Как согласовать заявление на отпуск удаленно

Вы знали, что сотрудники организации могут согласовывать свои заявления на отпуск без визита в бухгалтерию и отдел кадров? Расскажем, как это реализовать с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника» и сэкономить всем участникам массу времени.

Инструкция для сотрудника

Всё начинается в личном кабинете сотрудника. Он попадает в него в мобильном приложении на смартфоне или заходит через сайт.

Сотрудниксоздает заявление разделе «Отпуск – Подать заявление». В форме заявления он указывает даты отпуска, способ связи и замещающее лицо. И нажимает кнопку «Отправить на согласование». Приложение попросит подписать заявление. Для этого надо ввести пароль. Далее заявление согласовывает руководитель. После согласования руководителем заявление при очередном обмене «ЗУП 3.1 – 1С:Кабинет» передается в ЗУП 3.1.

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» присылает работнику полезные напоминания. Он сообщит, что согласовано заявление на отпуск. А руководителя личный кабинет уведомит о необходимости согласовать заявление подчиненного.

Инструкция для кадровика

Специалист кадровой службы видит согласованное заявление в разделе «Главное – Мои задачи».

В форме задачи можно:

Принять задачу к исполнению или отказать. Если отказываем, то указать по какой причине. Если задача принята к исполнению, можно сразу создать документ «Отпуск». В Документ «Отпуск» все данные подтянутся автоматически, их не нужно вводить руками или искать в программе. В документе «Отпуск» необходимо проверить все начисления, и если все заполнено корректно, то провести документ и сформировать печатную форму Приказа о предоставлении отпуска (Т-6). Нажимаем «Передать в 1С:Кабинет сотрудника». После передачи в «1С:Кабинет сотрудника» в печатной форме приказа мы видим, что документ подписан ЭЦП.

При обмене «ЗУП 3.1 – 1С:Кабинет сотрудника» приказ появится в личном кабинете сотрудника.

Сотрудник в разделе «Главное» видит, что необходимо подписать 1 документ, переходит в этот документ, открывает данный приказ, все проверяет. После этого нажимает «Ознакомился» и приложение попросит подписать его (необходимо будет ввести свой пароль).

После обмена «ЗУП 3.1 – 1С:Кабинет сотрудника» специалист кадровой службы в разделе «Кадры – Кадровые документы по ЭДО» видит, что сотрудник с приказом ознакомился и подписал его.

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» позволяет проделать операцию по согласованию отпуска и по формированию приказа в удобное для всех время, в удалённом формате.

1С:Кабинет сотрудника Сотрудники смогут получить расчетный лист, написать заявление, запросить справку и все это – не беспокоя сотрудников бухгалтерии и отдела кадров, а просто используя свой телефон или компьютер Демо-доступ

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