Проверьте свой устав (да, вот прямо сейчас). Защитите себя!

Вирус, сжирающий здравый смысл и уважение к закону, поселился в судах.

Здесь я только про уставы ООО, коих в России уже чуть менее трёх миллионов.

Не успели ещё бухгалтеры прийти в себя от Обзора Верховного Суда от 25 декабря 2019 года о необходимости нотариального заверения решений не только собраний участников, но и единственного участника ООО (если в уставе правильно не указан альтернативный способ подтверждения таких решений), как тут новая напасть.

Новость ещё не случилась. Решение о ней Верховный Суд РФ примет только 31 марта сего года, но многие юристы уже радостно приветствуют её.

Нотариусы с этим не согласны, но их никто и не спрашивает.

Суть будущей новости сводится к следующему.

Если в уставе не указано какое-то условие, требующее совершить какое-то действие, а лишь указан порядок совершения такого действия, то суды и юристы считают, что и условие в этом случае присутствует в уставе. Незримо присутствует.

Иными словами они считают, что инструкция по эксплуатации кофеварки является самой кофеваркой.

Как вы думаете — такое может быть?

Вот и я думал, что не может. Но тут один мой клиент прислал ссылку на дело о Стилхеде, сказав, что и у него в уставе такое же, и что надо срочно что-то с этим делать.

Законом предусмотрено, что любой участник ООО может подарить свою долю третьему лицу, если это не запрещено уставом общества.

И согласия других участников на дарение участником своей доли кому бы то ни было не требуется, если о необходимости получения такого согласия прямо не указано в уставе.

Порядок же получения согласия установлен законом и не может быть изменён уставом. Т.е. этот порядок действует независимо от того, указан сам этот порядок в уставе или нет. (Императив)

Суды (при явной поддержке юристов) пришли к выводу, что если в уставе нет указания на необходимость получения согласия, но воспроизведён (дословно из закона) порядок получения такого согласия, то стало быть и получать такое согласие необходимо.

Т.е. если вы в магазине купили карту и компас, то вы обязаны идти в поход.

Т.ч. уважаемые бухгалтеры, участники и прочие сочувствующие, проверьте свой устав ещё раз и, внося правильные изменения об альтернативных способах подтверждения решений участников, уберите из своего устава всё лишнее, мешающее вам спокойно жить и работать.

Подробнее в статье «О вреде императива в уставе» на сайте www.ustav.ooo

Александр МИРОЛЮБОВ, Санкт-Петербург, март 2020