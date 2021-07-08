Бухгалтер Т. из Воронежа: «Не захотела работать “на дядю” и начала свой бизнес. Аутсорсинг на дому — когда все успеть?! Худеем по-азиатски или оборотная сторона самозанятости»

Плох тот бухгалтер, который не мечтает стать главбухом, и плох тот главбух, который не мечтает о собственном бизнесе. Но я не хотела просто жить мечтами, уволилась с работы и начала свое дело. Можно сказать, что спонтанное решение совершенно перевернуло мою жизнь (спойлер — в лучшую сторону). Огонь, вода и медные трубы — все в наличии. Рассказываю, как я докатилась до жизни такой.

Началось все еще в 2020 году, когда руководство отправило большую часть сотрудников на так называемую удаленку. На самом деле мы почти не могли работать из дома, т.к. попросту не были отлажены коммуникации. Никакой единой системы, никаких графиков, совещания могли начинаться в 10 утра и заканчиваться в 12 часов, потому что подтягивались все очень неторопливо.

Директору, который с головой ушел в решение таких проблем как — где взять денег на зарплату и как спасти тонущие контракты — было не до воспитания работников. Свою небольшую команду из 3-х бухгалтеров я старалась дисциплинировать, но получалось тоже не ахти. У кого-то дети дома (садик не работает), кто-то ушел по личным делам, кто-то остался без инета (проверить-то нельзя — правда или нет).

Когда вышли работать в офис (в сентябре), оказалось, что нам не светят квартальные премии. Денег нет. Потом к Новому Году объявили, что годовых премий не будет, равно как и детских подарков. И это можно было бы пережить, если бы вдруг большей части сотрудников не предложили отставку. Или увольняетесь, получаете компенсацию за отпуск и уходите с миром, или остаетесь, но зарплата будет ниже в два раза, будет новый график, рабочее время сокращается.

Меня никто увольнять не собирался, но зато предложили уйти двум бухгалтерам из трех моих помощников. На минуточку — в бухгалтерии работы не стало меньше, по прежнему мы занимались всеми документами, считали зарплату, работали с кадрами (текучка у рядового персонала выросла в разы — приходило много желающих подработать, пока не найдут место получше). Кому я рассказываю — те же СЗВ-ТД мы сдавали пачками. Мало того, в январе этого года у нас слегли с ковидом главный инженер и юрист. Мне приходилось по мере возможности выполнять даже их работу, за это не доплачивали, но «партия сказала — надо!».

В марте поняла, что работать так дальше невозможно. У меня было несколько клиентов, которых я вела дома. Небольшие компании на УСН. Причем мне постоянно предлагали еще подработки, но я отказывалась. Так что дотянула — сдала отчеты за квартал и год и положила заявление на стол. Описывать все не буду — расстались мы с руководством не очень хорошо

Мне казалось я поступаю по-совести. Сдала все отчеты, заявление принесла как положено — с датой увольнения через 2 недели. Но оказалось — надо было и дальше поддерживать тонущий корабль и вообще, они о банкротстве и ликвидации подумывали, надо было помочь. Очевидно — бесплатно.

Адьес, амиго!

За пару недель передала все дела заму (той, что осталась работать) и тут началось мое свободное плаванье. Как все нормальные люди, новую жизнь я начала с понедельника :)

Понедельник

Надо было решить кем я буду — ИП, самозанятой или может вообще открыть ООО. С последним вариантом быстро попрощалась. Слишком заморочено как открыть, так и закрыть, расчетные счета, печати (знаю, что не обязательно, но попробуй убеди в этом консервативных заказчиков) и прочие сложности.

ИП — вполне вариант. Думала можно взять какой-нибудь патент, пробовала рассчитать патент на сайте ФНС.

Пасиба, помогли.

Рассмотрела вариант с УСН «доходы» — для меня самое то. Одно большое НО — если будут клиенты-физики это же надо кассу применять. Ставим вопрос.

Самозанятость я тоже обдумывала. Это на самом деле самый удобный и выгодный вариант. Пока начну с него.

Зарегистрировалась я через банковское приложение и заняло это буквально несколько минут. Сразу установила приложение «Мой налог», вроде пока ничего сложного.

Залезла на Авито, смотреть стоимость офисов. Работа дома — это, знаете, так себе вариант. Делаю вывод после удаленки на своей прошлой работе.

Домашним кажется, что раз ты дома, то заодно можешь что-то делать, кроме работы. Сварить суп, постирать, приглядеть за собакой друзей, не отправлять ребенка в садик...

Ты и правда пытаешься между делом что-то делать по хозяйству и постоянно отвлекаешься.

Работа становится буквально частью твоей жизни — тебе могут прислать рабочее письмо, требующее немедленного ответа, в 7 утра и в 10 вечера. Ну и что, что время нерабочее — трудно что ли? С клиентами я надеюсь установить какие-то временные рамки и жестко их придерживаться.

Хммм... Ну цены совсем не радуют. Есть коворкинг, но там тоже как-то все непонятно, ощущение, что его используют просто для покупка юрадреса. Оно мне надо?

Все, что подешевле, находится сильно далеко от центра города, моей квартиры и вообще цивилизации. Приходится зажать в кулачок амбиции и пока засесть за работой дома.

Вторник

Сегодня с вахты приезжает муж. Он работает по графику 15 через 15 дней. Две недели мы с дочкой дома одни, без папы. Дочери 3 года, ходит в сад, хотя кажется свекровь и мама не понимают, как это — я уволилась, сижу дома "ничегонеделаю«,а дите в детском саду.

Нормально — вот как. Пробовали когда-нибудь с трехлетним ребенком на руках поработать за компьютером? Я — да, и скажу опыт был тот еще.

Супруг, кстати, тоже скептически настроен на мою идею своего бизнеса, но все равно поддерживает. Говорит — раз ты считаешь. что справишься, почему бы и нет, не получится — работу всегда можно найти. Расскажи, дорогой, это моим уволенным принудительно-добровольно коллегам, которые сейчас до сих пор в поисках.

Но я по жизни — оптимист, верю всегда в лучшее.

Сегодня привожу в порядок свое рабочее место. И у меня происходит раздвоение сознания. Ожидание примерно такое:

Реальность более сурова:

Да, придется пока работать на кухне (стулья есть!). Может потом выделю кусочек спальни или гостиной и поставлю там себе компьютерный стол. Оборотная сторона самозанятости.

Ставлю ноут, подключаю зарядку, беру несколько папок с документами клиентов (надо предварительно рассчитать отпуска нескольким сотрудникам клиентов) и блокнотик с паролями-явками (его конечно фоткать не буду). Блокнот завела, потому что помнить все пароли от сайтов, соцсетей, банков, сервисов нереально.

На работе у меня была 1С ПРОФ версии, а дома обхожусь базовой. Во-первых, дешевле, во-вторых, клиенты у меня не крупные и простых функций вполне хватает, тем более, что отпуска и больничные в базовой тоже прекрасно считаются, главное все грамотно настроить.

Пока возилась — уже пора бежать за дочерью в сад. Вечером она собрала вот так игрушки говорит — «сабраня» (собрание). Мать бухгалтер — горе в семье :)

Когда раньше работала на удаленке и ребенок был в рабочие дни дома, а у нас было видео-собрание, муж ее забирал в другую комнату и она возмущалась. Папа объяснял — у мамы собрание, она занята и потом показывал ей как это — собирал несколько игрушек вместе. Теперь она так в «сабраня» играет))

Среда

Задача на сегодня — начать себя рекламировать. Раньше я только выкладывала объявление на Авито — результаты были. В «сезон» 3-НДФЛ это хороший вариант заработать на декларациях по вычетам. Но сейчас я понимаю, что мне надо искать клиентов более серьезных — организации и ИП, с полным ведением учета.

Подписалась на полезные паблике в Интстаграм.

На кого то подписываюсь из учебного интереса — читать полезные советы, смотреть бесплатные вебинары, прямые эфиры, а на кого-то — из соображений любопытства. Хочу посмотреть, как оформлены рабочие посты. Как коллеги себя продвигают. Я считаю, что Инстаграм сейчас — одна из самых в этом плане полезных площадок.

Много общаюсь в ВК, поэтому решила опробовать также функции, который он предлагает. Создала отдельную группу и оказалось, ее можно превратить в сайт.

Правда я еще не разобралась с оформлением группы, так что до этого мне далеко.

На Авито обновила объявление, добавила платные услуги — чтобы объявление поднималось в списке (надо сказать цены на Авито довольно кусачие).

Пока ищу красивые картинки для оформления своих постов и свежие идеи, постоянно жую. Я вообще за последние несколько недель из-за стресса с увольнением стала много кушать. Поэтому, кроме подписок на паблики с аутсорсерами, у меня в подписках появилось вот такое:

Дальше просмотров видео пока дело идет плохо. Спасают только вечерние прогулки с ребенком и интенсив в выходной — ходим купаться, много гуляем, играем в мяч. Сейчас еще папа дома, поэтому он тоже в наших тренировках принимает деятельное участие — выполняет роль группы поддержки. Увидел ролик с этими японками (кореянками, китаянками?!) смеялся до слез, теперь буду только без него упражнения делать.

Четверг

Ура! Первый клиент, точнее первый новый. Но пока это не работа моей рекламы, а сарафанное радио. Клиент узнал, что я сейчас свободна и дал номер другу, только что открывшему ООО.

С нуля работать конечно очень приятно, хотя оплата пока небольшая. Надо разработать учетную политику, настроить базу 1С, в которой потом будет работать менеджер (он только выписывает документы на отгрузку и загружает выписки), оформить несколько сотрудников.

А вот со следующего месяца будет жарко (и оплата вырастет) — начнется активная работа, надо будет приезжать к ним в офис три раза в неделю и разбирать первичку. Но в чем огроменный плюс — директор молодой и очень продвинутый мужчина, сразу сказал — все, что надо для работы купим, установим, запустим, только говори. Это просто бальзам для ушей бухгалтера. Чувствуешь себя, как в день рождения, когда тебе говорят — проси все, что хочешь.

Если считать этого нового клиента, то сейчас мой заработок сравняется с тем, что я получала у себя на работе. Смысл уходить в свободное плавание определенно был. И все равно у меня есть время брать еще клиентов. Сейчас разрабатываю свой прайс, проект договора и регламенты. Из услышанного на тренингах поняла — важно сразу четко и правильно организовать работу с клиентами, чтобы был выработан алгоритм общения, встреч, обсуждений, передачи документов. Буквально всего.

Больше всего меня пугала перспектива обсуждать стоимость услуг. Страшно называть цену (а вдруг много, а вдруг мало, а вдруг не согласятся). Тут приходится себя воспитывать — ты профессионал, твои знания этого стоят. Я так говорила себе перед зеркалом, настраивалась и все равно смущалась перед клиентом, как будто милостыню выпрашиваю.

P.S. Еще два звонка и сообщение в Wats App, все от ИП. Одному назначила встречу на пятницу, двоим озвучила условия и стоимость. Встречи провожу в кафе неподалеку. Пока можно, если будет как в Москве — только по QR-кодам вход, то даже не знаю. Сама пока не прививаюсь, по словам знакомых в поликлиниках очереди, не хочется сейчас что-то словить. А вот мужу уже сказали — надо, записался на следующий четверг, иначе не будут допускать к работе.

Пятница

С соцсетями вроде сладила, теперь надо ежедневно что-то выкладывать. Снимать сторисы еще стесняюсь, поэтому начну просто с полезных постов про налоги и работу ИП. Это хорошо читают. Считайте сейчас у меня — проба пера.

И про соседей я не шутила. Оставили мне вот такую красоту, пока уехали на море (с собой решили не брать, т.к. едут в битком набитой машине, с еще какими-то друзьями).

Я ворчу, но на самом деле люблю собак и особенно йорков, поэтому вожусь с удовольствием, тем более Буся хлопот не доставляет. А дочка вообще в восторге, спят в обнимку. Своих животных у нас нет, маленький ребенок, а муж постоянно в разъездах. Но начинаю думать, что для гармоничного воспитания ребенку не хватает дома вот такого пушистого (правда сейчас не очень — лето, жара, обрили) комочка. Собака — это вряд ли, а вот кошку вполне можно взять.

Пока Буся гоняет по полу любимый мячик, собираюсь на выезд — сегодня надо быть в офисе клиента. Перед уходом прошу мужа прогулять собаку, потому что сама не успеваю уже. Звоню маме — ее очередь забрать внучку из сада. Все — можно выезжать...

Спустя 4 часа возвращаюсь домой. Буся встречает как родную, до чего приятно. А вот муж даже с дивана не встает.

А все, претензии сняты, на плите фирменная запеченная рыба и пюре. Ужин приготовил. Можно расслабиться.