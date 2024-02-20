Роботы или Excel: как упростить работу финансистам

Excel — не просто программа. Это краеугольный камень, на котором держится работа клерков во всех компаниях мира. Финансистов уж точно. И сегодня речь пойдет о роботизации этого блока работы.

Как правило, финансисты к excel прибегают, когда обычная автоматизация не закрывает рабочие вопросы, например:

номенклатура в 1С и CRM все еще не соответствует друг другу;

в 1С или SAP не формируются нужные расчеты и отчеты;

необходимы внешние данные: одни из 1С, другие из excel и гугл-таблиц, третьи из CRM, четвертые — из личных кабинетов каких-нибудь сайтов и т.д.

Доработки и интеграции либо невозможны, либо финансисты их дождутся от программистов при текущей загрузке «примерно никогда». А работать нужно здесь и сейчас.

Вот и приходится финансистам «засучивать рукава», выгружать одни данные, загружать другие. Потом все это обрабатывать, считать-проверять и наконец, готовые отчеты и расчеты кладутся на стол руководству.

Программные роботы RPA созданы для решения этих рутинных задач. Они разрабатываются быстро и работают «поверх» существующих ИТ-систем.

Робот зайдет в 1С, как обычный пользователь, скачает и обработает любые данные оттуда, сопоставит и дополнит — например, по API c Битриксом, и парсингом с каких-нибудь сайтов. Произведет расчеты и проверки. И снимет, тем самым, львиную долю монотонного и рутинного труда с финансистов. Позволив им, наконец, сконцентрироваться на аналитической работе.

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