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Бесплатный вебинар. Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве

Компания «АЛТИУС СОФТ» приглашает специалистов строительных компаний на бесплатный вебинар!
Бесплатный вебинар. Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Тема: «Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве».

Дата: 24 октября 2024 года, четверг.

Время: 15.00 по Москве.

Продолжительность: 1 час.

Площадка: online.

Стоимость: бесплатно.

Условия: необходима предварительная регистрация.

На примере программы «АЛТИУС – Управление строительством» будет показано:

  1. Мониторинг временных рамок договора с заказчиками и подрядчиками строительства в общем, а также отдельных этапов и видов работ.

  2. Доступность предварительных данных о темпах выполнения строительных работ и возможность быстро реагировать при их замедлении.

  3. Разработка критериев для оценки сроков: в процентном формате, в днях и в денежном эквиваленте.

Ведущий вебинара: заместитель генерального директора компании «АЛТИУС СОФТ» Андрей Подвезко.

Для регистрации на вебинар, пожалуйста, укажите актуальный адрес электронной почты. На него будет отправлена ссылка для подключения.

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Реклама: ООО «СтройАйТи», ИНН 7743291070, erid: LjN8Jvy3Z

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