Миграция пользователей из «Астрал Отчет 4.5» в «Астрал Отчет 5.0»

6 июля 2020 года начался переход пользователей «Астрал Отчет 4.5» в веб-сервис «Астрал Отчет 5.0». На первом этапе сменят «прописку» те пользователи, у которых подключено только направление ФНС.

Причины перехода

Для современных пользователей важно, чтобы сервис для сдачи отчётности отвечал следующим требованиям:

не занимает места на рабочем компьютере;

не тратит время на установку и настройку;

данные в сервисе хорошо защищены;

можно работать из любого места, где есть интернет;

рутинные процессы выполняются автоматически и не требуют контроля со стороны пользователя.

Веб-сервис для сдачи отчетности «Астрал Отчет 5.0» обладает всеми этими характеристиками. Для его работы нужно установить сертификат электронной подписи и специальный плагин «Астрал Toolbox». Они не занимают много места в памяти компьютера. При наличии ноутбука можно пользоваться сервисом без привязки к рабочему месту.

Преимущества сервиса «Астрал Отчет 5.0»

Отчетность в облаке

Все базы данных, черновики отчётов и отправленные документы хранятся в «облаке» и не занимают места на жёстком диске. Расчёты при заполнении форм производятся также на удалённом сервере и не перегружают рабочий ПК.

Персональная доска задач

Сервис напомнит о необходимости обработать запрос ФНС, отправить больничный лист или ответить на письмо или уведомление. В списке дел с возможностью выбрать отдельный контролирующий орган указаны ближайшие сроки сдачи отчётности.

Умный редактор отчетов

Приложение с интерактивными подсказками по заполнению каждого поля укажет на допущенные ошибки и пропущенные поля. Ранее введённые данные заполняются автоматически.

Группы компаний

Можно зарегистрировать несколько организаций в одном аккаунте и переключаться между ними даже во время заполнения отчета.

Безопасность

Данные хранятся на защищенных серверах, доступ к которым имеет только пользователь.Обмен данными между браузером пользователя и сервером происходит по защищенному SSL-соединению. Это значит, что информация зашифрована и надежно защищена от взлома и утечки данных.

Автоматическое обновление

Формы отчетности обновляются в течение 24 часов после вступления изменений в силу. Пользователю не нужно беспокоиться об обновлениях, он всегда имеет доступ к актуальной версии сервиса.

Условия перехода

Мы сделали переход в новый сервис максимально простым и удобным для пользователей.

При переходе в «Астрал Отчет 5.0» не нужно подписывать новые документы, перевыпускать сертификат ЭП и менять тариф. Срок действия сертификата электронной подписи сохраняется. Также остаётся прежним действующий тариф «Астрал Отчет 4.5». Однако при продлении лицензии его нужно будет поменять на один из тарифов «Астрал Отчета 5.0».

В облачное хранилище будут перенесены следующие данные:

завершенные документообороты;

требования с 2017 года;

незавершенные документообороты;;

неотправленные документы.

Если вы не успели ответить на требование или получить транзакции в «Астрал Отчете 4.5», эти действия можно завершить в новом сервисе. Не нужно откладывать переход и ждать окончания документооборота.

Не подлежат переносу:

ответы на требования до 2018 года без связи с требованием;

запросы ИОН/ ЕГРЮЛ;

11-ДО: до 1 июня 2019 года;

документы по отключенным направлениям.

Для полного переноса данных потребуется устойчивый доступ в интернет. Нельзя удалять «Астрал Отчет 4.5» до окончания переноса данных. После того, как все данные окажутся в «Астрал Отчет 5.0», обмен документами через «Астрал Отчет 4.5» станет недоступным. Данные можно будет только просмотреть или экспортировать.

С инструкцией переноса, а также техническими и системными требованиями по переходу можно ознакомиться на нашем ресурсе wiki.astral.ru.