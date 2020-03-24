Вторничные новости: как жить в условиях пандемии

Давайте поговорим не только о том, что нам страшно или не страшно заболеть, а о том, как продолжать жить в условиях пандемии. Министерства планируют ряд антикризисных мероприятий, чего ожидать?

Пока держимся

300 миллиардов выделит правительство поддержание бизнеса и частных лиц в условиях коронавируса:

Карантин — обязательные выплаты больничных тем, кто на карантине.

Бюджетные расходы — сокращаться не будут.

Производители лекарств и медоборудования — получат дополнительные возможности по кредитованию.

Авиакомпании и турфирмы — получат отсрочку по оплате налогов, возможность реструктурировать кредиты на прежних условиях. Также компании получат госгарантии по реструктурированию кредитов и пролонгации. Оплачивать взносы в фонды “Турпомощь” и фонды персональной ответственности не нужно на период пандемии.

Системно значимые компании - в ближайшее время список будет обновлен для обеспечения поддержки.

Малый и средний бизнес — можно оплатить аренду муниципального и государственного имущества на три месяца позже. Разрешается реструктурировать кредиты. Список мер поддержки бизнеса будет постепенно расширяться.

Торговля — пошлины на значимые товары обнулятся. Для них будет введен на таможне “зеленый коридор”. Также правительство может помочь с закупками.

Финансовые компании — Центробанк поможет валютным компаниям адаптироваться к меняющимся условиям и будет больше выдавать валютных и рублевых кредитов.





НДФЛ и карантин

На данный момент обсуждается возможность отложить оплату НДФЛ. Оплатить налог за 2019 год нужно успеть до 30 апреля, но Минфин планирует разрешить отсрочку. Пока подтверждения нет, но в министерстве не возражают. Осталось дождаться решения правительства и принятия основного законопроекта по смягчению условий для налогоплательщиков.

Никаких проверок до июня

Пока Минфин ожидает ответа, Счетная палата уже объявила о том, что не будет проводить новых проверок до июня. Аудиторов переводят по возможности на удаленную работу, где они будут в спокойной обстановке завершать оценку 2019 года. План на год придется пересмотреть. Некоторые проверки отменятся, но в списке точно останутся те, которые сама Ссчетная палата считает обязательной, а также порученные правительством.

Как жить на карантине

Кажется, что с карантином жизнь остановилась. Компании пытаются помочь людям пережить пандемию без стресса и финансовых потерь. Некоторые уже открыли доступ к онлайн-курсам, аудио-спектаклям, фильмам играм и книгам. Помогать пережить это время могут не только бизнесмены, но и волонтеры. В первую очередь, помощь нужна пожилым людям, которые находятся в группе риска по заражению. Можно принести продукты, лекарства и даже просто поговорить. Правительство запустило сайт #мывместе, где можно получить помощь или же оказать ее самому.

Наша компания тоже хочет помочь пережить это время. Работать можно из дома и не терять прогресс. При этом вы всегда будете оставаться на связи и продолжите пользоваться вашей базой. “АСТЭК” предлагает подключение к 1С-коннект. С помощью этого сервиса вы сможете обмениваться с коллегами сообщениями, файлами и подключаться к компьютеру друг друга. Техподдержка также поможет вам с компонентами 1С и переносом базы данных в облако.

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