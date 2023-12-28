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Отпуска

Как согласовать заявление на отпуск удаленно

Вы знали, что сотрудники организации могут согласовывать свои заявления на отпуск без визита в бухгалтерию и отдел кадров? Расскажем, как это реализовать с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника» и сэкономить всем участникам массу времени.
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Как согласовать заявление на отпуск удаленно
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.

Инструкция для сотрудника

Всё начинается в личном кабинете сотрудника. Он попадает в него в мобильном приложении на смартфоне или заходит через сайт.

  1. Сотрудниксоздает заявление разделе «Отпуск – Подать заявление». 

  2. В форме заявления он указывает даты отпуска, способ связи и замещающее лицо. И нажимает кнопку «Отправить на согласование».

  3. Приложение попросит подписать заявление. Для этого надо ввести пароль.

  4. Далее заявление согласовывает руководитель.

  5. После согласования руководителем заявление при очередном обмене «ЗУП 3.1 – 1С:Кабинет» передается в ЗУП 3.1.

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» присылает работнику полезные напоминания. Он сообщит, что согласовано заявление на отпуск. А руководителя личный кабинет уведомит о необходимости согласовать заявление подчиненного.

Инструкция для кадровика

Специалист кадровой службы видит согласованное заявление в разделе «Главное – Мои задачи».

В форме задачи можно:

  1. Принять задачу к исполнению или отказать. Если отказываем, то указать по какой причине.

  2. Если задача принята к исполнению, можно сразу создать документ «Отпуск».

  3. В Документ «Отпуск» все данные подтянутся автоматически, их не нужно вводить руками или искать в программе.

  4. В документе «Отпуск» необходимо проверить все начисления, и если все заполнено корректно, то провести документ и сформировать печатную форму Приказа о предоставлении отпуска (Т-6). Нажимаем «Передать в 1С:Кабинет сотрудника».

  5. После передачи в «1С:Кабинет сотрудника» в печатной форме приказа мы видим, что документ подписан ЭЦП.

При обмене «ЗУП 3.1 – 1С:Кабинет сотрудника» приказ появится в личном кабинете сотрудника.

Сотрудник в разделе «Главное» видит, что необходимо подписать 1 документ, переходит в этот документ, открывает данный приказ, все проверяет. После этого нажимает «Ознакомился» и приложение попросит подписать его (необходимо будет ввести свой пароль).

После обмена «ЗУП 3.1 – 1С:Кабинет сотрудника» специалист кадровой службы  в разделе «Кадры – Кадровые документы по ЭДО»  видит, что сотрудник с приказом ознакомился и подписал его. 

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» позволяет проделать операцию по согласованию отпуска и по формированию приказа в удобное для всех время, в удалённом формате.

1С:Кабинет сотрудника

Сотрудники смогут получить расчетный лист, написать заявление, запросить справку и все это – не беспокоя сотрудников бухгалтерии и отдела кадров, а просто используя свой телефон или компьютер

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