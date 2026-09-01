Аудит базы 1С: как проверить и оптимизировать перед годовой отчетностью

Важной частью подготовки к отчетному периоду является аудит базы 1С. Его проведение позволит обнаружить и своевременно устранить ошибки, допущенные при внесении и проведении первичных документов, а также при формировании проводок. Благодаря аудиту удастся решить сразу несколько задач: повысить качество и точность учета, исключить налоговые риски, а также избежать штрафов за неверные данные в отчетности.
Виды аудита 1С: назначение, суть проверки и ее влияние на отчетность
Для удобства изучения информация по разным типам аудита 1С собрана в таблице:
Тип аудита
Кто проверяет
Что оценивают
Необходимость для отчетности
Методологический
Штатные специалисты компании (бухгалтеры-эксперты, методологи) или приглашенные консультанты по 1С.
Проверяют корректность ведения учета: настройки учетной политики, правильность расчета себестоимости, налогов, заполнение документов, отсутствие «красных» остатков.
Внутренняя «самопроверка» для достоверности данных. Результат не прикладывается к отчетности, но напрямую влияет на ее качество.
Технический
Системные администраторы, специалисты по обслуживанию баз данных (DBA), инженеры службы поддержки 1С (ИТ-специалисты).
Проверяют инфраструктуру: скорость работы сервера, настройки СУБД, резервное копирование, целостность базы, актуальность версий программы, факторы проседания производительности.
Такой аудит подразумевает обслуживание самой программы. Непосредственно на отчетность не влияет, но без стабильной работы базы она сформируется с задержкой или со сбоями.
Обязательный
Только сторонние аудиторские организации (или ИП-аудиторы) с членством в СРО аудиторов, имеющие действующую лицензию на аудит (по 307-ФЗ).
Проводят независимую проверку всей бухгалтерской (финансовой) отчетности компании на предмет достоверности и законности. По результатам проверки выдается официальное аудиторское заключение.
Проведение строго обязательно для ряда субъектов — ООО и АО, попадающих под определенные критерии (выручка > 800 млн ₽ или активы > 400 млн ₽, а также для ряда организаций — банки, страховые и т.п.). Заключение прикладывается к годовой отчетности и сдается в Росстат / ФНС (по требованию).
Почему перед сдачей годовой отчетности проводят аудит базы 1С
Благодаря проведению аудита удается устранить целый ряд серьезных рисков, влияющих на репутацию и финансовое благополучие компании. В их числе:
Необходимость пересдачи деклараций, составленных с ошибками из-за неточностей в учетной системе. Частое формирование уточненной отчетности занимает немало времени и может вызвать повышенное внимание к компании со стороны надзорных органов.
Применение административных санкций. Несвоевременная сдача или некорректность данных подразумевает наложение на компанию-нарушителя крупных штрафов и начисление пени по недоимке за каждый день просрочки.
Разрыв между бухгалтерским и налоговым учетом — если расхождения обусловлены ошибками, а не объективными причинами (например, разницей в учете расходов и доходов согласно НК РФ и ПБУ), налогооблагаемая база будет рассчитана неверно, что повлечет за собой санкции со стороны ФНС.
Появление «красных» (отрицательных) остатков по активным счетам или развернутого сальдо по счетам расчетов, что указывает на нарушения при внесении «первички», дублирование контрагентов или разрыв связи между документами.
Наличие в базе непроведенных или незакрытых документов, которые искажают данные годовой отчетности.
Аудит базы 1С упростит подготовку деклараций и отчетов, а также обеспечит достоверность указанных сведений, которые не вызовут сомнений у собственников, акционеров или проверяющих специалистов.
Экспресс-проверка ведения учета — быстрый автоматический аудит
Ближе к концу года, а также в рамках подготовки к сдаче ежемесячной или квартальной отчетности можно провести аудит базы 1С самостоятельно, используя встроенный инструмент экспресс-проверки. Найти его можно в разделах «Отчеты» → «Экспресс-проверка» или в «Операции» → «Регламентные операции» → «Экспресс-проверка ведения учета». Перед запуском следует указать желаемый период аудита и наименование организации, которая инициирует его проведение.
Экспресс-аудит охватывает несколько наиболее важных разделов, от которых во многом зависит качество и точность учета:
наличие и особенности учетной политики, ее соблюдение ответственными лицами;
ведение кассовых операций — отсутствие непроведенных документов, соблюдение порядка нумерации кассовых ордеров, контроль лимитов кассы и наличных расчетов, отсутствие отрицательных остатков;
наличие и правильность ведения книг учета покупок и продаж для правильного начисления обязательств по НДС — соблюдение правил оформления и получения счетов-фактур, своевременное формирование записей о входящих и исходящих документах, соответствие суммы выручки начисленному НДС и т. д.;
ведение производственного учета — наличие производственных затрат по виду учета, их равнозначность в БУ и НУ;
особенности единого налогового счета — наличие уведомлений по срокам сдачи, входящим в период проверки, совпадение сумм налогов в уведомлениях с данными учета, отправка уведомлений в ФНС и т. д.
Важно: экспресс-проверка является способом диагностики систему учета и не означает проведение полноценного аудита базы 1С. Она не вносит исправления, а лишь указывает на обнаруженные недочеты и дает рекомендации по их исправлению. Поэтому все выявленные неточности придется просматривать и исправлять вручную.
Ручная проверка по стандартным отчетам
Еще одна важная особенность экспресс-проверки — неспособность распознать нюансы проведения сложных и нестандартных операций. Поэтому допущенные здесь ошибки часто ускользают от ее «внимания». Чтобы устранить все неточности, рекомендуется провести дополнительную ручную проверку по стандартным отчетам, которая поможет обнаружить и устранить пробелы в учетной системе.
Оборотно-сальдовая ведомость — минусы и «красные зоны»
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) ведется методом двойной записи, поэтому итоговые суммы здесь всегда сходятся. Однако стоит погрузиться в аналитику (контрагенты, субсчета или договоры), и можно обнаружить целый ряд неточностей в виде отрицательных показателей и «красных зон» (отрицательного сальдо). Чтобы не пропустить ни одну из них, сформируйте ОСВ по конкретному счету и на вкладке «Группировка» включите флажки в разрезе учета контрагентов, договоров и субсчетов. Проверьте данные в сформированной таблице:
По счету 60.01 остаток должен быть только по кредиту.
По счету 60.02 остаток должен быть только по дебету.
По счету 62.01 остаток должен быть только по дебету.
По счету 62.02 остаток должен быть только по кредиту.
Для исправления обнаруженных ошибок попробуйте выполнить групповое перепроведение документов или ручную корректировку долга с составлением соответствующего электронного документа.
Анализ субконто
Уточнить состав сальдо по конкретному договору или контрагенту позволяет анализ субконто. Основные ошибки здесь — дублирование одного и того же субъекта, зависшие авансы, которые не были своевременно учтены, а также несовпадения фактов оплаты и реализации из-за неверного указания реквизитов договора. Для их исправления необходимо сформировать отчет в разрезе «Контрагенты → Договоры» и проверить данные по каждой позиции. Если по некоторым строкам отмечаются двойные остатки (и долг, и переплата), перепроверьте перечень документов и операций — вероятно, там будет лишняя запись по отгрузке или оплате.
Закрытие счетов (60, 62, 76, 90, 91, затратные) и развернутое сальдо
Чаще всего «красные зоны» появляются на пассивных счетах расчетов 60.01и 62.01. Отрицательный остаток указывает, что оплата поставщику была ошибочно проведена по счету 60 вместо авансового 62 счета.
При проведении аудита следует обратить внимание на счета 90 и 91 для учета доходов и расходов по основной деятельности и прочим операциям. На конец отчетного периода они должны быть обнулены с отнесением остатка на счет 99 «Прибыли и убытки».
Еще одна частая ошибка — развернутое сальдо по конкретному контрагенту с остатками и по Дт, и по Кт. Оно указывает, что какой-то из авансов не был зачтен по причине нарушения в аналитическом учете, когда оплата привязана к одному договору, а отгрузка — к другому.
Контрольные точки настройки базы 1С
Аудит базы 1С показывает общее состояние бухгалтерского учета, делая акцент на точности и достоверности указанных данных. Однако если настройки программы выполнены с ошибками, показатели будут формироваться неверно. Поэтому перед началом проверки в обязательном порядке сверяют основные методологические параметры ведения учета:
Положения учетной политики — наличие документа на текущий отчетный год, выбор системы налогообложения, способ начисления амортизации, методы оценки запасов и т. д.
Дата запрета редактирования — инструмент, который исключает внесение изменений за прошлые периоды, которые уже закрыты. Проверить эту настройку можно в разделе «Администрирование» → «Настройки пользователей и прав» → «Даты запрета изменения».
Наличие прав доступа — прописанные объектные права, ограничения на уровне записей, доступ к отчетности.
Версию и обновления ПО — их актуальность влияет на корректное формирование отчетных данных. Здесь важно проверить релиз конфигурации, версию платформы и последовательность цепочки обновлений.
Пошаговый чек-лист для проведения самостоятельного аудита базы 1С
Что проверить
Где смотреть
Признак ошибки
Как исправить
Учетная политика
Главное → Учетная политика
Отсутствует на текущий год, неверно выбрана система налогообложения, метод оценки МПЗ (ФИФО/по средней) или порядок регистрации счетов-фактур на аванс.
Создать или скорректировать документ «Учетная политика». Изменения вносятся с начала налогового периода, если это не противоречит НК РФ.
Дата запрета редактирования
Администрирование → Настройки пользователей и прав → Дата запрета изменения
Отсутствует дата для закрытых периодов. Есть возможность изменить документ за прошлый месяц, например, датированный ранее установленной даты.
Установить дату запрета на последнее число уже закрытого периода. Для усиления контроля можно настроить ее индивидуально для разных пользователей или групп.
Права доступа
Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи
Расширенные права (например, у рядового бухгалтера есть доступ к «Конфигуратору» или администрированию). Высокий риск случайного или умышленного искажения данных.
Настроить профили групп доступа. Запретить редактирование «чужих» документов через механизм RLS (ограничение на уровне записей).
Версия и обновления
Справка → О программе
Старая версия конфигурации, которая не соответствует текущему законодательству (например, нет новых форм деклараций или классификаторов).
Обновить конфигурацию и платформу. Перед обновлением обязательно создать резервную копию базы и протестировать обновление на копии.
ОСВ по счетам 60, 62, 76
Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость
«Красное» сальдо: дебетовое сальдо на 60.01 или кредитовое на 60.02 (аналогично для 62). Также наличие развернутого сальдо (и дебет, и кредит) по одному контрагенту и договору.
1. В настройках отчета включить «Развернутое сальдо» и группировку по субсчетам, контрагентам, договорам.
Ошибки в расчетах (зачет авансов)
Отчеты → Анализ субконто (в разрезе Контрагенты → Договоры → Документы расчетов)
Одновременное наличие аванса (дебет) и задолженности (кредит) по одному договору. Это означает, что оплата не «закрыла» отгрузку, или наоборот.
Создать документ «Корректировка долга» для автоматического зачета авансов. Если период закрыт, использовать ту же корректировку, но в текущем периоде, чтобы не нарушать сданную отчетность.
Ошибки в НДС (книги продаж/покупок)
Отчеты → Экспресс-проверка (разделы по НДС)
1. Отсутствие счетов-фактур по документам реализации/поступления.
1. Зарегистрировать недостающие счета-фактуры прямо из отчета Экспресс-проверки.
Единый налоговый счет (ЕНС)
Отчеты → Экспресс-проверка (раздел «Единый налоговый счет»)
1. Не создано уведомление по налогу, срок сдачи которого наступил.
1. Создать недостающее уведомление через помощник по расчету налога.
Целостность базы данных
Запустить программу в режиме «Конфигуратор» → Администрирование → Тестирование и исправление
Зависания при работе, частые ошибки SDBL, «битые» ссылки («Объект не найден»), недоступность базы.
1. Сделать резервную копию базы.
Как оптимизировать базу после проверки
После завершения аудита, устранения ошибок и методологической проверки базы следует заняться оптимизацией учетной системы, чтобы сделать ее работу быстрее и стабильнее. В перечне основных мероприятий:
Тестирование и исправление информационной базы — встроенного инструмента для диагностики и восстановления данных. Процедура необходима для выявления «битых» ссылок, логических ошибок, поврежденных таблиц и некорректных итогов.
Сворачивание информационной базы для архивирования устаревших данных. Специальный инструмент свертки архивирует старые данные и переносит их в отдельную базу, оставляя в рабочей только данные актуального периода, что значительно уменьшает нагрузку на систему и повышает ее производительность.
Очистка журнала регистрации, рост числа записей в котором негативно влияет на быстродействие системы.
Настройка регламентных заданий — загрузки обновлений или перерасчета итогов во внерабочее время, которые будут запускаться в фоновом режиме.
Настройка аппаратной части и СУБД, параметры которых также влияют на быстродействие. Проводить любые манипуляции с «железом» следует только после консультации с техническим специалистом.
Важно: перед началом любых работ в базе необходимо выполнять резервное копирование. Полученный файл хранят на отдельном физическом носителе, чтобы исключить его повреждение вследствие умышленных действий или аппаратного сбоя.
Когда стоит заказать профессиональный аудит 1С
Проведение мероприятий по аудиту 1С силами специалистов компании не всегда дает нужные результаты. Особенно если к решению задачи привлекают сотрудников без необходимого уровня компетенции и опыта. В некоторых случаях требуется квалифицированный взгляд со стороны, чтобы исключить серьезные проблемы и штрафы, а также снизить риск появления новых ошибок.
Обязательно воспользуйтесь услугами профессионалов, если:
необходимо подготовиться к годовой отчетности, восстановить учет или проверить его на наличие недочетов;
в компании сменился главный бухгалтер;
учет велся с существенными нарушениями, и необходимо срочно внести исправления и подготовить корректирующие отчеты;
есть сомнения в достоверности учетных данных, особенно если нужно подготовить систему к важной сделке или налоговой проверке;
скорость работы базы значительно проседает в моменты пиковой нагрузки или в конце рабочего дня;
отчетность формируется слишком долго или содержит грубые ошибки, которые приходится исправлять вручную;
запланированы обновление, доработка или миграция системы, и необходима ее детальная диагностика;
в штате компании нет эксперта по обслуживанию 1С.
Профессиональная помощь поможет успешно решить сложные вопросы, которые ставят под сомнение финансовую устойчивость компании и не позволяют использовать возможности системы 1С на 100%.
Частые вопросы (FAQ)
1. Можно ли провести аудит базы 1С силами штатных сотрудников, не привлекая сторонних специалистов?
Да, базовую проверку — экспресс-проверку, ОСВ, анализ субконто — можно выполнить самостоятельно. Но штатные бухгалтеры и программисты часто «не замечают» системные ошибки, к которым привыкли за годы работы. Кроме того, для глубокого технического аудита (проверка кластера серверов, настройки СУБД, анализ планов запросов) требуются узкопрофильные специалисты.
2. Как часто нужно проводить аудит базы 1С, чтобы не «накапливать» ошибки?
Квартальный аудит перед сдачей отчетности — это необходимый минимум. Специалисты рекомендуют проводить экспресс-проверку ежемесячно, а полноценный технический аудит — раз в полгода или перед серьезными обновлениями.
3. Что такое «проверка ПД» в 1С и почему она блокирует проведение документов?
ПД расшифровывается как «Проверка Проводок Документа». Так называется встроенный механизм 1С, который анализирует сформированные бухгалтерские записи перед их фиксацией в регистрах. Если система находит несоответствия (некорректное заполнение реквизитов, попытка провести документ в закрытом периоде, нарушение целостности справочной информации), она блокирует проведение и выдает ошибку. Чтобы найти причину, нужно изучить журнал регистрации — там фиксируются все неточности с указанием кода и пояснением.
4. Обязательно ли обновлять 1С перед аудитом? Что будет, если пропустить обновления?
Обновление перед проведением аудита необходимо для получения достоверных результатов предстоящей проверки. Устаревшая версия конфигурации может не содержать новые формы деклараций и алгоритмы расчета налогов, что приведет к ошибкам в отчетности. Кроме того, неактуальные классификаторы (КБК, ОКВЭД, ФИАС) — частая причина отказа в приеме отчетности со стороны ФНС. Перед обновлением обязательно создайте резервную копию базы и проверьте обновление на тестовой копии, особенно если в конфигурацию вносились доработки.
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