Форма ЕФС-1. Как заполнить и сдать сведения о договоре ГПХ с физлицом

ЕФС-1 — новая форма отчетности, которую сдают все работодатели по наемным сотрудникам, в том числе и по физлицам по договорам ГПХ. Разберем, как заполнить и сдать этот отчет по договорам ГПХ с физлицом.

ЕФС-1 и договоры ГПХ. Общие положения

С 1 января 2023 года по всем внештатникам, которые работают на договорах ГПХ, нужно отчитываться в Социальный фонд России (СФР) по форме ЕФС-1.

Форма ЕФС-1 состоит из нескольких разделов, которые можно сдавать отдельно друг от друга и в разные сроки в зависимости от основания сдачи отчета. Так, если компания заключает и расторгает договор ГПХ, отчет ЕФС-1 нужно подать в составе следующих страниц:

Титульный лист.

Подраздел 1 Раздела 1.

Подраздел 1.1. Подраздела 1.

Разобраться, в какие сроки нужно сдавать отчет при заключении или прекращении договора ГПХ, как правильно его заполнить и в какой форме направить в СФР, поможет информационная система 1С:ИТС. А сам отчет можно быстро и удобно сдать с помощью сервиса 1С-Отчетность, который входит в состав 1С:ИТС ПРОФ.

По каким договорам ГПХ нужно сдавать отчет ЕФС-1

Отчет ЕФС-1 заказчик должен сдать, если заключает с внештатником один из следующих договоров ГПХ:

на выполнение работ;

на оказание услуг;

авторского заказа;

лицензионный;

об отчуждении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

В какой срок нужно сдать отчет ЕФС-1 по договорам ГПХ

Отчитаться о заключении и расторжении договора ГПХ заказчик должен не позднее следующего рабочего дня. При этом неважно, когда фактически стартовали работы: до того, как заключили договор или уже после. Ориентиром всегда будет дата заключения договора.

Но не все так однозначно и просто с заполнением отчета, если поводом для его сдачи служит прекращение договора ГПХ.

Для большинства договоров гражданско-правового характера срок его действия не является существенным условием. Он может определяться:

Календарной датой.

Наступлением определенного события — например, выполнением работы или оказанием услуги.

Здесь возникает вопрос: как определить дату окончания договора для того, чтобы понять, в какой срок сдать отчет. И тут все неоднозначно.

На большинство вопросов Минтруд дал ответ в своем письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.

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Таблица № 1. Как определить дату окончания срока действия договора ГПХ на выполнение работ или оказание услуг.

Условие Дата окончания договора ГПХ В договоре указан конкретный срок окончания действия договора ГПХ Дата окончания срока действия договора В договоре не указан срок, но определен период проведения работ Дата окончания работ по договору В договоре НЕ указан срок и НЕ определен конкретный период работ Дата акта выполненных работ (оказанных услуг) Договор заключен на определенный срок, в нем НЕ определен период работ и акт подписан до окончания срока действия договора

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Как определить срок прекращение действия «творческих» договоров

С «творческими» договорами, к которым традиционно относят лицензионный договор, договор авторского заказа и договор передачи авторских прав, тоже не все так просто.

Условие о сроке действия для таких договоров ГПХ не является существенным. В лицензионных и издательских договорах вместо срока действия прописывается срок передачи интеллектуальных прав или выплаты вознаграждения. Такой договор действует в период передачи прав или пока есть выплаты вознаграждения.

Если в договоре об отчуждении исключительных прав указан срок действия, он может быть переквалифицирован в лицензионный, а при невозможности такой переквалификации его признают недействительным (п. 37 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10). То есть, по договорам об отчуждении прав не может быть срока действия и в связи с этим непонятно, что считать датой его прекращения. Разъяснений по этому вопросу в своем письме № 14-1/10/В-4784 Минтруд не дал.

Как и куда нужно сдать отчет ЕФС-1 по договорам ГПХ

Отчет нужно подать в СФР:

В электронной форме — если численность работников и исполнителей по договорам ГПХ превышает 10 человек за отчетный период.

Заказчик должен сформировать отчет в форме электронного документа, который подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Удобно сдавать отчет с помощью специальных сервисов, таких как, например, сервис 1С-Отчетность, который входит в состав 1С:ИТС ПРОФ. С его помощью можно быстро и удобно заполнить и сдать отчет в электронном виде. А если во время заполнения возникнут вопросы, ответы на них вы найдете в информационной системе 1С:ИТС.

В электронной форме или на бумаге — если численность работников и исполнителей менее 10 человек.

Если исполнителей и штатных работников у заказчика в общей сложности меньше 10 человек, он вправе выбрать любой удобный способ, чтобы сдать отчет.

Как составить ЕФС-1 при заключении (прекращении) договора ГПХ

Заказчик должен заполнить отчет по форме, которая утверждена постановлением Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п. При подготовке этого документа руководствуйтесь Порядком заполнения, который приведен в этом же постановлении.

Напомним, что отчет, который нужно сдать в СФР при заключении или прекращении договора ГПХ, должен состоять из 3 страниц. Отчет включает:

Титульный лист.

На титульном листе укажите данные о страхователе: регистрационный номер, наименование организации, контактные данные.

Подраздел 1 Раздела 1.

В этом разделе укажите данные об исполнителе, по которому составляете отчет: ФИО, ИНН, СНИЛС, дата рождения, статус застрахованного лица и гражданство (код страны).

Подраздел 1.1 Подраздела 1 Раздела 1.

В этот раздел включите сведения о договоре ГПХ.

Отдельно, как заполнять титульный лист и Подраздел 1 Раздела 1, рассказывать не будем. Рассмотрим особенности заполнения Подраздела 1.1 Подраздела 1.

Подробную информацию о том, как заполнить указанные страницы можно получить в системе 1С:ИТС. Это решение позволяет вести учет и сдавать отчетность по актуальным формам, в установленные сроки и без ошибок.

Как заполнить Подраздела 1.1 при заключении (прекращении) договора ГПХ с физлицом

Когда заполняете Подраздел 1.1 Подраздела 1 берите данные из договора ГПХ и, при необходимости, из акта выполненных работ / оказанных услуг.

Графа № 1.

В этом поле укажите порядковый номер записи. Если записей несколько, например, в отчет включаются данные сразу о заключении и прекращении договора ГПХ, то укажите номера в порядке возрастания, без пропусков.

Графа № 2.

В этой графе проставьте дату начала работ / оказания услуг по договору, даже если они стартовали до или после заключения договора.

Единственный случай, когда в этой графе нужно указать дату договора ГПХ — если в самом договоре не установлен период выполнения работ.

Графа № 3.

В этом столбце нужно отразить основание, по которому составляется отчет. Для договора ГПХ в этом поле возможны только две записи:

НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ — при заключении договора гражданско-правового характера с физическим лицом.

ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ — при прекращении действия договора ГПХ.

Других значений в этом поле для договоров ГПХ, которые заключаются с физическими лицами, быть не может.

Графа № 4 и 5.

Графу № 4 заполняйте только, если сдаете отчет по внештатнику, который оказывает услуги или выполняет работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В отношении остальных исполнителей это поле заполнять не нужно.

Графу № 5 по физическим лицам, с которыми заключаете / расторгаете договор ГПХ, не заполняйте.

Графа № 6.

В этом столбце укажите код выполняемой функции. Его можно узнать в Общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ), который утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст. Кроме пятизначного кода нужно указать код вида договора ГПХ:

Так, например, если заключаете договор ГПХ с бухгалтером, в графе 6 укажите значение «2411.6 ДГПХ».

Графа № 7.

По договорам ГПХ этот столбец заполнять не нужно.

Графа № 8.

В этом поле укажите название документа, на основании которого формируете отчет. Например, если заключается договор оказания услуг, укажите в этом поле «Договор возмездного оказания услуг».

Графа № 9.

В этом столбце отразите дату документа в формате ДД.ММ.ГГГГ

Графа № 10.

Внесите номер документа без знака «№».

Пример заполнения граф № 2 и 9 при заключении договора ГПХ

Рассмотрим разные варианты заполнения граф 2 и 9 на конкретных примерах.

Условие Пример Заполнение графы № 2 Заполнение графы № 9 Работы по договору начались до его заключения Работы начались 27 сентября, договор заключен 1 октября 27.09.2023 01.10.2023 Услуги по договору стартовали после его заключения Договор заключен 10 октября, услуга оказана 15 октября 15.10.2023 10.10.2023 В договор не указаны сроки (период) выполнения работ или оказания услуг Договор заключен 1 октября, период начала оказания услуг не указан, в связи с чем они были выполнены 27 октября 01.10.2023 01.10.2023

Пример заполнения граф № 2 и 9 при прекращении договора ГПХ

Условие Пример Заполнение графы № 2 Заполнение графы № 9 В договоре указан конкретный срок окончания действия договора ГПХ Работы по договору завершились 25 октября 25.10.2023 25.10.2023 В договоре не указан срок, но определен период работ Срок выполнения работ в договоре не указан, но прописано, что услуги должны быть оказаны до 30 ноября. Акт выполненных работ подписан 5 декабря 30.11.2023 30.11.2023 Договор заключен на определенный срок, в нем НЕ определен период работ и акт подписан до окончания срока действия договора Договор заключен на 1 год с 01.01.2023 по 31.12.2023. Конкретный срок или период, в который должны быть оказаны услуги, в договоре не указан. Услуги по договору оказаны и приняты заказчиком 29 ноября. Акт подписан 29.10.2023 29.10.2023 29.10.2023

Форма ЕФС-1 не такая простая, как кажется на первый взгляд. А ошибки в отчете могут привести к административной ответственности и штрафам. Сервис 1С-Отчетность, который входит в состав 1С:ИТС ПРОФ, позволит сдать отчет быстро и без ошибок.

А если нужна помощь в ведении учета, то оптимальным вариантом станет применение сервиса 1C:Предприятие через Интернет (1С:Фреш). Если привлекли исполнителя-физлицо по ГПХ, нужно отчитаться о заключении договора — не позднее следующего рабочего дня. Сервис 1С:Фреш доступен везде и всегда, можно оперативно внести данные о новом исполнителе, даже находясь вне офиса — в отпуске, путешествии или на больничном.

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