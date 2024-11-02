Запись вебинара: «Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве»

На примере программы «АЛТИУС — Управление строительством» показано:
Мониторинг временных рамок договора с заказчиками и подрядчиками строительства в общем, а также отдельных этапов и видов работ.
Доступность предварительных данных о темпах выполнения строительных работ и возможность быстро реагировать при их замедлении.
Разработка критериев для оценки сроков: в процентном формате, в днях и в денежном эквиваленте.
Ведущий вебинара: заместитель генерального директора компании «АЛТИУС СОФТ» Андрей Подвезко.
Посмотрите запись вебинара на официальном ДЗЕН канале.
Заказать бесплатную презентацию программы «АЛТИУС — Управление строительством».
Управление строительством
Программа «АЛТИУС — Управление строительством» — это первая в России тиражная программа для управления строительной организацией
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