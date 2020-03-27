Все о самозанятости в 2020

Совсем недавно у жителей некоторых регионов России появилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых. Теперь можно официально получать дополнительный доход и не регистрироваться как ИП. Налог с продаж будет ниже, заполнять дополнительные отчеты не нужно. Все действия доступны с помощью телефона.

Кто может быть самозанятым

Самозанятыми могут быть, к сожалению, пока не все граждане. Это пилотный проект, к которому подключена только часть страны. На 2020 год сервис доступен для следующих регионов:

Республика Башкортостан

Волгоградская область

Воронежская область

Калужская область

Красноярский край

Ленинградская область

Московская область

Ненецкий округ

Нижегородская область

Новосибирская область

Омская область

Пермский край

Ростовская область

Самарская область

Сахалинская область

Свердловская область

Республика Татарстан

Тюменская область

Ханта-мансийский округ

Челябинская область

Ямала-ненецкий округ

Окончание эксперимента ожидается к 2028 году, за это время география будет расширяться. Если вы продаете через интернет, то можете выбрать регистрацию по месту продажи или вашему месту жительства.

Другие важные условия для самозанятого:

Отсутствие наемных сотрудников

Выручка за год не должна превышать 2,4 млн руб.

Вид деятельности

Ограничений по виду деятельности практически нет. Вы можете быть репетитором, копирайтером, даже художником и писателем. Перейти на самозанятость могут арендодатели квартир и комнат. Главное, чтобы ваш заработок не был связан с деятельностью из “черного” списка:

Продажа и изготовление алкоголя.

Реализация маркированной продукции.

Перепродажа товаров, имущества и прав (исключение - имущество, которое используется в личных целях).

Добыча и продажа полезных ископаемых.

Услуги посредника.

Доставка товаров и получение платы без кассового аппарата.

Как стать самозанятым

Прежде чем законно заниматься маникюром или репетиторством, нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого через приложение “Мой налог” или приложение вашего банка.

Приложение “Мой налог” — это бесплатный сервис, через который можно формировать чеки, следить за динамикой своего дохода и оплачивать налог. Установить можно на телефон, планшет или компьютер. Для регистрации вам понадобится загрузить отсканированный паспорт, свое фото и заполнить несложную анкету. Ваши данные будут отправлены в налоговую. После проверки придет сообщение, что вы поставлены на учет.

Приложение от банка - интерфейсы разных банков могут отличаться, но в целом процедура схожа. Мы расскажем о том, как стать самозанятым на примере “Сбербанк онлайн”. Вам понадобится отдельная банковская карта (подойдет виртуальная). Нажимаем на нее и выбираем раздел “Свое дело”. Вам предложат заполнить небольшую анкету, в которой нужно указать тип деятельности. После заполнения, данные будут отправлены на проверку. Позже придет сообщение о результатах. Приложение пока не уведомляет о налогах, но зато процессы регистрации и выдачи чеков организованы проще.

Налог

После продажи или оказания услуги на карту поступают средства. Покупателю необходимо выдать электронный чек. Создать его можно с помощью выбранного вами сервиса. Затем придет сообщение, что ваш доход зарегистрирован. Окончательная сумма налога формируется до 12 числа следующего месяца. Срок оплаты - до 25 числа.

Сама налоговая ставка зависит от оказания услуг. Если вы выполняете заказ для компании или ИП, то налог от вашего дохода составит 6%, налог от платы частных лиц - 4%. Сумма налога меньше 100 руб. Автоматически перебрасывается на следующий месяц.

В начале регистрации у самозанятых предусмотрен лимит 10 000 рублей. Пока сумма всех оплаченных налогов меньше 10 000 руб., вы будете платить 4% от дохода с юридических лиц и 3% с физических.

Есть еще доходы, которые налогом на прибыль не облагаются:

Продажа недвижимости, транспорта, ценных бумаг, имущества.

Передача прав на недвижимость (кроме аренды).

Деятельность в рамках товарищества.

Работа по трудовому договору от работодателя или бывшего работодателя, если самозанятый уволился менее двух лет назад.

Уступки или переуступки прав требований.

Доходы в натуральной форме.

Полученные средства от нотариуса, оценщика, страховой.

Как перейти с другой системы налогообложения

В связи с тем, что сервис новый, некоторые предприниматели с похожими условиями работы зарегистрированы как предприниматели по другому налоговому режиму. Для перехода в ряды самозанятых нужно отказаться от текущих налоговых режимов и подать заявление в ИФНС в течение месяца после регистрации в качестве самозанятого.

Потеря статуса самозанятого

Отказаться от деятельности возможно в любой момент через личный кабинет в приложении. Статус может быть утерян не только по личной инициативе. Нарушение следующих правил также приведет к потере статуса:

Занятие запрещенной деятельностью.

Найм рабочих.

Доход с начала года свыше 2,4 млн руб.

Штрафы

Штрафная система, возможно, будет доработана. На данный момент санкциями облагаются только незарегистрированные доходы или те, что зарегистрированы с опозданием. Штраф - 20% от прибыли.

Самозанятость — это возможность получать дополнительный доход. Вы можете официально работать, а вечером подрабатывать, например, репетитором. Самозанятые платят налоги, как и другие предприниматели, но по самой низкой ставке. Заполнять документы не нужно. Вся отчетность автоматически формируется через сервис “Мой налог” или приложение банка. Посещать налоговую для регистрации не нужно. При получении оплаты, вы формируете чек, который можете направить покупателю.

Первые шаги по реализации бизнеса могут быть сложными, поэтому опробовать свои силы в качестве предпринимателя можно с помощью данного режима. В условиях шаткой экономики компания “АСТЭК” решила поддержать самозанятых и предоставить бесплатный доступ к 1С-облаку на год. С помощью 1С вы сможете поддерживать сайт, настроить CRM, а также получить доступ к лицензионным программам. Для работы вам понадобится только интернет и компьютер.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».