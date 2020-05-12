Выходим, не задерживаемся, получаем пособия, если положено

Праздничные дни завершились. Многие возвращаются к работе, вооружившись масками, перчатками и антисептиками. В Калининградской области работу начинают парикмахерские и торговые центры. В Мурманской области снят общий карантин, дома остаются только жители старше 65 лет. Начинаем постепенно выходить из дома, но еще ничего не закончилось. На какую поддержку можно рассчитывать?

Дети — наше все

Примерно 33 тыс. руб. получат малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет в том случае, если доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Выплата будет разовой, получить ее можно с 1 июня, а не в июле, как сообщалось ранее.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет тоже получат матпомощь, но в размере 10 тыс. руб. Особых ограничений для получения нет, кроме возраста детей и наличия российского гражданства. Прием заявлений стартовал 12 мая, начало выплат — 1 июня, обратиться за пособием можно до 1 октября. Заявления принимаются через портал «Госуслуги» или при личном обращении в Пенсионный фонд. Для оформления потребуется только свидетельство о рождении и информация о банковской карте.

Вы в списке

Безработица шагает по стране. Работодателям, чья деятельность входит в список пострадавших, предлагают взять кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам. Выплаты подразумевают один МРОТ на одного сотрудника. Срок погашения — 1 апреля 2021 года. Если за этот период занятость сохранится на 90% и выше, то сам кредит и проценты в конце срока будут списаны. Также пострадавшим ИП, малому и среднему бизнесу спишут налоги за второй квартал, но оплатить НДС придется.

Только для ИП и самозанятых

Индивидуальные предприниматели получат вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов. Решение распространяется на пострадавшие отрасли. Зарегистрированным самозанятым вернут налог, который был уплачен в 2019 году. Также будет зачислена сумма в размере одного МРОТ на уплату налогов.

Продолжение следует

Власти утверждают, что на этом поддержка не закончится. Уже на следующей неделе могут пройти заседания, где будут рассмотрены другие инициативы. Будем держать вас в курсе.

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