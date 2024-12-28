Налоговая реформа 2025: как работать в новых реалиях ИП

Фиксированные страховые взносы ИП в 2025 году
Ежегодно фиксированные страховые взносы ИП увеличиваются. И 2025 год не стал исключением:
53 658 руб. — сумма фиксированных страховых взносов ИП за себя;
300 888 руб. — максимальный размер страховых взносов на ОПС, уплачиваемых свыше выручки 300 000 руб.;
354 546 руб. — общая максимальная сумма страховых взносов индивидуального предпринимателя за год.
ИП, которые зарегистрировались на новых присоединенных территориях, пользуются следующими льготами в 2025 году:
36 000 руб. — сумма фиксированных страховых взносов за себя;
1% свыше выручки 300 000 руб. — от уплаты освобождены полностью.
Повышение МРОТ с 2025 года
Повышение МРОТ отразится на предпринимателях-работодателях. С 2025 года увеличен размер МРОТ до 22 440 руб.
Для бизнеса из реестра МСП увеличена до 1,5 МРОТ сумма части выплат работникам, облагаемая по стандартным ставкам страховых взносов 30%. На 2025 год эта сумма составила 33 660 руб. (1,5 действующего МРОТ). Часть заработной платы свыше указанной суммы будет облагаться по сниженному тарифу — 15%.
В два раза меньше — 7,6% смогут платить предприниматели, которые занимаются видами деятельности, включенными по ОКВЭД в раздел «Обрабатывающие производства», при условии, что доход от таких видов деятельности составляет не менее 70%. К таким видам деятельности относятся, например, мебельные производства, производства продуктов питания и т.д. ИП Необходимо проанализировать свой вид деятельности на возможность применения льготы и определить удельный вес соответствующих доходов в общей выручке.
Чтобы правильно рассчитывать страховые взносы и вовремя сдавать отчетность, подключите сервис онлайн-бухгалтерии. Не важно на какой системе работает ИП — ОСНО, УСН или на патенте. В одном сервисе доступен бухгалтерский, кадровый и налоговый учет. Откройте расчетный счет в Ак Барс Банке и получите 1 месяц онлайн-бухгалтерии бесплатно.
ИП на патенте: что изменится с 2025 года
ИП, работающие на патенте, должны обратить внимание на обязательное соблюдение лимита по доходам в пределах 60 млн руб. Данный лимит определяется суммарно, в том числе и по выручке, полученной от ведения деятельности на упрощенке. С 2025 года превышение этого лимита влечет за собой утрату права применения ПСН не только на текущий год, но и на следующий.
Дополнены виды деятельности, при которых можно получить патент — это производство и продажа изделий из серебра (ст. 346.43 НК).
ИП на УСН: что изменится с 2025 года
Самые глобальные нововведения ожидают ИП, применяющих УСН. Вводится обязанность по уплате НДС для предпринимателей, у которых доходы превысили 60 млн руб. Такие предприниматели автоматически переводятся на уплату НДС:
С 1 января следующего года — если в предыдущем году доходы превысили 60 млн руб.
С 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором доходы превысили 60 млн руб. — если в текущем году действовало освобождение от НДС, но был превышен лимит по доходам.
Предусмотрено несколько видов ставок НДС с различными условиями:
Пониженная ставка 5% — применяется при получении выручки свыше 60 млн руб. до 250 млн руб., без права применения налогового вычета по НДС;
Пониженная ставка 7% — применяется при получении выручки от 250 млн руб. до 450 млн руб. без права применения налогового вычета по НДС;
Основные ставки 20 % (10%) — применяются независимо от размера выручки и дают право применения налогового вычета по НДС.
ИП может выбрать между пониженными ставками без права применения вычета, и основной ставкой с вычетами по входящим УПД и счетам-фактурам. Те предприниматели, которые остановят свой выбор на пониженных ставках, имеют право включить НДС в расходы (п. 1 ст. 346.16 НК). Уведомлять налоговую инспекцию о выборе ставки не нужно.
Вновь зарегистрированные предприниматели не будут платить НДС до момента превышения лимита по доходам 60 млн. руб.
Для применения УСН есть предельные значения, которые ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор. В 2025 году применять упрощенный режим можно при соблюдении условий:
выручка за 9 мес. 2024 года — не превысила 337,5 млн руб.;
численность сотрудников — не превысила 130 человек;
остаточная стоимость основных средств — не превысила 200 млн руб.
Предельный доход, который ИП может получить на УСН увеличили до 450 млн руб.
С введением НДС необходимо сдавать декларацию по налогу в установленные сроки, вести книги покупок/продаж и выставлять счета-фактуры в обязательном порядке. Отчетность по НДС сдается только в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Индивидуальные предприниматели, которые не попадают в категорию плательщиков НДС — счета-фактуры не выставляют.
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и увеличение стандартных вычетов
С 2025 года вводится прогрессивная шкала по НДФЛ:
13% — доход в пределах 2,4 млн руб.;
15% — доход в пределах 2,4 млн руб. — 5 млн руб.;
18% — доход в пределах 5 млн руб. — до 20 млн руб.;
20% — доход в пределах 20 млн руб. — 50 млн руб.;
22% — доход свыше 50 млн руб.
Для предпринимателей-работодателей будут актуальны следующие изменения: с 1 января 2025 года увеличатся стандартные вычеты на второго ребенка с 1 400 руб. до 2 800 руб., на третьего и последующего ребенка с 3 000 руб. до 6 000 руб.
Также увеличивается лимит доходов для получения указанных вычетов с 350 000 руб. до 450 000 руб. за год.
С 2025 года вводят новый стандартный вычет в размере 18 000 руб. для сотрудников, выполнивших нормы ГТО.
С сервисом онлайн-бухгалтерии от Ак Барс Банка легко выставлять счета, рассчитывать налоги, вести кадровый учет и сдавать в контролирующие органы отчетность. Доступна интеграция сервиса с интернет-банком и круглосуточные консультации от экспертов. А персональный налоговый календарь поможет не пропустить важные сроки уплаты налогов.
Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку
Обезопасьте компанию от проверок и блокировок
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFHeSuGL
Начать дискуссию