Как быстро перевести сотрудников на удаленную работу

В связи угрозой коронавируса многие работодатели срочно переводят сотрудников на удаленную работу. Это не только позволит снизить риски заражения, но и не потерять прогресс работы в период карантина. Как происходит переход?

Перенос базы в облако

Проще и быстрее перейти в облако 1С. С ним можно работать на домашнем компьютере без лишнего подключения. Руководителю понадобится только выбрать соответствующий тариф и перенести базу данных. Ее можно выгрузить в три этапа:

Убедитесь, что никто не работает с базой. Зайдите в раздел “Администрирование”, далее - “Выгрузить данные в локальную версию”. Выберите место расположения для файла.

Загружать базу в облако самостоятельно ненужно. Компания “АСТЭК” берет эту функцию на себя. Вы только загружаете базу на виртуальный диск и предоставляете доступ нашему сотруднику.

Технические требования

Работа облака не зависит от мощности компьютера, поскольку компании отводится отдельный сервер. Самое главное — это стабильный интернет. Высокая скорость также не требуется.

Настройка оборудования

Сотрудникам отправляется доступ к удаленному рабочему столу. Выглядит он как ярлык, после запуска которого понадобится ввести пароль. Помимо самой системы 1С можно установить программы по вашему желанию, к примеру, компоненты Microsoft Office.

Регламент

Облако визуально и функционально не отличается от стационарной версии 1С, но некоторым может показаться непривычным сам процесс работы. Мы рекомендуем составить четкий регламент, по которому все будут продолжать работать в установленном компанией режиме. Возможность обмена сообщениями и файлами сделает процесс общения проще. Установить файлообменник тоже возможно вместе с облаком.

Техническая поддержка

В случае сбоя не нужно никому никуда выезжать. Достаточно написать в службу поддержки. Обратную связь клиент получает в течение пяти минут. Неполадки устраняются с помощью удаленного доступа.

Приостанавливать работу из-за коронавируса на данном этапе не стоит, но можно перевести компанию полностью или частично на удаленку. Облако 1С позволит вам не тратить средства на покупку дополнительного оборудования. При подключении каждый сотрудник получит доступ к базе. Понадобится только домашний компьютер и стабильный интернет.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки.