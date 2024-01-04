Как выдавать расчетный листок и не попасть на штрафы

ТК обязывает работодателя ежемесячно уведомлять работников о размере и способах расчета их зарплаты. Для этого нужно выдавать им расчетные листки. Расскажем, как этот вопрос помогает решить сервис «1С:Кабинет сотрудника» и полностью исключить риски штрафов из-за неисполнения статьи 136 ТК. Какие еще вопросы проблемы решает этот сервис.

Расчетные листки по зарплате: как выдавать в 2024 году

Многие пользователи, которые каждый день используют решения «1С» для начисления зарплаты и других кадровых задач, уже знают о сервисе для организации кадрового электронного документооборота «1С:Кабинет сотрудника».

Сервис нравится, и кадровикам, и сотрудникам, но сегодня мы расскажем о главной проблеме, которую он решает.

После затишья предыдущих лет, контролирующие органы вновь начали интенсивно проверять работодателей на предмет исполнения трудового законодательства. Частой проблемой, которую выявляют в кадровом документообороте, стала проблема выдачи расчётных листков.

Трудовой Кодекс (ст. 136) обязует работодателя каждый месяц вручать каждому сотруднику свежий расчетный листок. Вскрывшийся факт невыдачи листков (во время очередной проверки или в результате жалобы сотрудника) может приводить к штрафам на десятки тысяч рублей за каждого непроинформированного.

Но что делать современному предприятию, у которого работников действительно много, сотрудники в разъездах, а кто-то и вовсе всегда работает на удаленке? Как раз для таких современных предприятий и существует современное решение – сервис «1С:Кабинет сотрудника». Заказать демо-доступ

С сервисом кадровик или бухгалтер по зарплате готовит расчетные листки за несколько кликов мышью, а доставляет их до сотрудников за считанные секунды – главное, чтобы у получателя был смартфон с подключением к интернету.

С точки зрения закона и регуляторной практики, это абсолютно легитимно. Ни одна проверка предприятий, которые рассылали листки таким образом, не привела к штрафам.

Еще 5 проблем, которые решает КЭДО

Совсем недавно мы рассказывали вам о главной проблеме, которую решает сервис «1С:Кабинет сотрудника». Избавление от многотысячных штрафов – веский довод в пользу кадрового электронного документооборота (КЭДО), однако есть и другие .

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» оказывается удобным инструментом, и для отдела кадров, и для работников организаций. Сегодня мы приготовили вам карточки, еще с пятью примерами. Каждый из них – проблема или проблемка, а для обладателей КЭДО – преимущество в работе, которым уже можно пользоваться.

1. Расчетный листок – очень важный, но не единственный документ, с которым помогает сервис. Через него можно запрашивать и получать из отдела кадров справки, подавать заявления на отпуск и обмениваться другими документами. Этот обмен легитимен и не требует личного визита в организацию и ожидания в очередях.

2. КЭДО экономит время. Доставка любой внутренней документации занимает секунды, подстраиваться под рабочие часы, подгадывать обед и проветривание вовсе не обязательно. Сотрудники могут составить заявление и отправить его в любое время дня и ночи, забрать ответ – тоже. Сотрудники кадровой службы также могут лучше планировать свое время, не отвлекаясь на визитеров.

3. Число накопленных дней отпуска – частая причина визита работника в отдел кадров. Как правило, кадровику требуется время на работу с документами и расчеты, чтобы дать ответ. Между тем, расчет данной информации отлично автоматизируется. Пользователи «1С:Кабинет сотрудника» всегда владеют актуальной информацией о накопленных днях – их число рассчитывается автоматически и доступно в приложении на смартфоне.

4. Зачастую сотрудники, редко работающие с документами, не могут с первого раза правильно написать заявление. Признаться честно, порой рука дрожит и у тех, кто с документами работает каждый день. Как результат, кадровику приходится читать заявления непонятно о чем, либо разбираться в трудно читаемом почерке. В «Кабинете сотрудника» все заявления могут быть предзагружены, вся возможная информация может подставляться автоматически, а вся переменная информация добавляться печатными буквами или цифрами. Сотруднику ошибиться трудно, а кадровик всегда прочитает именно то, что написано в заявлении.

5. В большой или быстро развивающейся (меняющейся) компании бывает очень сложно уследить за правильными названиями подразделений, должностей, именами сотрудников и их контактами. Все эти данные и всегда в актуальном состоянии есть только у бухгалтеров, кадровиков и пользователей сервиса «1С:Кабинет сотрудника».

Кроме этого, «1С:Кабинет сотрудника» присылает сотруднику полезные напоминания. Он сообщит, когда будет готов расчетный лист, сообщит, что готова заказанная справка или согласовано заявление на отпуск. А руководителя личный кабинет уведомит о необходимости согласовать заявление подчиненного.

Сотрудник сможет работать со своим личным кабинетом на мобильном устройстве или через браузер своего компьютера. Содержимое кабинета, при этом будет одинаковым, а внешний вид будет зависеть от размеров экрана устройства.

1С:Кабинет сотрудника Сотрудники смогут получить расчетный лист, написать заявление, запросить справку и все это – не беспокоя сотрудников бухгалтерии и отдела кадров, а просто используя свой телефон или компьютер Демо-доступ

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