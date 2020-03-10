Вторничные новости: нефть, рубль и коронавирус

Паника в сети после выходных заставляет хвататься за сердце. Постараемся сделать глубокий вдох, а затем посмотрим какие новости встречают нас после праздников.

Извините, у вас тут нефть упала

Нефтяные баталии продолжают развиваться. Для тех, кто хорошо отдохнул и не вкусе, почему ценник на бензин резко упал, расскажем в общих чертах: в связи с распространением коронавируса снизился спрос на топливо.

Саудовская Аравия решила воспользоваться ситуацией и снова поднять вопрос о сокращении добычи нефти для участников ОПЕК+. Россия ответила, что согласна поддерживать прежний договор, но сокращать добычу не собирается.

В связи с чем Саудовская Аравия обрушила рынок. Прежний договор существует до конца марта. Возможно, странам удастся договориться и вернуться к прежним условиям, поскольку цены на нефть не покрывают расходы на добычу. Котировки во всем мире рухнули на 30%, но сомневаемся, что надолго.

Доход Саудовской Аравии напрямую зависит от нефтяной добычи. Странно, если обвал будет продолжать длительное время, но даже на этот случай у России подготовлены резервы. Разрушить экономику страны сможет только глобальная эпидемия коронавируса.

Вести по коронавирусу

География развития коронавируса неоднозначна. Пока в Китае выписывают столетнего мужчину, который вылечился от новой болезни, в Италии введен карантин.

Власти запретили массовое скопление людей, бары и рестораны работают до шести вечера, выходить на улицу без крайней необходимости не рекомендуется. Был отменен футбол, закрыты школы, университеты, торговые центры на выходные, а также горнолыжные курорты. В России на данный момент зафиксировано 17 человек с коронавирусом. Двое из них - жители Китая, один - гражданин Италии.

Меры предосторожности на данный момент схожи с теми, что применяются при гриппе: россиянам советуют отказаться от путешествий, избегать массового скопления людей, чаще мыть руки и в случае появления симптомов сразу обратиться к врачу.

Работа в условиях коронавируса

Коронавирус ударил по экономике всего мира. Путешественники прерывают отпуск, всех призывают оставаться дома, встают предприятия, на карантин уходят фирмы. Власти Китая первыми запретили выходить на улицу гражданам без особой необходимости.

Были остановлены заводы и ограничено передвижение даже в условиях города. Журнал Meteoweb.ru опубликовал фотографии со спутника, где зафиксировано резкое снижение токсичных выбросов от сжигаемого топлива, что привело в восторг защитников окружающей среды. Правда, когда вирус отступит, финансовые потери придется восполнять.

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Что с рублем?

Рубль пал. Его состояние на 10.03.2020: до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Напоминаем, что еще в пятницу цена за доллар составляла 68 рублей, а за евро - 80. Прогнозы говорят о дальнейшем падении, но скупать валюту в условиях общей паники пока не стоит.

Ситуация может измениться в ближайшие пару месяцев в связи с нестабильными ценами на нефть.

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