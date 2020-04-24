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Управление маршрутами: торговым компаниям и службам доставки

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Служба доставки становится все популярнее. Осваивать это направление приходится даже тем, кто раньше рассчитывал только продажи в офлайн. В сложной ситуации оказались и те, кто прибегал к доставке в редких случаях. Сейчас, чтобы оставаться на плаву, нужно иметь центр логистики.

Яндекс.Маршрутизатор

Решает проблемы с распределением доставок Яндекс.Маршрутизатор. Его можно использовать там, где действуют Яндекс.Карты, т.е. в России, странах СНГ, Прибалтике. С помощью карт приложение собирает информацию о пробках, ремонтных работах и других сложностях на дороге. Опираясь на эту информацию, выстраивается самый короткий и выгодный маршрут.

Яндекс и 1С

После оформления заказов, оператору поступает запрос.

Он переносит на карту точки, куда нужно доставить товар.

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Заказы распределяются по машинам и создаются маршрутные листы.

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Устанавливается путь курьера, по которому рассчитывается время и расход бензина.

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Город делится на зоны, области, регионы. Протяженность выбирает сам пользователь системы.

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С интеграцией первый этап уже не нужен. После совершенного заказа, запросы поступают автоматически. Сотруднику остается только раскидать заказы по точкам. Вы видите сколько у вас осталось товара на складе, дорабатываете сервис под себя и сокращаете время. Наша компания предлагает настроить интеграцию не только с 1С, но и CRM, Битрикс, magento или с другой открытой веб-платформой.

Как это работает

Используется Geo IP, чтобы определить широту, долготу для установки адреса клиента. Затем данные нужно перенести на карту. Карта встраивается с помощью *** ключа. Ключ Яндекс.Карт можно использовать по бесплатному или платному тарифу. В бесплатной версии есть ограничения. Карту нельзя использовать в закрытом доступе и для коммерции, также использование ограничивается количеством запросов. Все эти запреты снимает платная версия. После получения ключа карту можно встроить как в тонкий, так и в толстый клиент.

Как формируется маршрут

Для построения маршрутов необходима информация о составе груза, весе, объеме, времени доставки. Также берется в расчет информация о курьере: объем кузова автомобиля, грузоподъемность, стоимость доставки. Учитываются данные о времени работы склада, пропускной способности и местонахождении.

Система гибкая, ее можно подстроить под работу предприятия, исключив пункты из анализа, которые вам не нужны. С помощью маршрутизации решаются задачи сложнее. К примеру, когда нужно отвезти, а затем привезти документы обратно, расставить очередность заказов между курьерами, добавить доставку в течение дня, если есть свободные машины.

При установке маршрута для межгорода с остановками и дозаправками, путь лучше прокладывать вручную, но система подскажет лучшие варианты. Сервис подбирает комбинации для маршрута за 15-20 минут. Этого времени достаточно, чтобы просчитать тысячу комбинаций.

Территорию, на которой действует доставка, можно формировать для каждого водителя. В зависимости от количества курьеров и заказов, выбирайте регионы или сектора. Программист для этого не нужен. Если в компании произошли изменения, и вам нужно скорректировать сектор, то это можно сделать в любой момент. Оператор выбирает мышкой четыре точки, которые автоматически становятся границами района.

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Заменит ли такая система логиста

Система прогнозирует пробки, выбирает маршруты, перераспределяет товары, но заменить человека не сможет. Она не способна принимать решения в сложных ситуациях, поэтому нужен постоянный контроль. Маршрутизатор создан не для замены человека, а в помощь. Наглядность помогает строить четкие маршруты, даже если вы занимаетесь перевозками по России, но никогда не были в городе доставки. Система оценивает загруженность маршрута и предлагает альтернативные варианты.

Анализ

Синхронизация с базой данных позволяет получать статистику по районам, водителям, заказам. Это поможет понять, где спрос на продукцию больше, у какого водителя нет опозданий, все товары доставлены вовремя, что чаще всего и куда отправляется. Вывести информацию можно в таблице или же в форме графика.

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Мониторинг заказов

Система слежения предусматривает рабочее место логиста, мобильное приложение для водителя и ссылку для клиента. Логист видит путь, ожидаемое прибытие, а также возможные опоздания. Водитель следует заданному маршруту по точкам. У него отображается последовательность, время прибытия, контакты клиентов. Статус заказа можно менять в автоматическом и ручном режиме. Отправьте клиенту ссылку со слежением по электронной почте или SMS. Она даст понимание, где находится заказ и к какому времени ожидать курьера.

Как работать водителю

Водитель не должен отвлекаться за рулем на сложные гаджеты и интерфейс. Курьер может работать по распечатанному маршрутному листу, забивая детали поездки в навигаторе. Второй вариант — установить на телефон приложение Яндекс.Курьер, в котором будет отображаться вся информация. Приложение тоже поддерживает интеграцию, его мы можем тоже подключить к общей системе.

Наглядность сервиса позволяет быстро разобраться с распределением маршрута, даже если раньше вы были далеки от доставки. Система предложит альтернативные маршруты и предупредит о сложностях на дороге. С интеграцией практически все процессы будут доведены до автоматизма. Вы сможете ставить не только задачи по прямым доставкам, но и более сложные, когда курьеру нужно отвести пакет документов, а после вернуться с подписанными бумагами или возвращенным товаром обратно. Работать можно как в пределах города, так и по всей стране. Маршрутизация подойдет для торговых компаний, курьеров на машине, велосипедах, а также для тех, кто привык передвигаться пешком.

Компания “АСТЭК” проводит интеграцию с CRM, 1С, Битриксом и с другими открытыми платформами. В течение недели вы получите сервис, который будет настроен под вашу компанию. Автоматизация позволит составлять точные маршруты, которые сэкономят время и бензин.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».