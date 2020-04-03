Как поставить бизнес на паузу

Выходная неделя превратилась в месяц. Для кого-то это месяц самопознания и просмотра фильмов, но для бизнеса — это тяжелый период. Когда-нибудь он обязательно закончится, можно будет снова вернуться к делу свой жизни, а пока нужно сделать все, чтобы его сохранить

Что делать?

Предприниматели перешли в режим выживания. Некоторые смогли переквалифицироваться, сократили расходы, расширили ассортимент, производство, сосредоточились на товарах первой необходимости. К сожалению, не все могут выпускать маски, антисептические средства и доставлять крупы.

Под ударом, в первую очередь, оказались рестораны, турагентства, компании-перевозчики, спортзалы и учреждения развлекательного характера. Государство предпринимает попытки поддержать бизнес: выделяются средства из бюджета, предоставляются налоговые каникулы, но продолжать функционировать в условиях самоизоляции могут не все. Расставаться со своим делом окончательно не стоит. Его можно поставить на паузу, чтобы открыться в будущем снова. Что для этого нужно:

Уведомить налоговую

Издать приказ

Решить вопрос с сотрудниками

Сохранить данные, для будущей работы

Сотрудники и пауза

Во время приостановления деятельности вы можете выбрать несколько вариантов:

Оформление простоя

Неоплачиваемый отпуска

Расторжение договора по соглашению

Перевод на другое место работы

Во время простоя сотрудникам положена выплата 2/3 от заработной платы. Если такой вариант невозможен, и придется сократить штат, то оставшихся без работы поддержит государство. Пособие в период карантина по Москве составляет 19 500 руб., по Московской области - 15 000 руб. Обращаться за выплатами нужно через сайт.

Клиенты

Позаботьтесь о клиентах. Они не должны забывать о вашем существовании, поэтому оповестите их о происходящем, а также о своих планах открыться снова. Вы можете продолжать вести социальные сети, наполняя их полезной информацией, которая связана с вашим бизнесом.

Часть магазинов продолжают работать с доставкой, но если у вас такой возможности нет, то все равно не стоит отключать сайт. Отключите корзину, но оставьте закладки и отзывы. Продолжайте заполнять сайт новостями или полезными статьями, откройте комментарии, чтобы люди продолжали к вам заходить. Напоминайте иногда о себе в рассылках.

Сохранение данных

Что делать с вашими наработками? Компания “АСТЭК” предлагает сохранить данные в облаке. Вы также сможете работать с базой данных, смотреть историю операций, связываться с налоговой. Данные будут защищены от взлома и не пострадают, даже если ваш компьютер сломается. Продолжить работу можно с другого устройства.

Техподдержка обеспечит доступ, поможет вам загрузить данные, поэтому не нужен отдельный администратор для поддержания работы. Преимущество облака — быстрый старт. Сразу после того, как вы решите, что пора доставать ваш бизнес из карантинной коробки, вам помогут распаковаться и вы сразу можете приступить к работе.

Продолжать придумывать новые способы выжить или временно остановиться — решаете только вы. Оцените возможности и риски. Сообщите сотрудникам о своем решении, постарайтесь найти компромисс. Не забывайте о своих клиентах, вам еще их возвращать. Если вы понимаете, что поможет только пауза, то наша компания сохранит ваш труд и с радостью распакует его обратно, когда придет время.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».