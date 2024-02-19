RPA — что это и зачем: подробнее про роботизацию бизнес-процессов

Robotic Process Automation или RPA — это технология, которая автоматизирует бизнес-процессы благодаря использованию программных роботов. Рассказываем, чем она отличается от классической автоматизации и какую пользу принесет бизнесу.

Что такое RPA

Программный робот RPA — это программа, которая имитирует работу человека на компьютере путем взаимодействия с интерфейсом системы. Например, робот открывает письма и сайты, сортирует информацию, переносит ее в нужное место и т.д. Фактически это усовершенствованный макрос.

При этом робот RPA может выполнять действия не только на программном уровне, но и пользоваться графическим интерфейсом, то есть он может работать в браузере и десктопных программах, как обычный сотрудник. А также способен взаимодействовать с базами данных, обрабатывать сканы документов, отправлять электронную почту и сообщения в мессенджерах, анализировать данные, в том числе с применением нейросетей (ИИ).

Чтобы проще представить эту технологию, приведем пример ее использования в кадровой службе.

Процессы найма и увольнения, оформление кадровых документов — это множество рутинных операций и обработка большого объема информации. Нужно вести учет соискателей, обновлять статус вакансии, назначать новому сотруднику обучающие курсы, формировать списки на премии и т.д. Все это рутинные задачи, поэтому их можно передать роботам. Они способны:

Сортировать резюме, искать в базах данных и на рекрутинговых сайтах тех соискателей, которые подходят под определенные критерии, например, с нужным образованием и опытом.

Отправлять новым работникам учебные материалы и инструкции, а также проводить оценку знаний. Также после оценки персонала робот может направлять сотрудникам курсы обучения в зависимости от результатов.

Заполнять шаблоны заявлений и вносить информацию в корпоративную систему.

Настраивать систему учета рабочего времени.

Отзывать доступы к системам, отправлять выходные документы по электронной почте, если сотрудник покидает компанию.

Важно отметить, что работа RPA робота полностью логируется. Это значит, что в журнал записываются все действия, которые он выполнил.

Роботизация RPA для оптимизации рутинных процессов Программные роботы — это «цифровые сотрудники» для бизнеса. RPA внедряется быстрее и стоит дешевле, чем классическая автоматизация процессов – убедитесь лично! Подробнее

Чем RPA отличается от классической автоматизации

Классическая автоматизация основана на использовании API и требует модификации уже имеющейся в компании инфраструктуры. Для внедрения автоматизации по классической схеме требуются месяцы работы и привлечение программистов.

А вот технология RPA внедряется уже поверх существующих систем и не вмешивается в их работу. Программные роботы имитируют действия сотрудников и могут работать с пользовательским интерфейсом (GUI) различных систем. Чтобы внедрить RPA, не требуются навыки программирования, а само внедрение происходит быстрее, чем в случае с классической автоматизацией. Таким образом, и окупается RPA-технология быстрее.

Благодаря RPA-технологии можно оцифровать сквозные бизнес-процессы, которые задействуют разные программы и приложения, в том числе и сложные ERP-системы. Кроме того, RPA может работать с «самописными» и legacy-приложениями, с которыми невозможна классическая интеграция.

Подытожим преимущества RPA-технологии:

Она позволяет автоматизировать рутинные повторяющиеся задачи, снизить нагрузку на персонал. Сотрудники благодаря этому могут уделить больше внимания творческим и интеллектуальным задачам.

Чем шире сфера использования роботов, тем меньше бизнес зависит от человеческих ошибок. Роботы не допускают опечаток в документе и не устают от повторяющихся действий. Кроме того, они работают без выходных, 24/7.

Роботы позволяют ускорить процессы, например, обслуживание клиентов или создание маркетинговых отчетов. В среднем, они выполняют операции в 10–20 раз быстрее человека.

RPA-технология помогает компании работать качественно и оперативно, позволяет упростить процессы без долгих месяцев подготовки, тестирования и привлечения большого числа специалистов.

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В каких процессах используется RPA

Мы уже показали, как технология используется в HR. Но это далеко не единственная сфера применения программных роботов. В каком бы отделе RPA не внедрялась, везде она позволяет исключить ошибки, снизить затраты и повысить производительность.

Например, в финансовом отделе и бухгалтерии робот может:

собирать и сортировать документы из почты или сервиса ЭДО;

распознавать первичные документы и проверять их;

сравнивать данные компании с данными контрагентов и формировать рассылки, чтобы напомнить о задолженности;

заполнять формы бухгалтерской и налоговой отчетности и уведомлять бухгалтера и сроках ее сдачи.

В отделах маркетинга и продаж RPA-роботы могут:

скачивать прайсы с сайта поставщика и обновлять их в 1С;

отслеживать цены конкурентов на аналогичную продукцию;

находить подходящие конкурсы и тендеры;

формировать единый отчет по информации из нескольких рекламных кабинетов.

В логистике и закупках роботов можно использовать, чтобы:

создавать и обрабатывать заявки;

находить подходящих поставщиков и отправлять им запросы на электронную почту, а затем собирать ответные письма от них;

формировать оптимальный маршрут;

контролировать перемещение товара на протяжении всего жизненного цикла.

В IT-отделах роботы способны:

создавать резервные копии данных;

настраивать новые рабочие места;

управлять учетными записями пользователей;

подготавливать тестовые данные для нагрузочного и других видов тестирования;

проверять работоспособность систем и оборудования;

предупреждать о сбоях в сети;

автоматизировать процесс согласования через СЭД;

удаленно управлять IТ-инфраструктурой и др.

Как «Аксиоматика» внедряет RPA-роботов в процессы компаний

«Аксиоматика» — это интегратор, который помогает компаниям внедрить RPA-роботов в свои бизнес-процессы.

В любой компании внедрение начинается с анализа процессов. На основании обследования определяется пилотный проект. Пилотный робот разрабатывается быстро, стоит недорого и дает быстрый экономический эффект. Кроме того, он позволяет понять, чего ждать от технологии в целом. Дальнейшая роботизация проходит уже быстрее и проще.

Компаниям, которые создают собственный Центр компетенции по RPA, где будут работать программисты и бизнес-аналитики, «Аксиоматика» предлагает консалтинговые услуги: запускает пилотный проект, подбирает и обучает команду разработчиков, оказывает поддержку в разработке сложных проектов и при необходимости берет часть работ на аутсорсинг.

Делегируйте рутинную и механическую работу роботам, чтобы сотрудники могли заниматься интеллектуальными задачами, повышать квалификацию и раскрывать свой творческий потенциал. Закажите роботизацию RPA под ключ.

Роботизация RPA для оптимизации рутинных процессов Программные роботы — это «цифровые сотрудники» для бизнеса. RPA внедряется быстрее и стоит дешевле, чем классическая автоматизация процессов — убедитесь лично! Подробнее

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