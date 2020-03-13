Все об онлайн-кассе

Онлайн-касса нужна для проведения наличных и безналичных расчетов. Она обязательна для продажи маркируемых товаров, а также большинства товаров розницы. Несоблюдение этого правила грозит административной ответственностью. Мы расскажем об исключениях из этого правила, а также о том, как подключить онлайн-кассу.

Кому не нужно применять онлайн кассы?

Пунктом 2, ст. 2 закона № 54-ФЗ установлено, что некоторые предприниматели могут избежать установки кассы. Все зависит от характера деятельности. Устанавливать ККТ не нужно, если вы занимаетесь:

Продажей ценных бумаг.

Продажей газет, журналов и сопутствующих товаров в киосках. Газеты и журналы при этом должны составлять более 50% от общего товарооборота. Если среди сопутствующих товаров есть те, что подлежат маркировке, то понадобится онлайн-касса.

Питанием для студентов и школьников.

Торговлей на территории ярмарки. Исключение - оборудованные фургоны для продажи.

Разносной торговлей, например, продажей продуктов с тележки или подноса в поездах и на борту самолета.

Продажей в киосках мороженого, безалкогольных напитков и молока.

Продажей кваса из автоцистерн.

Приемом макулатуры, стеклотары и прочего утиля.

Ремонтом и покраской обуви.

Изготовлением кожгалантереи и ключей.

Уходом за детьми, инвалидами и пенсионерами.

Созданием изделий народного художественного промысла.

Услугами носильщиков.

Вспашкой огородов .

Сдачей в аренду индивидуальным предпринимателям помещений.

Оказанием платных услуг муниципальных и библиотек при учебных заведениях.

Продажей с рук входных билетов в театр, музеи. Если покупка совершается через интернет, то нужна онлайн-касса.

Оказание религиозных услуг служителями церкви (проведение обрядов и церемоний)

Оказания услуг в рамках товарищеских сообществ.;

Учреждения сферы образования и спорта могут не использовать онлайн-кассу, но если нужно производить прием платежей наличными или безналичными, то касса понадобится.

Помните, что ели вы продаете товары, которые подлежат маркировке, то касса обязательна к использованию.

Что будет, если игнорировать требование к онлайн-кассам?

Нарушения контролируются налоговыми органами. Привлечь к ответственности могут в течение одного года. Штраф зависит от характера нарушения.

Отсутствие онлайн-кассы (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Для ИП и должностных лиц - 1/2 или 1/4 дохода с продаж без онлайн-кассы, но не меньше 10 000 рублей.

Для юридических лиц - 3/4 дохода с продаж без онлайн-кассы

Для ИП и должностных лиц - отстранение от деятельности на год или два.

Для юридических лиц - приостановка деятельности на 90 дней.

Такие крайние меры применяются только, если доход без онлайн-кассы превысил 1 миллион рублей.

Касса не соответствует требованиям (ст. 4, 4.2, 4.3 Закон о ККТ ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ)

ИП и должностные лица - предупреждение или штраф от 1500 до 3000 руб.

Юридические лица - предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 руб.

Нарушение, связанное с подачей документов (ч. 5 ст. 14.5 КоАП РФ);

Предприниматели и организации должны отправлять данные по работе электронной кассы согласно абз. 8 п. 2, п. 4 ст. 5 Закона о ККТ. Если ошибка будет выявлена, то выпишут штраф:

ИП и должностные лица - 1500 и 3000 руб.

Юридические лица - 5 000 – 10 000 руб.

Покупателю не направлен чек или бланк быстрой отчетности (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ)

Должностные лица - 2 000 руб.

Юридические лица - 10 000 руб.

Если ошибка будет подтверждена со сторон покупателей, налоговой и предпринимателя, а нарушение будет справлено, то штраф будет меньше.

Как избежать административной ответственности

Предприниматель может избежать ответственности за нарушения. Для этого нужно все исправить прежде, чем признают ошибку. Можно самостоятельно сообщить об этом в налоговую. Ваша бдительность и честность помогут избежать платы.

Контроль за онлайн-кассой

Действия по отношению к кассе контролирует налоговая. Ее сотрудники имеют право мониторить расчет и наблюдать за тем, как применяется онлайн касса. Соответственно они имеют право проводить проверки, запрашивать документы и данные. Задача предпринимателя, которого проверяют, беспрепятственно предоставить необходимую информацию и доступ.

Онлайн-касса - какая она?

Наличие корпуса с заводским номером.

Расположение часов реального времени внутри кассы.

Наличие аппарата для печати внутри корпуса, но если расчет происходит через автомат, то возможно расположение и вне. При расчетах в интернете может отсутствовать вовсе.

Регистрационный номер должен соответствовать тому, что вводит пользователь при работе с кассой.

Фискальные данные должны идти в накопитель, а также формироваться в электронном виде.

Кассовый чек не должен содержать информацию более чем об одном расчете.

Отправка фискальных документов оператору, а также возможность печати. Печать может отсутствовать, если оплата осуществляется через интернет или автомат без функции печати.

Функция печати штрихкода на чек.

Возможность получать от оператора фискальное данные и другую информацию.

Оповещение пользователя о невозможности связаться с оператором, а также о неисправности.

Наличие поиска по документам

Выполнение протоколов.

Список выглядит большим, но на самом деле — это стандартный перечень для кассы и в нем нет ничего страшного. Чуть больше функций должна поддерживать онлайн-касса, если вы продаете маркированные товары:

Наличие фискального накопителя для маркированных товаров.

Функция формирования кодов маркировки и передача оператору

Возможность принимать от оператора ответные данные.

Если оператору документы о продаже в течение двух дней не были доставлены, то касса должна проинформировать пользователя.

Возможность принимать код маркировки и передавать его в фискальный накопитель.

Документы должны формироваться и передаваться в ОФД.

Регистрация онлайн-кассы

Если все требования выполнены, можно перейти к регистрации. Для этого нужно пройти всего три этапа:

1 этап - заявление

Соответственно, если проверку осуществляет налоговая, то и регистрировать кассу предстоит у них. Подать заявление можно в бумажном виде в инспекцию, которая закреплена территориально. Также разрешено подать заявление в электронном виде. Для этого вам нужно зайти в личный кабинет ККТ. Независимо от формата нужно указать в заявлении следующую информацию:

Наименование организации или Ф.И.О. владельца.

ИНН.

Адрес и место установки, если оплата идет через интернет, то нужно указать сайт.

Модель кассы.

Заводской номер.

Название фискального накопителя.

Заводской номер накопителя.

Если вы используете ККТ в составе автоматического устройства, то вам нужно указать его модель и номер.

Далее вам нужно уточнить при каких обстоятельствах вы планируете использовать кассу:

Использование в режиме, который не требует обязательной передачи фискальных данных.

Оказание услуг в режиме “онлайн”.

Проведение через кассу товаров и услуг с выдачей бумажного чека.

Ведение деятельности платежного агента (прием ставок).

Проведение лотерей.

Продажа маркированных товаров.

Применение ККТ с автоматическими устройствами.

2 этап - отчет о регистрации.

После одобрения заявления, нужно записать данные в фискальный накопитель:

Регистрационный номер кассы (его сообщит налоговая)

Название организации или имя владельца

Остальные сведение о кассе и о фискальном накопителе.

В зависимости от вашей деятельность может потребоваться и другая информация, но ничего такого, чтобы вы не знали. Этот отчет повторяет частично данные, которые вы уже передали в налоговую.

После того, как все заполните, сформируйте отчет и передайте контролерам. Сделать это нужно не позднее одного дня после получения регистрационного номера. Передать отчет можно тремя способами:

Бумажный вид.

Кабинет ККТ.

Оператор фискальных данных.

Если после отправки вы заметите ошибку, то вы можете сформировать отчет изменений и передать в налоговую.

3 этап - регистрация

В течение десяти дней в налоговой сформируют карточку с вашими данными. Дата формирования станет датой регистрации. Карточка будет отправлена предпринимателю в электронном виде. Получить ее можно через кабинет ККТ или оператора фискальных данных. Предприниматель имеет право и на бумажную карточку, после того как получена электронная. Причиной отказа регистрации может стать:

Отсутствуют сведения в реестре о ККТ

Сведения предоставлены неверные или не все предоставлены

Перерегистрация кассы

Если изменились данные, которые занесены в карточку, например, адрес или фискальный накопитель, то кассу нужно перерегистрировать. Для этого снова понадобится подать заявление и получить регистрацию.

Подавать документы нужно в налоговую не позднее одного дня после изменений. Понадобится внести данные, что были указаны при регистрации, и необходимые изменения. Если вы меняете фискальный аппарат, то нужно приложить отчет о регистрации или изменении данных кассы, а также отчет о закрытии аппарата.

Подавать отчет о закрытии не нужно, если аппарат был с заводским браком. Собрать информация и создать отчет о закрытии в этом случае невозможно. Подтверждать это придется документально, обратившись к производителю.

Не позднее пяти рабочих дней, сообщите о перерегистрации в связи с поломкой. Предприниматель должен передать аппарата производителю для экспертизы. Она будет длиться не более 30 дней. Оповещение о результатах поступит пользователю через личный кабинет налоговой.

Наличие онлайн-кассы подразумевает проведение наличных и безналичных платежей. Данное правило распространяется не на все виды деятельности. Контроль за процессом работы осуществляет налоговая. Предприниматель при необходимости должен предоставлять необходимые документы для проверки. Нарушения, связанные с онлайн-кассой, облагаются штрафом или выносится предупреждение.

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