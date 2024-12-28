Налоговая реформа 2025: как работать в новых реалиях ИП

Самые глобальные нововведения ожидают ИП, применяющих УСН. Вводится обязанность по уплате НДС для предпринимателей, у которых доходы превысили 60 млн руб. Такие предприниматели автоматически переводятся на уплату НДС:

С 1 января следующего года — если в предыдущем году доходы превысили 60 млн руб.

С 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором доходы превысили 60 млн руб. — если в текущем году действовало освобождение от НДС, но был превышен лимит по доходам.

Предусмотрено несколько видов ставок НДС с различными условиями:

Пониженная ставка 5% — применяется при получении выручки свыше 60 млн руб. до 250 млн руб., без права применения налогового вычета по НДС;

Пониженная ставка 7% — применяется при получении выручки от 250 млн руб. до 450 млн руб. без права применения налогового вычета по НДС;

Основные ставки 20 % (10%) — применяются независимо от размера выручки и дают право применения налогового вычета по НДС.

ИП может выбрать между пониженными ставками без права применения вычета, и основной ставкой с вычетами по входящим УПД и счетам-фактурам. Те предприниматели, которые остановят свой выбор на пониженных ставках, имеют право включить НДС в расходы (п. 1 ст. 346.16 НК). Уведомлять налоговую инспекцию о выборе ставки не нужно.

Вновь зарегистрированные предприниматели не будут платить НДС до момента превышения лимита по доходам 60 млн. руб.

Для применения УСН есть предельные значения, которые ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор. В 2025 году применять упрощенный режим можно при соблюдении условий:

выручка за 9 мес. 2024 года — не превысила 337,5 млн руб.;

численность сотрудников — не превысила 130 человек;

остаточная стоимость основных средств — не превысила 200 млн руб.

Предельный доход, который ИП может получить на УСН увеличили до 450 млн руб.

С введением НДС необходимо сдавать декларацию по налогу в установленные сроки, вести книги покупок/продаж и выставлять счета-фактуры в обязательном порядке. Отчетность по НДС сдается только в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Индивидуальные предприниматели, которые не попадают в категорию плательщиков НДС — счета-фактуры не выставляют.