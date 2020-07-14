Маркировка лекарственных препаратов: главное

С 2019 года введена обязательная маркировка лекарств из перечня высокозатратных нозологий. К ним относятся препараты для лечения онкологии, генетических заболеваний, рассеянного склероза, а также препараты для людей, которые перенесли трансплантацию органов или тканей. Оборот других лекарств без маркировки запрещен с 1 июля 2020 года.

Маркировка позволит убрать с рынка контрафактные лекарства. За оборот немаркированной продукции установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.

Как маркируют лекарства

Производители и импортеры лекарственных препаратов регистрируются в системе маркировки и запрашивают коды Data Matrix. Код наносят на вторичную, то есть потребительскую, упаковку — чаще всего это картонная коробка с названием лекарства. Если она не предусмотрена, то код переносят на первичную упаковку, например на блистер с таблетками.

Процесс маркировки:

производители и импортеры печатают на упаковке лекарств Data Matrix код и заносят его в ИС МДЛП;

участники оборота фиксируют в системе отгрузку и приемку продукции;

аптеки сканируют коды повторно при реализации и код выбывает из оборота;

медицинские учреждения выводят лекарства из оборота с помощью регистратора выбытия.

Регистратор выбытия — это бесплатный аналог онлайн-кассы. «Оператор-ЦРПТ» предоставляет его медучреждениям и аптекам, которые выдают лекарства по льготным рецептам.

Мы собрали весь комплекс решений для маркировки в одном сервисе. «Астрал.Маркировка» — это полный цикл: от получения КЭП и покупки необходимого оборудования до организации электронного документооборота и передачи сведений в «Честный ЗНАК». Воспользуйтесь предложением «под ключ» прямо сейчас.

Код Data Matrix защищен от подделки криптографией и содержат данные о товаре: срок производства и годности, информацию о производителе. Покупатель может проконтролировать подлинность лекарств с помощью приложения «Честный ЗНАК» и сообщить о нарушении.

Что нужно для оборота лекарств

Участники оборота лекарственных препаратов регистрируются в ИС МДЛП — информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

В системе маркировки регистрируются:

производители лекарственных препаратов;

дистрибьюторы и оптовики;

аптеки;

медицинские организации;

организации с медицинской лицензией — стоматологии, салоны красоты, детские сады и школы, фитнесс-центры и тд.

Для регистрации и входа в Личный кабинет системы нужна усиленная квалифицированная ЭП.

Производителям нужно оборудование для нанесения кода на упаковку и терминал сбора данных, чтобы проверять коды перед отгрузкой. Также терминал понадобится дистрибьюторам и крупным аптекам.

Более мелкой рознице может быть достаточно 2D-сканера, чтобы считывать коды при приемке и реализации. Также аптекам нужна онлайн-касса и ОФД.

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