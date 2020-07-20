Маркировка обуви: главное

С 1 июля 2020 года запрещен оборот обуви без маркировки. Участники оборота обязаны передавать в систему маркировки данные об отгрузке и приемке обуви.

Партию обуви, приобретенную до 1 июля 2020 года, можно импортировать без маркировки до 1 августа 2020 года.Остатки товара, которые находятся в собственности, нужно промаркировать до 1 сентября 2020 года. Это относится к товару, который произведен или приобретен ранее 1 июля 2020 года.

Как маркируют обувь

Обувь маркируют защищенным средством идентификации — двоичным кодом Data Matrix. Участники оборота заказывают такие коды через «Честный ЗНАК» и распечатывают на своем оборудовании, затем наносят на коробку обуви, подвесной ярлык или на сам товар.

Для получения кодов нужно:

зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»;

описать товар в личном кабинете;

получить бесплатный доступ к регистратору эмиссии кодов Data Matrix;

заказать необходимое количество кодов и нанести на товар.

Код маркировки позволит покупателю проверить подлинность обуви с помощью смартфона прямо в магазине. Для этого нужно скачать приложение «Честный ЗНАК».

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Что нужно для оборота обуви

С 1 июля 2020 года участники оборота обуви обязаны наладить передачу сведений об отгрузке и приемке товара в систему маркировки. Прежде всего нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ» с усиленной квалифицированной ЭП.

Для отгрузки и приемки маркированной продукции нужно настроить электронный документооборот. Для продажи в розницу необходима онлайн-касса, ОФД и 2D-сканер.

Если у дистрибьютора или магазина есть немаркированные остатки, понадобится принтер для распечатки кодов маркировки.

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