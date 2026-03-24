5 нейросетей для рабочих задач бухгалтера: возможности и как применять

Алиса AI

Алиса AI — это нейросеть от Яндекса, которая позиционируется как самая мощная нейросеть компании. Она доступна на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Алиса», а также в Телеграм-боте. Алиса AI запоминает контекст — это полезно для бухгалтера, который решает несколько параллельных задач. Для каждой задачи удобно создавать отдельный чат.

Протестировать нейросеть можно даже без регистрации в Яндексе. Но чтобы создавать отдельные чаты и хранить в них историю взаимодействия с ИИ, потребуется авторизоваться.

Как Алиса AI может помочь бухгалтеру:

Работа с данными и документами. Алиса AI позволяет загружать файлы в формате PDF, DOCX, TXT и других. Она считывает их содержимое, извлекая нужную информацию. Бухгалтеры могут использовать эту функцию для анализа цифр, подготовки отчетности, создания таблиц и других задач.

Например, можно загрузить финансовую отчетность или налоговые декларации, и нейросеть извлечет необходимые данные для их анализа. При этом она структурирует их в виде таблиц или графиков.

Подготовка деловых писем. Алиса AI упрощает подготовку деловой переписки, например, напоминаний о задолженности. Нейросеть не только помогает с написанием текста, но и подстраивает стиль общения под требования компании или ситуации. Можно запросить, например, письмо с корректным, вежливым тоном или более строгим для тех случаев, когда нужно напомнить о долге.

Расчеты и консультации. Алиса AI может помочь бухгалтерам с расчетами налоговых обязательств, например для расчета НДС, налога на прибыль или платежей по УСН. При необходимости нейросеть проведет предварительный анализ налоговой нагрузки и даст рекомендации по оптимизации налоговых выплат.

Помощь в работе с клиентами (для бухгалтеров на аутсорсе) . Если вы ведете клиентов на аутсорсинге, нейросети могут взять на себя часть маркетинговых задач. Например, написать серию полезных постов для Телеграм-канала или соцсетей, подготовить коммерческое предложение для потенциального клиента, создать скрипты для первых звонков или встреч, чтобы увереннее презентовать свои услуги и закрывать возражения.

Особенность нейросети — интеграция с экосистемой Яндекса. Это тоже помогает экономить время и усилия. С помощью функции «Моя память» удобно составлять напоминания и списки дел, например о сроках подачи налоговой отчетности.

Кроме того, с новой функцией в Яндекс Браузере можно анализировать любой контент, открытый в нем — будь то веб-страницы, PDF-документы или видео. Бухгалтер может задать вопросы по данным на открытых страницах, а Алиса AI извлечет нужную информацию.