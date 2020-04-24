Управление маршрутами: торговым компаниям и службам доставки

Служба доставки становится все популярнее. Осваивать это направление приходится даже тем, кто раньше рассчитывал только продажи в офлайн. В сложной ситуации оказались и те, кто прибегал к доставке в редких случаях. Сейчас, чтобы оставаться на плаву, нужно иметь центр логистики.

Яндекс.Маршрутизатор

Решает проблемы с распределением доставок Яндекс.Маршрутизатор. Его можно использовать там, где действуют Яндекс.Карты, т.е. в России, странах СНГ, Прибалтике. С помощью карт приложение собирает информацию о пробках, ремонтных работах и других сложностях на дороге. Опираясь на эту информацию, выстраивается самый короткий и выгодный маршрут.

Яндекс и 1С

После оформления заказов, оператору поступает запрос.

Он переносит на карту точки, куда нужно доставить товар.

Заказы распределяются по машинам и создаются маршрутные листы.

Устанавливается путь курьера, по которому рассчитывается время и расход бензина.

Город делится на зоны, области, регионы. Протяженность выбирает сам пользователь системы.

С интеграцией первый этап уже не нужен. После совершенного заказа, запросы поступают автоматически. Сотруднику остается только раскидать заказы по точкам. Вы видите сколько у вас осталось товара на складе, дорабатываете сервис под себя и сокращаете время. Наша компания предлагает настроить интеграцию не только с 1С, но и CRM, Битрикс, magento или с другой открытой веб-платформой.

Как это работает

Используется Geo IP, чтобы определить широту, долготу для установки адреса клиента. Затем данные нужно перенести на карту. Карта встраивается с помощью *** ключа. Ключ Яндекс.Карт можно использовать по бесплатному или платному тарифу. В бесплатной версии есть ограничения. Карту нельзя использовать в закрытом доступе и для коммерции, также использование ограничивается количеством запросов. Все эти запреты снимает платная версия. После получения ключа карту можно встроить как в тонкий, так и в толстый клиент.

Как формируется маршрут

Для построения маршрутов необходима информация о составе груза, весе, объеме, времени доставки. Также берется в расчет информация о курьере: объем кузова автомобиля, грузоподъемность, стоимость доставки. Учитываются данные о времени работы склада, пропускной способности и местонахождении.

Система гибкая, ее можно подстроить под работу предприятия, исключив пункты из анализа, которые вам не нужны. С помощью маршрутизации решаются задачи сложнее. К примеру, когда нужно отвезти, а затем привезти документы обратно, расставить очередность заказов между курьерами, добавить доставку в течение дня, если есть свободные машины.

При установке маршрута для межгорода с остановками и дозаправками, путь лучше прокладывать вручную, но система подскажет лучшие варианты. Сервис подбирает комбинации для маршрута за 15-20 минут. Этого времени достаточно, чтобы просчитать тысячу комбинаций.

Территорию, на которой действует доставка, можно формировать для каждого водителя. В зависимости от количества курьеров и заказов, выбирайте регионы или сектора. Программист для этого не нужен. Если в компании произошли изменения, и вам нужно скорректировать сектор, то это можно сделать в любой момент. Оператор выбирает мышкой четыре точки, которые автоматически становятся границами района.

Заменит ли такая система логиста

Система прогнозирует пробки, выбирает маршруты, перераспределяет товары, но заменить человека не сможет. Она не способна принимать решения в сложных ситуациях, поэтому нужен постоянный контроль. Маршрутизатор создан не для замены человека, а в помощь. Наглядность помогает строить четкие маршруты, даже если вы занимаетесь перевозками по России, но никогда не были в городе доставки. Система оценивает загруженность маршрута и предлагает альтернативные варианты.

Анализ

Синхронизация с базой данных позволяет получать статистику по районам, водителям, заказам. Это поможет понять, где спрос на продукцию больше, у какого водителя нет опозданий, все товары доставлены вовремя, что чаще всего и куда отправляется. Вывести информацию можно в таблице или же в форме графика.

Мониторинг заказов

Система слежения предусматривает рабочее место логиста, мобильное приложение для водителя и ссылку для клиента. Логист видит путь, ожидаемое прибытие, а также возможные опоздания. Водитель следует заданному маршруту по точкам. У него отображается последовательность, время прибытия, контакты клиентов. Статус заказа можно менять в автоматическом и ручном режиме. Отправьте клиенту ссылку со слежением по электронной почте или SMS. Она даст понимание, где находится заказ и к какому времени ожидать курьера.

Как работать водителю

Водитель не должен отвлекаться за рулем на сложные гаджеты и интерфейс. Курьер может работать по распечатанному маршрутному листу, забивая детали поездки в навигаторе. Второй вариант — установить на телефон приложение Яндекс.Курьер, в котором будет отображаться вся информация. Приложение тоже поддерживает интеграцию, его мы можем тоже подключить к общей системе.

Наглядность сервиса позволяет быстро разобраться с распределением маршрута, даже если раньше вы были далеки от доставки. Система предложит альтернативные маршруты и предупредит о сложностях на дороге. С интеграцией практически все процессы будут доведены до автоматизма. Вы сможете ставить не только задачи по прямым доставкам, но и более сложные, когда курьеру нужно отвести пакет документов, а после вернуться с подписанными бумагами или возвращенным товаром обратно. Работать можно как в пределах города, так и по всей стране. Маршрутизация подойдет для торговых компаний, курьеров на машине, велосипедах, а также для тех, кто привык передвигаться пешком.

Компания “АСТЭК” проводит интеграцию с CRM, 1С, Битриксом и с другими открытыми платформами. В течение недели вы получите сервис, который будет настроен под вашу компанию. Автоматизация позволит составлять точные маршруты, которые сэкономят время и бензин.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».