Три самых важных вопроса о маркировке духов и туалетной воды

С 1 октября 2020 года вводится запрет на оборот парфюмерной продукции без маркировки.Обязательной маркировке подлежит парфюмерия с кодом ОКПД 2 20.42.11. Это духи, одеколоны и туалетная вода.

До 30 сентября 2021 года можно продавать немаркированные товарные остатки, произведенные или импортированные до 1 октября 2020 года.

Маркировка поможет сократить долю поддельных духов на рынке. За оборот продукции без маркировки установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.

Как маркируют парфюмерию?

Производители, импортеры и дистрибьюторы наносят на упаковку товара двоичный код Data Matrix, который заказывают в единой системе маркировки «Честный ЗНАК». Уникальный код формируется исходя из описания, которое производитель вносит в систему. Он не повторяется и позволяет отследить всю логистическую цепочку парфюмерной продукции до самого прилавка.

Участники оборота обмениваются электронными УПД при отгрузке и приемке товара. Розничный продавец сканирует товар на кассе, и тогда в систему маркировки передаются данные о выбытии кода маркировки.

Так покупатель получает возможность проверить подлинность духов и туалетной воды, получить информацию о производителе и при необходимости сообщить в «Честный ЗНАК» о нарушении.

Как работает приложение «Честный ЗНАК» для покупателей?

С помощью телефона покупатель сканирует цифровой код для проверки подлинности продукции и получает следующие сведения:

наименование товара,

производитель,

дата производства,

розничная цена,

торговая точка,

местонахождение товара,

другая информация, в зависимости от категории товара.

Если код не определяется сервисом, либо информация, представленная в сервисе, не совпадает с реальностью, покупатель сообщает о нарушении в систему «Честный ЗНАК» прямо из приложения.

Скачать приложение «Честный ЗНАК» можно в сервисах App Store или Google Play.

Что нужно для оборота парфюмерии?

Все участники оборота маркированной продукции регистрируются в системе маркировки с усиленной квалифицированной ЭП. Для отгрузки и приемки товара понадобится ЭДО, для продажи — ОФД.

Мы собрали весь комплекс решений для маркировки в одном сервисе. «Астрал.Маркировка» — это полный цикл: от получения КЭП и покупки необходимого оборудования до организации электронного документооборота и передачи сведений в «Честный ЗНАК». Воспользуйтесь предложением «под ключ» прямо сейчас.

Производителям и импортерам для работы с парфюмерией необходимо оборудование, которое печатает Data Matrix на этикетках и сканер штрихкодов. Магазинам парфюмерии для продажи духов понадобится онлайн-касса с ОФД и 2D-сканер.

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