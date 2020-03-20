Знакомство с онлайн-кассой: виды и совместимость с 1С

Онлайн-касса обязательна почти для всех предпринимателей. Не стоит думать, что если вы продаете в интернете, то у вас в офисе будет пылиться такой же аппарат как супермаркете. ККТ меняются и улучшаться. Их можно покупать и брать в аренду, но важно определиться с кассой, которая будет помогать в работе.

Виды онлайн-касс

Выбор зависит от характера деятельности. Если у вас большой магазин с широким ассортиментом, то обратите внимание на объем памяти ККТ. Для продаж выездного характера важно, чтобы у выбранной кассы был свой модем и аккумулятор. В пределах одного вида есть разные модели с разным набором характеристик и диапазоном цены. Для начала разберемся с видами онлайн-касс.

Фискальный аппарат

Это небольшой прибор без дисплея, но со встроенной печатью чеков. Его нужно подключить к телефону или компьютеру. Предварительно на устройство устанавливается программа кассы. Внутри фискального аппарата встроен фискальный накопитель, который хранит и формирует документы для налоговой. Функция печати необходима для выдачи чеков. Между собой фискальные аппараты отличаются скоростью печати и наличием функции автоматического отрезания чека.

Автономные кассы

Преимущество этих ККТ в том, что у них есть свой модем и батарея, поэтому если отключится электричество или интернет, аппарат продолжит работу. Он выглядит как калькулятор. К сожалению прибор, обладает небольшой памятью. В него можно внести ограниченное количество товаров. Автономная касса подойдет для небольшого бизнеса или службы доставки, но не предназначена для продажи маркированных товаров, поскольку в память невозможно загрузить наименование.

Смарт-терминал

Внешне напоминает планшет с небольшим принтером. Предназначен для микро-бизнеса, сферы услуг и питания. Прибор может работать от SIM-карты или Wi-fi. Можно подключить сканер штрихкода и другие необходимые функции. Сам планшет компактный, поэтому не будет мешать даже на небольшом прилавке.

Кассы с интегрированной банковской частью

ККТ этого типа могут использоваться стационарно и для курьерской службы. В аппарат встроена банковская часть, поэтому работать он будет только пока она функционирует. Использовать можно даже при торговле вне помещений.

Облачные кассы

Удобны для интернет-магазинов, таксистов, курьеров. Кассы не требуют регистрации на месте. Касса может формировать чек и отправляет покупателю в электронном виде. Преимущество данного аппарата в том, что не нужно тратить много денег на покупку и поддержку. Можно приобрести свою кассу или взять в аренду.

Кассы для торговых автоматов

По закону 54-ФЗ владельцы торговых автоматов должны тоже использовать онлайн-кассы. Под правило не попадают владельцы механических аппаратов, например, по продаже бахил, товаров личной гигиены, жвачек и т.д. Если у вас несколько торговых автоматов, то касса может быть установлена одна. Главное условие — в аппарате не должно быть маркированных товаров, серийный номер указан на видимой части корпуса. С 1 февраля 2020 г. на каждом аппарате после покупки должен появляться QR-код для выдачи электронного чека.

Покупка или аренда онлайн-кассы

Онлайн-кассу можно арендовать или купить. Аренду предлагают большинство банков, с расчетом, что вы откроете у них счет. В предложение входит сам аппарат с фискальным накопителем, настройка, программное обеспечение, техподдержка. Каждый месяц помимо обычных взносов, нужно оплачивать арендную плату. Она зависит от арендодателя и выбранного тарифа. Такой подход выгоден тем, кто только открывает бизнес и еще не уверен в том, какой именно аппарат ему подойдет. Нерационально покупать кассу для сезонных продаж и бизнеса с небольшим бюджетом на старте.

Покупая кассу, вам сразу нужно заплатить большую сумму, но в дальнейшем плата будет заметно меньше. Стационарная ККТ подойдет уверенным предпринимателям, которые уже знают какой тип им нужен.

Что нужно, чтобы пользоваться онлайн-кассой

Она должна поддерживать печать или формирование электронных чеков, наличие фискального аппарата, серийного номера. Если вы покупаете онлайн-кассу, то ее нужно зарегистрировать в налоговой. В заявлении указывается информация о владельце и самом аппарате. Далее вам предстоит сформировать и отправить фискальному оператору отчет. Последний шаг — дождаться окончания регистрации. Налоговая сформирует вашу карточку. День формирования станет датой регистрацией. Большинство компаний-арендодателей помогает с организацией этого процесса. Подробнее об онлайн-кассах и о том, когда и кем они применяются вы можете в нашей статье.

Совместимость с 1С

Совмещение онлайн-кассы с системой 1С нужно, чтобы формировать электронные чеки, документы, управлять ассортиментом магазина. Возможность совмещения не зависит от типа 1С, но касса должна быть сертифицирована. Полный перечень моделей указан на сайте.

Подключиться к системе вы можете самостоятельно или доверить эту операцию обслуживающей компании облака, если у вас облачная 1С, или арендодателю кассы. Если вы решите сделать это сами, то вам нужно установить драйвера для ККТ, а затем подключить аппарат к интернету.

Сам процесс совмещения проходит для всех версий одинаково. Зайдите в меню «Администрирование» и выберите раздел «Подключаемое оборудование».

Теперь нажмите «Создать». В появившимся окне укажите наименование организации, тип кассы, драйвер и серийный номер с корпуса ККТ. Когда вся информация будет добавлена, нажмите «Записать», а затем «Настроить».

Через 1С можно настроить фискальный аппарат. Зайдите снова в подключенное устройство. Нажмите «Операция с фискальным накопителем», «Регистрация». Снова появится новое око, куда нужно ввести данные по ККТ и организации. По завершении кассой можно пользоваться.

Онлайн-касса — обязательное требования для наличных, безналичных расчетов, а также переводов от частных лиц. С помощью фискального аппарата контролерам отправляется вся информация по продажам. Обращайте внимание на функциональность аппарат и возможность работы с вашим ассортиментом. Брать ККТ в аренду или покупать новую зависит от платежеспособности и сроков использования.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».