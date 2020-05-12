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Выходим, не задерживаемся, получаем пособия, если положено

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Праздничные дни завершились. Многие возвращаются к работе, вооружившись масками, перчатками и антисептиками. В Калининградской области работу начинают парикмахерские и торговые центры. В Мурманской области снят общий карантин, дома остаются только жители старше 65 лет. Начинаем постепенно выходить из дома, но еще ничего не закончилось. На какую поддержку можно рассчитывать?

Дети — наше все

Примерно 33 тыс. руб. получат малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет в том случае, если доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Выплата будет разовой, получить ее можно с 1 июня, а не в июле, как сообщалось ранее.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет тоже получат матпомощь, но в размере 10 тыс. руб. Особых ограничений для получения нет, кроме возраста детей и наличия российского гражданства. Прием заявлений стартовал 12 мая, начало выплат — 1 июня, обратиться за пособием можно до 1 октября. Заявления принимаются через портал «Госуслуги» или при личном обращении в Пенсионный фонд. Для оформления потребуется только свидетельство о рождении и информация о банковской карте.

Вторничные новости: Выходим, не задерживаемся, получаем пособия, если положено, изображение №1

Вы в списке

Безработица шагает по стране. Работодателям, чья деятельность входит в список пострадавших, предлагают взять кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам. Выплаты подразумевают один МРОТ на одного сотрудника. Срок погашения — 1 апреля 2021 года. Если за этот период занятость сохранится на 90% и выше, то сам кредит и проценты в конце срока будут списаны. Также пострадавшим ИП, малому и среднему бизнесу спишут налоги за второй квартал, но оплатить НДС придется.

Вторничные новости: Выходим, не задерживаемся, получаем пособия, если положено, изображение №2

Только для ИП и самозанятых

Индивидуальные предприниматели получат вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов. Решение распространяется на пострадавшие отрасли. Зарегистрированным самозанятым вернут налог, который был уплачен в 2019 году. Также будет зачислена сумма в размере одного МРОТ на уплату налогов.

Вторничные новости: Выходим, не задерживаемся, получаем пособия, если положено, изображение №3

Продолжение следует

Власти утверждают, что на этом поддержка не закончится. Уже на следующей неделе могут пройти заседания, где будут рассмотрены другие инициативы. Будем держать вас в курсе.

Вторничные новости: Выходим, не задерживаемся, получаем пособия, если положено, изображение №4

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