Что входит в расчетно-кассовое обслуживание банка: как выбрать оптимальный тариф

Что такое РКО и зачем это нужно бизнесу
Расчетно-кассовое обслуживание представляет собой банковские услуги, которые обслуживают финансовые операции клиентов — индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Среди самых востребованных услуг — проведение безналичных операций, кассовое обслуживание и заказ справок и выписок.
Сразу отметим, что закон не обязывает предпринимателей подключать РКО, но большинство юрлиц и ИП все же предпочитают пользоваться услугой. Причина — существенное ограничение возможностей бизнеса, работающего без РКО.
По сути, без расчетно-кассового обслуживания полноценно работать компании или ИП не удастся. Назовем лишь некоторые ограничения:
Сумма сделки по одному договору не может превышать 100 тысяч рублей при оплате наличными.
Невозможность подключения эквайринга.
Запрет на совершение валютных операций.
Закрытие доступа к участию в госзакупках.
Отказ в кредитах и лизинге.
Подключение РКО устраняет все эти препятствия и предоставляет ряд возможностей, среди которых — дистанционное банковское обслуживание и круглосуточный доступ к денежным средствам через онлайн-банк, снятие и внесение наличных, подключение зарплатного проекта.
Обратите внимание: использовать свой личный счет для предпринимательской деятельности недопустимо (подп. 2.1, 2.2 инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И).
Какие услуги входят в расчетно-кассовое обслуживание
РКО предполагает открытие и обслуживании расчетных счетов. Помимо этого стандартный перечень услуг включает в себя:
Формирование и отправку платежных поручений. Сюда входят самые различные расчеты, возникающие в процессе деятельности бизнеса — например, расчеты с поставщиками, платежи в бюджет.
Кассовые операции с наличными деньгами. Кассовое обслуживание предполагает работу с наличностью, включая выдачу и прием денег.
Выпуск и обслуживание карт для бизнеса. При оформлении корпоративной карты обеспечивается круглосуточный доступ к деньгам на расчетном счете. Также с корпоративной картой можно вносить и снимать наличные деньги в банкоматах, совершать различные выплаты и т.д.
Доступ к интернет-банкингу и мобильному приложению. Благодаря интернет-банку и мобильному приложению управление счетом доступно в любой момент.
Пакет услуг, как правило, можно расширить, если компания или ИП нуждается в дополнительных опциях. Так, например, наиболее востребованными дополнительными услугами считаются эквайринг и интернет-эквайринг, инкассация и самоинкассация, онлайн-бухгалтерия.
Например, в Ак Барс Банке клиенты могут воспользоваться онлайн-бухгалтерией или стать участниками зарплатного проекта: банк предлагает зачисление зарплаты за 30 минут и без комиссии. Подключить РКО на выгодных условиях и получать высокий процент на остаток по счету.
Главные преимущества РКО
РКО не только предоставляет доступ ко множеству возможностей, но и позволяет автоматизировать различные операции. Контролировать движение денег с РКО также становится проще. Среди главных плюсов подключения расчетно-кассового обслуживания:
Прозрачность совершаемых финансовых операций.
Возможность совершать переводы через мобильное приложение.
Доступ к технической поддержке.
Своевременная уплата налогов.
Получить кредит при подключении РКО также становится легче, поскольку банк в большей степени уверен в устойчивом финансовом положении бизнеса.
Есть ли отличия РКО для ИП и для юридических лиц
Какие-либо различия между счетами отсутствуют: большинство банков предлагают одинаковый набор услуг. Но для подключения РКО потребуется разный пакет документов.
Так, для ИП будет достаточно паспорта, а юридическому лицу придется собрать более обширный пакет, включая учредительные документы и другую документацию.
Несмотря на отсутствие различий, при изменении статуса придется открывать новый счет. Например, если индивидуальный предприниматель решит зарегистрировать ООО, а деятельность в качестве ИП прекратить, работать со старым счетом уже не удастся.
На что обратить внимание при выборе тарифа
Банки предлагают различные тарифы РКО: можно выбрать решение как для начинающего бизнеса, так и для крупных компаний. Соответственно, отличаться будет и стоимость обслуживания, и перечень расчетно-кассовых операций и услуг банка, включенных в тариф. Ключевые моменты, которые рекомендуется учесть при выборе тарифа:
Количество счетов, платежей в месяц и карт, включенных в тариф.
Суммы переводов физическим лицам, снятия и приема наличных без комиссии в месяц.
Стоимость открытия и ежемесячного обслуживания.
Начисление процентов на остаток по счету.
Особые условия кредитования и депозитных вкладов.
Наличие интернет-банкинга и мобильного приложения.
Процедура открытия счета — обязательно ли посещать офис.
Возможность изменения тарифа.
Наличие специальных условий для новых клиентов.
Обращать внимание нужно и на срок существования, надежность и рейтинг самого банка. Так, только что открывшийся банк (даже если он предлагает выгодные условия), считается не самым лучшим вариантом.
Оценить рекомендуется и спектр услуг, оказываемых кредитным учреждением. Обязательно убедитесь, что банк предоставляет все услуги, которые могут потребоваться бизнесу, например, гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
В Ак Барс Банке вы можете подключить расчетно-кассовое обслуживание по акции «Честное РКО». В чем особенность этого предложения? Новым клиентам Ак Барс Банка на ежедневный остаток от 5 000 ₽ до 500 000 ₽ начисляются проценты — их размер может достигать 19%. На выбор доступно четыре тарифа — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» и «Идем дальше»: у каждого из них есть свои преимущества в зависимости от масштабов вашего бизнеса.
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