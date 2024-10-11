Бесплатный вебинар. Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве

Тема: «Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве».
Дата: 24 октября 2024 года, четверг.
Время: 15.00 по Москве.
Продолжительность: 1 час.
Площадка: online.
Стоимость: бесплатно.
Условия: необходима предварительная регистрация.
На примере программы «АЛТИУС – Управление строительством» будет показано:
Мониторинг временных рамок договора с заказчиками и подрядчиками строительства в общем, а также отдельных этапов и видов работ.
Доступность предварительных данных о темпах выполнения строительных работ и возможность быстро реагировать при их замедлении.
Разработка критериев для оценки сроков: в процентном формате, в днях и в денежном эквиваленте.
Ведущий вебинара: заместитель генерального директора компании «АЛТИУС СОФТ» Андрей Подвезко.
Для регистрации на вебинар, пожалуйста, укажите актуальный адрес электронной почты. На него будет отправлена ссылка для подключения.
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