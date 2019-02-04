Новый Астрал Отчет: Современный интерфейс

Как дружественная навигация web-приложения «Астрал Отчет» поможет увеличить скорость и качество работы?

Такие разные проблемы

Большое количество разделов, отвлекающих и всплывающих уведомлений затрудняет взаимодействие с системой. Программа должна уменьшать время работы в системе, а не увеличивать его. При сдаче отчетности это имеет особое значение, поэтому разработчики нового web-сервиса «Астрал Отчет» сделали систему логичной и понятной.

Удобство пользования

В интерфейсе нового «Астрал Отчета» сложно заблудиться даже при первом использовании. Web-приложение адаптировано для любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.

У системы есть масса достоинств:

Только необходимая информация

В меню выведены необходимые вкладки:

1. Кнопка «Добавить документ» позволяет загрузить форму отчета, подготовленную в сторонней программе, и отправить ее в контролирующие органы;

2. В разделе «Отчеты» можно посмотреть отправленные и сохраненные декларации;

3. Закладка «Требования» содержит список входящих запросов и историю ответов на них;

4. Вкладка «Письма» позволяет вести оперативную переписку с контролирующими органами;

5. В «Запросах» формируются выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП по любой интересующей компании и получение информации по расчетам.

Drag-and-drop: просто перетащите файл

Система drag-and-drop позволяет моментально загружать сформированные ранее документы, просто перетащив их в окно «Астрал Отчет». Перенос мышкой может заменить целую последовательность кликов.

Навигация без препятствий

Использование сервиса заметно облегчает работу и экономит время. Даже если до этого вы не работали с продуктами компании, то благодаря понятному интерфейсу получится быстро его освоить. Все элементы интерфейса расположены по их значимости. «Астрал Отчет» снижает долю ошибочных действий и думает, как пользователь.