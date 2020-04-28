Кто как выходит из карантина в мире

Когда-нибудь это все обязательно закончится. Некоторые страны, где ситуация стабилизируется, готовы смягчить запреты. Власти надеются на сознательность граждан. Соблазн устроить вечеринку века после изоляции, конечно, велик, но расслабляться не стоит. Расскажем о том, кто и как планирует выходить из дома.

Даже в отпуск можно

На данный момент самая смелая страна — Чехия. С 27 апреля люди могут свободно передвигаться и даже пересекать границу. После заграницы, граждане должны получить отрицательный тест или самоизолироваться на две недели.

Люди теперь смогут собираться в группы по десять человек. Разрешены церковные службы до 15 человек, открывают учебные заведения, фитнес-клубы, некоторые торговые точки и сервисы. Если после послаблений снова не возникнет вспышка, то открыться могут и торговые центры, а также музеи и другие закрытые ранее учреждения.

Постепенно и без спешки

Италия объявила о смягчении карантина с 4 мая. Самое главное — это соблюдать осторожность и продолжать руководствоваться правилами. Снова можно будет передвигаться по стране, но только по неотложным делам. Некоторые регионы еще останутся закрытыми. Снимут запрет на проведение церемоний похорон, о других массовых собраниях пока речи не идет, в том числе остаются под запретом культурные и спортивные мероприятия. Зато будет открыт доступ в парки, но наслаждаться природой разрешено, если соблюдать дистанцию. Следом планируют открыть основные достопримечательности и музеи.

Бары и рестораны могут возобновить свою работу, но без открытия зала для посетителей, то есть готовить только навынос. Полноценное открытие планируется 1 июня. На первый летний месяц перенесли и открытие салонов красоты. Школы останутся закрытыми до конца учебного года.

Нам тоже надо

Следом за Италией о своих намерениях смягчить карантин заговорила Великобритания. Текущий режим в стране объявлен до 7 мая, но срок могут сократить. Пока о конкретных мерах не сообщается. На данный момент выходить на улицу можно только в самых крайних случаях. Места массовых скоплений людей по-прежнему закрыты.

Что происходит у нас

Роспотребнадзор постепенно готовит пакет мер, который будут действовать после изоляции. В первую очередь предлагают открыться маленьким кафе (до 50 кв. м), в которых не больше пяти столов, или есть возможность готовить еду навынос. Персонал обязан работать в масках, проводить дезинфекцию. Открыть заведения, где более двадцати столов, будет разрешено, когда число подтвержденных случаев пойдет на спад. Именно в этот период разрешат проводить массовые мероприятия — банкеты, поминки. Остальные смогут открыться, когда количество новых случаев снизится до нуля. Как скоро наступит этот этап во многом зависит от нас самих.

Для того, чтобы в ближайшем будущем открыть границы, будут установлены тепловизоры в пунктах пропуска. Ожидается поставка в количестве 105 шт. Они будут распределены по регионам России.

Нужно понимать, что каждая страна действует в соответствии со сложившейся ситуации на своей территории. Надеемся, что послабления не приведут к новой вспышке. Пока остается только наблюдать за ситуацией. Наша компания «АСТЭК» продолжает работать и хочет помочь бизнесу, который борется и перестраивается на новый тип работы. Мы реализуем проекты на базе 1C, Битрикс и других открытых веб-платформ: сокращение расходов 1С, настройка центра логистики, подключение отдела продаж. Будем рады вам помочь.

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