Обзор новостей: платежи, пособия, субсидии и отчеты

Сегодня у нас актуальная информация на конец июня 2020. Что нас ждет в июле, пока остается загадкой, но мы будем держать вас в курсе. Также напоминаем, что завтрашний день объявлен нерабочим.

Платежные поручения? Меняем!

В силу вступили изменения от Минфина, которые касаются платежных поручений на перевод денежных средств в бюджет. Что изменилось:

1.При заполнении в платежках реквизитов в графе “ИНН”, заполняющий может поставить “Ноль”, если платежка оформляется для иностранной организации или физического лица, которое не зарегистрировано в налоговой.

Ограничения: указывать “Ноль” нельзя, если вы совершаете действия, которые фиксирует налоговая, например, оплата страховых взносов. Иностранные плательщики, которые не внесены в реестр ФНС России, должны указывать в реквизите “Назначение платежа” код иностранного лица.

2. Составляя распоряжение о переводе средств в бюджет от физических лиц, нельзя указывать в графе “ИНН плательщика” номер кредитной организации или филиала.

3. Если необходимо взыскать из зарплаты сотрудника-должника деньги, которые пойдут в счет погашения задолженности по платежам, то нельзя указывать в графе “ИНН плательщика” номер организации составителя распоряжения.

Малый и средний бизнес? Для вас субсидии!

Все постепенно возвращаются на работу. Даже кинотеатры возобновят свою работу с 15 июля. Соответственно, налаживать контакты с людьми уже можно, но нужно соблюдать меры безопасности. Правительство решило назначить субсидии для оплаты средств дезинфекции и безопасности. Выделяются 15 000 руб. для организации в целом и по 6 500 руб. на каждого сотрудника. ИП без сотрудников получат по 15 000 руб. Субсидии рассчитаны только на организации, которые тесно взаимодействуют с людьми:

Дополнительное образование;

Физкультурно-оздоровительная деятельность;

Гостиничное дело;

Бытовые услуги;

Общепит.

Подать заявление на получение субсидии можно с 15 июля по 15 августа на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Без потери пособия

Родителям и опекунам детей-инвалидов могут разрешить работать официально и продолжать получить пособия. В 2020 году сумма пособия составляет 10 000 руб., а если опекун или родитель выходит на работу, то эта сумма не начисляется. Глава Национального родительского комитета подчеркивает, что родители и опекуны детей-инвалидов редко могут позволить себе полноценный рабочий день. Чаще всего они оказывают услуги в качестве самозанятых, поэтому поддержать такие семьи просто необходимо.

Новый отчет!

Уже за 2020 год компании будут сдавать новый отчет по форме №7-травматизм. Сделать необходимо до 25 января. Отчетность распространяется на большинство юридических компаний. Исключение:

Микропредприятия;

Компании, деятельность которых связана со страховой, финансовой деятельностью и недвижимостью;

Госуправление и обеспечение военной безопасности;

Социальное обеспечение;

Образование;

Экстерриториальные организации;

Домашнее хозяйство.

Получить доступ к новым формам отчетности, заполнить и отправить можно с помощью 1С. Выберите отдельную программу или подключите целый комплекс, к примеру, “АСТЭК.ОФИС”. Это готовое рабочее место в облаке, которое включает в себя программы и компоненты на ваш выбор. Обновления отгружаются автоматически, а настройкой, доработкой и ответами на вопросы занимается облачный ИТ-отдел.

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