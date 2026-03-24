5 нейросетей для рабочих задач бухгалтера: возможности и как применять

Самое главное:
Нейросети могут помочь бухгалтеру в рутинных задачах: анализе документов, подготовке писем, расчетах и поиске информации в законодательстве.
Можно использовать разные типы ИИ-инструментов — как универсальные чат-боты, так и специализированные ИИ-сервисы для бухгалтерии.
Универсальные модели — Алиса AI, GigaChat, DeepSeek и Qwen — подходят для анализа данных, подготовки текстов, консультаций.
Специализированные сервисы автоматизируют отдельные задачи: распознавание первичных документов, проверку контрагентов или поиск норм законодательства.
Алиса AI
Алиса AI — это нейросеть от Яндекса, которая позиционируется как самая мощная нейросеть компании. Она доступна на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Алиса», а также в Телеграм-боте. Алиса AI запоминает контекст — это полезно для бухгалтера, который решает несколько параллельных задач. Для каждой задачи удобно создавать отдельный чат.
Протестировать нейросеть можно даже без регистрации в Яндексе. Но чтобы создавать отдельные чаты и хранить в них историю взаимодействия с ИИ, потребуется авторизоваться.
Как Алиса AI может помочь бухгалтеру:
Работа с данными и документами. Алиса AI позволяет загружать файлы в формате PDF, DOCX, TXT и других. Она считывает их содержимое, извлекая нужную информацию. Бухгалтеры могут использовать эту функцию для анализа цифр, подготовки отчетности, создания таблиц и других задач.
Например, можно загрузить финансовую отчетность или налоговые декларации, и нейросеть извлечет необходимые данные для их анализа. При этом она структурирует их в виде таблиц или графиков.
Подготовка деловых писем. Алиса AI упрощает подготовку деловой переписки, например, напоминаний о задолженности. Нейросеть не только помогает с написанием текста, но и подстраивает стиль общения под требования компании или ситуации. Можно запросить, например, письмо с корректным, вежливым тоном или более строгим для тех случаев, когда нужно напомнить о долге.
Расчеты и консультации. Алиса AI может помочь бухгалтерам с расчетами налоговых обязательств, например для расчета НДС, налога на прибыль или платежей по УСН. При необходимости нейросеть проведет предварительный анализ налоговой нагрузки и даст рекомендации по оптимизации налоговых выплат.
Помощь в работе с клиентами (для бухгалтеров на аутсорсе). Если вы ведете клиентов на аутсорсинге, нейросети могут взять на себя часть маркетинговых задач. Например, написать серию полезных постов для Телеграм-канала или соцсетей, подготовить коммерческое предложение для потенциального клиента, создать скрипты для первых звонков или встреч, чтобы увереннее презентовать свои услуги и закрывать возражения.
Особенность нейросети — интеграция с экосистемой Яндекса. Это тоже помогает экономить время и усилия. С помощью функции «Моя память» удобно составлять напоминания и списки дел, например о сроках подачи налоговой отчетности.
Кроме того, с новой функцией в Яндекс Браузере можно анализировать любой контент, открытый в нем — будь то веб-страницы, PDF-документы или видео. Бухгалтер может задать вопросы по данным на открытых страницах, а Алиса AI извлечет нужную информацию.
GigaChat от Сбера
GigaChat — это русскоязычная нейросеть от Сбербанка, которая подойдет для решения различных задач в бухгалтерии. Она доступна на сайте giga.chat и через Телеграм-бот. GigaChat используется для анализа данных, подготовки отчетов, создания текстов и помощи в работе с документами.
Как GigaChat может помочь бухгалтеру:
Генерация и редактирование текстов. GigaChat может создавать и редактировать деловые письма, запросы и другие документы. GigaChat также может адаптировать тональность текста, чтобы он соответствовал необходимому стилю — от формального до более вежливого.
Анализ и структурирование данных. GigaChat поможет быстро обработать большие объемы данных, например финансовую отчетность или налоговые декларации. Модель умеет работать с разными готовыми документами, например счетами, актами, договорами и накладными. Она может анализировать информацию, выделять ключевые данные, проверять корректность реквизитов.
Ответы на бухгалтерские вопросы. GigaChat помогает с решением профессиональных вопросов — по налогам, страховым взносам, отчетности и другим. Модель умеет находить информацию по актуальным законодательным изменениям, разъяснениям Минфина или ФНС.
DeepSeek и Qwen — китайские LLM для бухгалтера
DeepSeek и Qwen — это две крупные китайские большие языковые модели (LLM), которые используются как альтернативы западным нейросетям, недоступным в России. Оба инструмента поддерживают работу с большими объемами текста и документами, включая загрузку файлов.
Нейросеть DeepSeek доступна на сайте deepseek.com и в мобильном приложении. У Qwen тоже есть свой сайт.
Как DeepSeek и Qwen могут помочь бухгалтеру:
Анализ больших документов и файлов. Обе нейросети поддерживают обработку загружаемых файлов (PDF, тексты, таблицы) и могут работать с большими документами. Такая функция пригодится при анализе финансовой отчетности, налоговых деклараций, должностных инструкций, коммерческих предложений. Модели способны выделять нужные данные, делать краткие выжимки (саммари) и объяснять сложные термины простым языком.
Генерация текстов и отчетов. DeepSeek и Qwen могут быстро формировать бизнес-тексты: сводки, отчеты, пояснительные записки и деловые письма.
Интерпретация и понимание данных. Обе модели обучены на огромных массивах текста и умеют понимать контекст сложных запросов. Поэтому они полезны для ответов на вопросы, связанные с бухгалтерией, налогами, финансовым анализом или юридическими аспектами.
Автоматизация рутинных расчетов и проверок. Модели могут выступать в роли контролера. Им можно поручить перепроверить расчет налоговой базы, подсчитать итоги в ведомости, сверить небольшие массивы данных из разных источников или выявить ошибки в предоставленных таблицах. Такой анализ поможет быстро найти очевидные несостыковки.
Помощь в изучении изменений законодательства. Нейросети могут проанализировать свежий закон или поправки в Налоговый кодекс, сравнить их с предыдущей редакцией. Так бухгалтер сможет сэкономить часы на самостоятельном изучении.
Подготовка шаблонов первичной документации и договоров. На основе краткого описания хозяйственной операции (например, «оказание консультационных услуг, сумма 50 тыс., оплата после подписания акта») DeepSeek или Qwen могут сгенерировать проект договора или акта выполненных работ. Бухгалтеру останется только проверить и скорректировать текст.
Специализированные сервисы с ИИ для решения узких задач бухгалтера
В последние годы на рынке бухгалтерских решений появилось множество специальных ИИ-сервисов, которые помогают бухгалтерам в узких задачах: распознать скан документа, проверить контрагента или найти ответ на вопрос со ссылкой на норму закона.
Примеры таких инструментов:
ИИ от Saby. ИИ от Saby помогает бухгалтерам с распознаванием первичных бухгалтерских документов. С помощью мобильного приложения Saby Docs достаточно отсканировать или сфотографировать документы, и система автоматически внесет все данные, подберет статью затрат, а также сообщит об изменениях цен у поставщиков. Кроме того, Saby сохранит все документы в электронный архив, сформирует проводки и отразит их в декларации.
ИИ-ассистент от «Главбуха». В чат-боте бухгалтер может получить готовые ответы на вопросы по налогам, отчетности и бухгалтерии. ИИ также способен обрабатывать запросы от ФНС и подготавливать готовые ответы на требования.
ИИ-ассистент от Контур.Фокус. Сервис позволяет бухгалтерам быстро проверять контрагентов на благонадежность, используя данные из открытых реестров.
ИИ-ассистент для бухгалтера от Точка Банк. ИИ от Точка Банк помогает бухгалтерам быстро находить ответы на вопросы, связанные с налогами и законодательством. Сервис использует только НПА — нормы Налогового и Трудового кодексов, законы, а также письма ФНС и Минфина. Сервис дает сначала короткие ответы простым языком, а затем — подробное обоснование со ссылками на актуальные нормативные документы.
Агрегаторы ИИ-моделей
Агрегаторы ИИ позволяют пользователям работать с разными моделями искусственного интеллекта в одном интерфейсе. Примеры таких платформ — GPTunneL, Perplexity, Ranvik. Удобство в том, что бухгалтер может сравнивать ответы разных моделей, выбирать наиболее подходящий инструмент и эффективно решать разнообразные рабочие задачи.
Как агрегаторы ИИ могут помочь бухгалтеру:
Консультации по налогам и отчетности. Бухгалтер может использовать ИИ-сервисы для получения быстрых консультаций по вопросам налогообложения или отчетности. Например, можно задать вопрос: «Как правильно рассчитать налог на прибыль компании на ОСНО в 2026 году с учетом актуальных изменений?» ИИ проанализирует законодательные изменения и предоставит актуальную информацию.
Упрощение работы с документами. Многие агрегаторы поддерживают загрузку файлов (например, PDF или Excel). Это удобно для обработки бухгалтерской документации, например счетов или отчетов.
Проверка расчетов и данных. Сервисы могут автоматически перепроверить расчеты налоговой базы, сверить данные в таблицах, выявить ошибки.
Анализ изменений в законодательстве. Нейросети могут анализировать новые законы и поправки, кратко резюмируя, что изменилось и как это влияет на конкретную компанию.
Искусственный интеллект в бухгалтерии — прежде всего инструмент, который берет на себя рутинные задачи: обработку документов, подготовку писем, поиск информации в нормативных актах или предварительный анализ данных. Но даже самые продвинутые сервисы не заменяют бухгалтера. Напротив, они повышают требования к квалификации специалистов. Бизнесу нужны бухгалтеры, которые умеют работать с современными сервисами и быстро разбираться в сложных вопросах налогового законодательства.
Как использовать нейросети эффективнее
Ниже — несколько практических рекомендаций, которые помогут вам получить максимальную пользу от работы с нейросетями.
Как выбрать модель
Для разных типов задач подходят разные модели. Например:
Для обработки и анализа данных (например, финансовой отчетности, налоговых деклараций) лучше подойдет модель, умеющая работать с большими объемами текста и цифр. Например, GigaChat или DeepSeek.
Для подготовки текстов и деловой переписки можно использовать модели, которые эффективно адаптируют стиль и тон, например, Алиса AI или GigaChat.
Для консультаций по налогообложению и актуальным законодательным изменениям подойдут специализированные сервисы, такие как ИИ от Точка Банк или ИИ-ассистент от «Главбуха».
Тестируйте различные модели, чтобы определить, какая из них дает наиболее точные ответы для вашего типа задач.
Как проверять информацию и минимизировать ошибки
ИИ-сервисы помогают ускорить работу, но они не всегда абсолютно точны. Поэтому полученные ответы всегда следует проверять. Вот несколько способов:
Проверка актуальности данных. Убедитесь, что информация, предоставленная ИИ, не устарела. Например, запросите ссылки на нормативно-правовые акты, на основе которых был дан ответ, чтобы удостовериться в их актуальности.
Сравнение с другими источниками. Используйте несколько сервисов для сравнения ответов. Проверьте, что полученная информация совпадает.
Контроль за результатами расчетов. Хотя ИИ может ускорить расчеты, всегда перепроверяйте важные расчетные данные — налоги, взносы или суммы для отчетности.
Как работать с промптами
Промпты — ключ к правильной работе с ИИ. Чем точнее и конкретнее будет ваш запрос, тем более релевантный ответ вы получите:
Будьте конкретными. Чем более детально вы опишете свою задачу, тем легче будет нейросети дать точный ответ.
Уточняйте формат ответа. Если нужно, чтобы информация была предоставлена в определенном виде (например, в таблице или графике), укажите это в запросе. Например: «Проанализируй прикрепленные счета и представь результат в таблице: номер счета, дата, поставщик, ИНН, сумма без НДС, НДС, итоговая сумма».
Используйте шаги и уточнения. Если запрос большой, удобнее задавать его поэтапно. Например, сначала попросить нейросеть проанализировать данные: «Проанализируй финансовую отчетность за 2025 год и выдели ключевые показатели: выручку, себестоимость, прибыль и основные статьи расходов». После этого можно задать следующий вопрос: «Теперь на основе этих данных оцени финансовую устойчивость компании и укажи возможные риски». Так вы получите более точные и структурированные ответы.
Использование ИИ-сервисов в бухгалтерии — это шаг к оптимизации процессов и ускорению работы. Но чтобы извлечь максимальную пользу от технологий, нужно задавать точные вопросы, проверять результаты и тестировать разные инструменты, выбирая подходящий для конкретной задачи.
