшим вариантом. 

Оценить рекомендуется и спектр услуг, оказываемых кредитным учреждением. Обязательно убедитесь, что банк предоставляет все услуги, которые могут потребоваться бизнесу, например, гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

В Ак Барс Банке вы можете подключить расчетно-кассовое обслуживание по акции «Честное РКО». В чем особенность этого предложения? Новым клиентам Ак Барс Банка на ежедневный остаток от 5 000 ₽ до 500 000 ₽ начисляются проценты — их размер может достигать 19%. На выбор доступно четыре тарифа — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» и «Идем дальше»: у каждого из них есть свои преимущества в зависимости от масштабов вашего бизнеса.  

Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку

Обезопасьте компанию от проверок и блокировок

Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

 Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8K1cfd

Начать дискуссию