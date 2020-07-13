Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»: зачем нужна электронная подпись

С 20 июня на Госуслугах работает специальный суперсервис, с помощью которого можно подать документы в 54 российских государственных вуза без личного посещения. В этом также поможет электронная подпись.

Какие возможности даёт суперсервис

К суперсервису подключены 54 российских государственных вуза. Выпускник может выбрать один или несколько вузов из перечня. Потенциальный абитуриент может:

направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов;

узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;

отслеживать своё место в конкурсных списках;

управлять согласием на зачисление;

вносить изменения в заявление;

узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

В 2020 году необязательно ждать результаты ЕГЭ, чтобы подать документы на поступление. Достаточно указать в заявлении выбранные предметы: после публикации результатов они будут автоматически переданы в вузы.

Все эти возможности доступны абитуриенту, у которого есть подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг.

Как подтвердить учётную запись на Госуслугах

Учётная запись на Госуслугах бывает двух уровней: упрощённая и подтверждённая. Указывая свои личные и контактные данные, выпускник создаёт упрощённую учётку. Далее нужно подтвердить свою личность одним из способов:

лично посетить один из Центров обслуживания, взяв с собой паспорт и СНИЛС;

онлайн , если выпускник владеет картой «Сбербанка», «Тинькофф Банка», «Почта Банка», «ВТБ» или банка «Санкт-Петербург», он может подтвердить учётную запись на сайте банка или через мобильное приложение;

почтой , для этого нужно запросить код подтверждения в личном кабинете и получить его письмом;

с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи .

Выбрать способ идентификации можно в настройках учётной записи.

Почему стоит выбрать электронную подпись

Идентификация на Госуслугах без банковской карты

Вам не придётся выходить из дома, чтобы посетить Центр обслуживания или ждать почтовое отправление. Кроме того, личная идентификация работает не во всех регионах из-за ограничений по коронавирусу.

Подача документов в любые вузы

В списке вузов, участвующих в работе суперсервиса, нет вашего? С помощью электронной подписи можно подать документы в любые вузы: достаточно скачать заявление на сайте, заполнить его и подписать.

Трудоустройство

С помощью электронной подписи будущий студент сможет работать удалённо с официальным оформлением, а если он что-то изобретёт, то сможет получить патент на своё изобретение.

Дистанционное голосование

Студенты московских вузов смогут принять участие в дистанционном голосовании на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления Москвы в 2020-2021 годах.