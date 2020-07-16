Маркировка табачной инструкции: краткий мануал

С 1 июля 2020 года нельзя продавать немаркированные сигареты и папиросы, запрещено производить альтернативный табак без маркировки. К альтернативному табаку относят всю табачную продукцию помимо сигарет и папирос: сигариллы, курительные и жевательные табаки, табаки для кальяна. Оборот такой продукции без маркировки допустим до 1 июля 2021 года.

Маркировка должна легализовать рынок табачной продукции. За оборот немаркированной продукции установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.

Как маркируют табак

С 2019 года каждую пачку сигарет и папирос маркируют при производстве уникальным двоичным кодом DataMatrix. Данные о его дальнейших перемещениях участники оборота передают в систему маркировки «Честный ЗНАК». Это происходит во время отгрузки и приемки путем подписания электронного УПД. Такой документ содержит все коды продукции в партии.

При продаже сигарет кассир сканирует DataMatrix с пачки или блока. ОФД передает в систему маркировки информацию о том, что код маркировки вышел из оборота.

Код позволяет покупателю узнать информацию о товаре, производителе и отследить перемещение пачки до прилавка магазина при помощи приложения «Честный ЗНАК» на смартфоне.

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Что нужно для оборота табака

Участники оборота табачной продукции регистрируются в системе маркировки «Честный ЗНАК» при помощи усиленной квалифицированной ЭП. Также налаживают электронный документооборот для обмена УПД с кодами маркировки.

Производителям также понадобится оборудование для нанесения DataMatrix на товар и оборудование для считывания большого количества кодов маркировки. Такое же оборудование может быть удобно для опта и крупной розницы.

Продажа табака в розницу разрешена через онлайн-кассу с ОФД. ОФД сообщает в «Честный ЗНАК», что конкретная пачка вышла из оборота. Также рознице нужны 2D-сканеры. Если магазин работает с ЕГАИС, то сканер подойдет и для работы с маркировкой

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