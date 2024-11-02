АЛТИУС СОФТ
Учет в строительстве

Запись вебинара: «Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве»

Компания «АЛТИУС СОФТ» провела для специалистов строительных компаний вебинар на тему: «Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве».
Запись вебинара: «Как в динамике контролировать сроки выполнения работ в строительстве»
Иллюстрация: Вера Ревина/ Клерк.ру

На примере программы «АЛТИУС — Управление строительством» показано:

  1. Мониторинг временных рамок договора с заказчиками и подрядчиками строительства в общем, а также отдельных этапов и видов работ.

  2. Доступность предварительных данных о темпах выполнения строительных работ и возможность быстро реагировать при их замедлении.

  3. Разработка критериев для оценки сроков: в процентном формате, в днях и в денежном эквиваленте.

Ведущий вебинара: заместитель генерального директора компании «АЛТИУС СОФТ» Андрей Подвезко.

Посмотрите запись вебинара на официальном ДЗЕН канале.

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Управление строительством

Программа «АЛТИУС — Управление строительством» — это первая в России тиражная программа для управления строительной организацией

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