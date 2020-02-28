Материнский капитал в 2020 году. Что изменилось?

Программа материнского капитала, которая действует с 2007 и неоднократно продлевалась, но должна была прекратить свое существование в 2021 году. К сожалению, улучшить демографическое положение, по-прежнему не удалось, поэтому было принято решение не только продлить программу, но и изменить ее условия.

Что изменилось?

Изначально маткапитал предназначался для второго и третьего ребенка. Теперь с 1 января 2020 года под программу попадают семьи, у которых родился или был усыновлен первенец. Счастливые родители получат - 466 617 руб. С появлением второго, бюджет пополнится еще на 150 000 рублей. Получить выплаты может не только мама, но и отец, если он единственный опекун. Сумма полного материнского капитала составит 616 617 руб. Ее получат в полном объеме родители, которые ждут в 2020 появление второго ребенка.

Изменились сроки принятия решение и выплат. С января получить матпомощь можно в два раза быстрее. Теперь пенсионный фонд рассматривает заявление в течение десяти дней и выплачивает пособие за пять дней.

Потратить сертификат по-прежнему можно только на определенные нужды, но с нового года список расширился.

На что можно потратить материнский капитал?

Образование детей.

Улучшение жилищных условий.

Адаптация детей-инвалидов

Накопительная пенсия для матери

Ежемесячные выплаты

С нового года семья может потратить деньги не только на покупку квартиры или улучшение жилищных условий, но и на строительство или реконструкцию жилого дома. Снят мораторий на получение дошкольного образования. Полученные средства можно тратить на дополнительные занятия и детский сад.

Материнский капитал с 2020 года выплачивается с рождением или усыновлением первенца. С появлением второго ребенка семья получает еще одну выплату. Программа будет продлена до 2026 года. Под условия подходят дети, которые родились только в период с 2020 по 2026. Маткапитал выплачивается напрямую, минуя работодателя. Подробно о компенсациях, которые должны получить родители с места работы, мы подробно расписали в статье о декретных выплатах.