Запись вебинара: «Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве»

На примере программы «АЛТИУС — Управление строительством» показано:

Мониторинг временных рамок договора с заказчиками и подрядчиками строительства в общем, а также отдельных этапов и видов работ.

Доступность предварительных данных о темпах выполнения строительных работ и возможность быстро реагировать при их замедлении.