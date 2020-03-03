Новые правила: что принес нам март?

Изменения 1 марта уступают по значимости и количеству 1 января, но о некоторых мы решили рассказать.

И все-таки она маркируется!

Вступил в силу 1 марта закон об обязательной маркировке обуви. Импорт и маркировка товара, который был приобретен до марта, возможны до 1 апреля. Остатки на продажу маркируются до 1 мая. Указ о переносе сроков, как это было с лекарствами, так и не был опубликован. Напоминаем, что на данный момент обязательной маркировке уже подлежат: табачные изделия, шубы, обувь. Следующими будут: лекарства, молочная продукция, парфюмерия, фотоаппараты и вспышки, легкая промышленность.

Возвращение ретро на дорогу

Для автомобилей, мотоциклов и прицепов тридцатилетней давности ввели правила техосмотра. Проверку также будут проходить грузовые автомобили старше пятидесяти лет. Новый ГОСТ Р 58686-2019 «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» позволит классической технике вернуться на дорогу, а не только участвовать в выставках и парадах. Проверять будут исправность тормозной системы, фары, колеса и шины, салон, двигатель, внешний вид и пожарную безопасность.

Бизнес расцветает с весной

Малый и средний бизнес переживают кризис за кризисом. Компания «АСТЭК» решила поддержать предпринимателей и подарить скидку 50% на все услуги на два месяца при подключении к облаку 1С в марте. Прелесть облачной системы в том, что вам не нужно ничего настраивать.

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Чек нужен?

Изменился внешний вид кассовых чеков. При покупке маркированного товара появится буква «М», но исчезнет следующая информация:

«номер чека за смену» (Тег 1042)

«номер смены» (Тег 1038)

«признак ККТ для расчетов только в интернет» (тег 1108)

«адрес электронной почты отправителя чека» (Тег 1117)

Заграничные микстуры

Ввоз частными лицами лекарств из-за границы теперь разрешен. Незарегистрированные в России препараты можно привозить, если они необходимы для жизни человека. В России почти не используются лекарства, которые содержат психотропные и наркотические вещества. К сожалению, в редких тяжелых случаях, обойтись без них практически невозможно.

Специальная комиссия будет проверять, что лекарства действительно предназначаются конкретному больному и они ему жизненно необходимы.

Новая поправка появилась в связи с тем, что на почте при получении посылок с препаратами были задержаны две матери, чьи дети находятся в тяжелом состоянии. После расследования женщин отпустили, а лекарства признали необходимыми.

Будем ли мы снова отдыхать в Турции?

Владимир Путин и Эрдоган встретятся 5 марта, чтобы обсудить конфликт в сирийском Идлибе. Пока неясно удастся ли России договориться с Турцией и найти компромисс или отношения между странами окончательно испортятся. Пользователей в сети беспокоит не только военный вопрос Сирии, но и возможность провести в отпуск в Турции. Компромисс для Идлиба может оказаться болезненным. Изменить ситуацию до 5 марта пока невозможно.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки.

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