Новый Астрал Отчет: Современный интерфейс

Как дружественная навигация web-приложения «Астрал Отчет» поможет увеличить скорость и качество работы?
Такие разные проблемы
Большое количество разделов, отвлекающих и всплывающих уведомлений затрудняет взаимодействие с системой. Программа должна уменьшать время работы в системе, а не увеличивать его. При сдаче отчетности это имеет особое значение, поэтому разработчики нового web-сервиса «Астрал Отчет» сделали систему логичной и понятной.
Удобство пользования
В интерфейсе нового «Астрал Отчета» сложно заблудиться даже при первом использовании. Web-приложение адаптировано для любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.
У системы есть масса достоинств:
Только необходимая информация
В меню выведены необходимые вкладки:
1. Кнопка «Добавить документ» позволяет загрузить форму отчета, подготовленную в сторонней программе, и отправить ее в контролирующие органы;
2. В разделе «Отчеты» можно посмотреть отправленные и сохраненные декларации;
3. Закладка «Требования» содержит список входящих запросов и историю ответов на них;
4. Вкладка «Письма» позволяет вести оперативную переписку с контролирующими органами;
5. В «Запросах» формируются выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП по любой интересующей компании и получение информации по расчетам.
Drag-and-drop: просто перетащите файл
Система drag-and-drop позволяет моментально загружать сформированные ранее документы, просто перетащив их в окно «Астрал Отчет». Перенос мышкой может заменить целую последовательность кликов.
Навигация без препятствий
Использование сервиса заметно облегчает работу и экономит время. Даже если до этого вы не работали с продуктами компании, то благодаря понятному интерфейсу получится быстро его освоить. Все элементы интерфейса расположены по их значимости. «Астрал Отчет» снижает долю ошибочных действий и думает, как пользователь.