Аудит базы 1С: как проверить и оптимизировать перед годовой отчетностью

Экспресс-проверка ведения учета — быстрый автоматический аудит

Ближе к концу года, а также в рамках подготовки к сдаче ежемесячной или квартальной отчетности можно провести аудит базы 1С самостоятельно, используя встроенный инструмент экспресс-проверки. Найти его можно в разделах «Отчеты» → «Экспресс-проверка» или в «Операции» → «Регламентные операции» → «Экспресс-проверка ведения учета». Перед запуском следует указать желаемый период аудита и наименование организации, которая инициирует его проведение.

Экспресс-аудит охватывает несколько наиболее важных разделов, от которых во многом зависит качество и точность учета:

наличие и особенности учетной политики, ее соблюдение ответственными лицами;

ведение кассовых операций — отсутствие непроведенных документов, соблюдение порядка нумерации кассовых ордеров, контроль лимитов кассы и наличных расчетов, отсутствие отрицательных остатков;

наличие и правильность ведения книг учета покупок и продаж для правильного начисления обязательств по НДС — соблюдение правил оформления и получения счетов-фактур, своевременное формирование записей о входящих и исходящих документах, соответствие суммы выручки начисленному НДС и т. д.;

ведение производственного учета — наличие производственных затрат по виду учета, их равнозначность в БУ и НУ;

особенности единого налогового счета — наличие уведомлений по срокам сдачи, входящим в период проверки, совпадение сумм налогов в уведомлениях с данными учета, отправка уведомлений в ФНС и т. д.

Важно: экспресс-проверка является способом диагностики систему учета и не означает проведение полноценного аудита базы 1С. Она не вносит исправления, а лишь указывает на обнаруженные недочеты и дает рекомендации по их исправлению. Поэтому все выявленные неточности придется просматривать и исправлять вручную.