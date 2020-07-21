Только легальные вспышки и объективы: маркируем фототовары правильно

С 1 октября 2020 года оборот фототоваров без маркировки запрещен. До 1 декабря 2020 года нужно промаркировать остатки, нереализованные до октября.

Маркировка позволит упрочить положение легальных производителей и продавцов. За оборот фотоаппаратов и ламп-вспышек без маркировки установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.

Какие фототовары маркируют

Согласно постановлению Правительства № 1953, маркировать нужно товары с кодом ТН ВЭД 9006, а также комплекты и наборы таких товаров.

Маркировке подлежат фототовары с кодами ОКПД 2:

26.70.12 — фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров; фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и прочие микроносители.

26.70.14 — фотокамеры с моментальным получением готового снимка и прочие фотокамеры.

26.70.17 — фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для фотолабораторий; негатоскопы и проекционные экраны.

26.70.19 — части и принадлежности фотографического оборудования.

Как маркируют фототовары

Производители, импортеры и дистрибьюторы наносят на упаковку товара защитный код Data Matrix и вводят товар в оборот. Для получения кодов нужно зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Товары описывают в системе маркировки, затем остается заказать коды маркировки и нанести их на товар. Участники оборота обмениваются электронными УПД при отгрузке и приемке товара. Так сведения о передаче прав собственности на товар попадают в «Честный ЗНАК».

Розничный продавец сканирует товар на кассе, и ОФД передает в систему данные о выбытии кода маркировки. А покупатель получает возможность отследить подлинность фотоаппарата или фотографического оборудования и получить информацию о его производителе.

Что нужно для оборота фототоваров

Все участники оборота маркированной продукции регистрируются в системе маркировки с усиленной квалифицированной ЭП. Для отгрузки и приемки товара понадобится ЭДО, для продажи — ОФД.

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Производителям и импортерам для работы с фототоварами необходим принтер для печати Data Matrix на этикетках и сканер штрихкодов. Магазинам фототоваров также нужна онлайн-касса с ОФД и 2D-сканер.

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