Типичные ошибки новичков в УСН

Упрощенка, вроде как, простая, но досадные ошибки — сплошь и рядом...

В доходы, учитываемые в целях налогообложения, не включаются суммы полученных авансов — это классика. Компании, которые перешли на УСН, могут использовать для исчисления налога только один метод — кассовый.

А значит авансы, полученные в счёт оказания услуг или выполнения работ, становятся объектом налогообложения.

Бывает и так, что индивидуальный предприниматель ведёт деятельность в нескольких регионах. К примеру, в Москве и Московской области. В одном из регионов его деятельность относится к режиму УСН, а в другом — к ЕНВД.

При этом предприниматель, не обладающий достаточными знаниями, не ведёт раздельный учёт расходов по своей деятельности.

Организация на УСН оказывает услугу, но не отражает в книге доходов и расходов реквизиты документа, которые её подтверждают.

Согласно п.1 статьи 346.17 Налогового Кодекса РФ, датой получения дохода для УСН считается день поступления денег на банковский счёт либо в кассу организации.

Поэтому, в книге доходов и расходов обязательно указывают реквизиты платежного поручения.