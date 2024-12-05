АЛТИУС СОФТ
Учет в строительстве

Новогодние скидки 25% на программы для строительных компаний

Компания «АЛТИУС СОФТ» объявляет о новогодних акциях на покупку программного обеспечения для строительных компаний.
Новогодние скидки 25% на программы для строительных компаний
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В честь приближения 2025 года действует скидка 25% на ПО для автоматизации строительства.

ERP-система «АЛТИУС – Управление строительством»: для новых клиентов

Масштабная и реально внедряемая программа, которая поможет закрыть ключевые и специфические потребности строительной компании:

  • Учет договоров с заказчиками и подрядчиками строительства.

  • Составление графиков производства работ.

  • Контроль закупки, поставки и списания материалов на объектах.

  • Финансовое планирование и бюджетирование.

  • Определение плановой рентабельности проектов.

  • Учет заявок, отгрузок по спецификациям и сметам.

  • Контроль подрядчиков по объему работ.

  • Формирование отчетности.

  • Координация работы всех отделов.

  • ЭДО.

  • + по запросу возможность доработок в соответствии с потребностями строительной компании.

При заказе бесплатной персональной презентации до конца декабря 2024 года, весь январь 2025 года действует скидка 25% на любые версии и лицензии программы.

Выгодное предложение, которое позволит существенно сэкономить на цифровизации строительства.

Дополнительные лицензии, рабочие места и сборники: для действующих клиентов

Возьмите от автоматизации больше! Выбирайте дополнительные рабочие места, сборники ИД, лицензии для цифровизации рабочих мест сотрудников и получайте скидку 25%.

Программы для ПТО

Приобретайте годовые лицензии программ «АЛТИУС – Исполнительная документация» или «АЛТИУС – ПТО» — получайте 3 месяца использования в подарок.

Срок действия лицензий составит не 12, а 15 месяцев.

Акция позволит существенно сэкономить.

Вы получите все основные формы исполнительной документации, включая акты, журналы, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта + сможете передавать данные в формате Минстроя.

Для лицензий со сроком действия менее одного года данное предложение не действует.

Дополнительно, или бюджетные комплекты

Скидка 25% также распространяется на бюджетные комплекты программного обеспечения, которые помогут закрыть основные «болевые точки» конкретного отдела.

Учет материалов, исполнительная документация, бюджетирование или контроль обязательств по договорам с заказчиками и подрядчиками — можно выбрать наиболее подходящий вариант ПО и без долгого внедрения начать ввод данных в комфортном режиме.

Условия:

  • Предложения действуют до конца декабря 2024 года.

  • Текст акции не является публичной офертой.

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Реклама: ООО «СтройАйТи», ИНН 7743291070, erid: LjN8KYg7C

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