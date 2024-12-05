Новогодние скидки 25% на программы для строительных компаний

Компания «АЛТИУС СОФТ» объявляет о новогодних акциях на покупку программного обеспечения для строительных компаний.

В честь приближения 2025 года действует скидка 25% на ПО для автоматизации строительства.

ERP-система «АЛТИУС – Управление строительством»: для новых клиентов

Масштабная и реально внедряемая программа, которая поможет закрыть ключевые и специфические потребности строительной компании:

Учет договоров с заказчиками и подрядчиками строительства.

Составление графиков производства работ.

Контроль закупки, поставки и списания материалов на объектах.

Финансовое планирование и бюджетирование.

Определение плановой рентабельности проектов.

Учет заявок, отгрузок по спецификациям и сметам.

Контроль подрядчиков по объему работ.

Формирование отчетности.

Координация работы всех отделов.

ЭДО.

+ по запросу возможность доработок в соответствии с потребностями строительной компании.

При заказе бесплатной персональной презентации до конца декабря 2024 года, весь январь 2025 года действует скидка 25% на любые версии и лицензии программы.

Выгодное предложение, которое позволит существенно сэкономить на цифровизации строительства.

Дополнительные лицензии, рабочие места и сборники: для действующих клиентов

Возьмите от автоматизации больше! Выбирайте дополнительные рабочие места, сборники ИД, лицензии для цифровизации рабочих мест сотрудников и получайте скидку 25%.

Программы для ПТО

Приобретайте годовые лицензии программ «АЛТИУС – Исполнительная документация» или «АЛТИУС – ПТО» — получайте 3 месяца использования в подарок.

Срок действия лицензий составит не 12, а 15 месяцев.

Акция позволит существенно сэкономить.

Вы получите все основные формы исполнительной документации, включая акты, журналы, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта + сможете передавать данные в формате Минстроя.

Для лицензий со сроком действия менее одного года данное предложение не действует.

Дополнительно, или бюджетные комплекты

Скидка 25% также распространяется на бюджетные комплекты программного обеспечения, которые помогут закрыть основные «болевые точки» конкретного отдела.

Учет материалов, исполнительная документация, бюджетирование или контроль обязательств по договорам с заказчиками и подрядчиками — можно выбрать наиболее подходящий вариант ПО и без долгого внедрения начать ввод данных в комфортном режиме.

Условия:

Предложения действуют до конца декабря 2024 года.

Текст акции не является публичной офертой.

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