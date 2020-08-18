Новостной обзор: что ждет бухгалтеров

Сегодня поговорим о будущем: каким будет 1 сентября для первоклассников и их родителей, что нас ждет в новом году, у кассиров может появиться новый функционал, какое предложение внес Минздрав?

День знаний

Занятия в школах начнутся с 1 сентября. Конечно, линеек и праздничных концертов не будет, но учеба уже начнется. В Москве и Подмосковье передвижение детей в школе будет ограничено. Сидеть в маске на уроке не обязательно, но не запрещается. Обязательными мерами станут: маска при работе с учеником индивидуально, маски в течение всего дня для остальных сотрудников школы, мониторинг здоровья преподавателей и учащихся, дезинфекция помещений.

Для первоклашек школа — это всегда испытание. Смягчить переход от игрушек к учебе помогают родители. Разумеется, чтобы быть в такой важный день с ребенком, нужно отпрашиваться с работы. Институт прогрессивного образования направил Вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение дать родителям первоклашек оплачиваемый выходной в этот день. Предложение подкреплено исследованиями и результатами опросов. Станет ли День знаний нерабочим для некоторых родителей пока неизвестно, но будем держать вас в курсе.

О том, что всех волнует

Вопрос, который волнует всех с января: «Будем ли мы отдыхать 31 декабря?». Минтруд заявил, что день останется рабочим и переносить его они не будут. Это связано с тем, что перенос даты не соответствует нормам трудового кодекса.

Новый год — новый МРОТ

Прожиточный минимум вырастет в 2021 году, но ненамного. Сумма, на которую можно купить минимум продуктов и товаров за второй квартал 2020 года составит:

11 468 руб. — на душу населения;

12 392 руб. — для трудоспособного населения;

9 422 руб. — для пенсионеров;

11 423 руб. — для детей.

МРОТ увеличится на 262 рубля и составит 12 392 рубля. Поднимется немного и сумма пособий.

Новые возможности от центрального банка

Центральный банк разрабатывает систему, которая позволит пополнять банковские карты на кассах в магазине. Разработчики считают, что эта услуга будет востребована в малонаселенных районах, поскольку банкоматы установлены не везде. Запуск потребует немало времени, средств, а также изменений в законодательстве, но теоретически все возможно. Инициативу уже поддержали некоторые банки.

Немного о коронавирусе

Минздрав рассматривает возможность вакцинации при прохождении сотрудниками медосмотра. С одной стороны — обязательная вакцинация поможет снизить заболеваемость среди взрослого населения, с другой — к вакцинации не все относятся положительно. Предложение Минздрава может быть воспринято негативно.

Быть в курсе всех изменений в законодательстве сложно, особенно в этом году, когда все меняется каждую неделю. Разобраться в этом может помочь 1С:Бухгалтерия, которая обновляется вместе с выходом изменений. Пользоваться программой можно даже на самом простом компьютере, если подключить 1С в облаке.

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