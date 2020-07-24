Запланированные на июль новые правила по электронным подписям пока отложили

Порядок оформления электронной подписи будет меняться по мере того, как будут вступать в силу отдельные положения Федерального закона № 476-ФЗ от 27.12.2019.

Этот закон, принятый в конце прошлого года, внес масштабные поправки в Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

Между тем, не успели нововведения вступить в силу, как их решили отсрочить. Чтобы обеспечить устойчивость экономики в период коронакризиса, оперативно был принят Федеральный закон № 166-ФЗ от 08.06.2020. Кроме того, изменения в 476-ФЗ были внесены Федеральным законом № 183-ФЗ от 23.06.2020.

Давайте разберемся, какие изменения грядут и когда они вступят в силу.

Удостоверяющие центры

Требования к Удостоверяющим центрам по минимальному размеру собственных средств и наличию финансового обеспечения ответственности ужесточили.

Срок аккредитации УЦ снижен с 5 до 3 лет.

Минимальный размер собственных средств (капитала) для получения аккредитации увеличен с 7 млн. до 1 млрд рублей или 500 миллионов рублей (при наличии более 70 представительств в регионах России).

Размер страховых средств УЦ должен быть уже не 30 млн., а не менее 100 млн рублей.

Работники УЦ и его доверенные лица могут привлекаться к уголовной ответственности, если они не выполняют обязанностей удостоверяющего центра или нарушают порядок его функций.

Если аккредитация УЦ досрочно прекращается, получить новую он сможет только через 3 года.

Вводится двухэтапный порядок аккредитации УЦ: Минкомсвязь готовит заключение о соответствии УЦ требованиям закона, затем специальная правительственная комиссия принимает решение об аккредитации УЦ или об отказе в его аккредитации.

Отметим, что двухэтапный порядок планировалось запустить с 1 июля 2020 года, но срок перенесли на 1 января 2021.

Новые требования к аккредитации УЦ будут актуальны с 1 января 2021 года, а выпускать сертификаты электронной подписи они могут до окончания срока действия своей аккредитации, но не позднее 1 июля 2021 года.

Список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на сайте Минсвязи.

В перечень аккредитованных удостоверяющих центров войдет УЦ уполномоченных органов: Федерального казначейства, Центрального Банка и ФНС РФ.

Казначейство будет оформлять ЭП для госслужащих, ЦБ — для финансовых организаций, ФНС — для ИП и предприятий. Это произойдет в 2022 году.

Доверенная третья сторона

Для обеспечения доверия при обмене сведениями и документами в электронном формате введен институт доверенных третьих сторон — ДТС. Это организации, уполномоченные проверять ЭП в электронных документах в конкретный момент времени и подтверждать результаты такой проверки документально.

Для организаций, которые будут претендовать на аккредитацию в качестве ДТС, установлены те же требования, что и к аккредитованным УЦ.

Вопрос с ДТС власти пока отложили до 1 января 2021 года.

ЭП для юрлиц и физлиц

Подпись юридического лица смогут получить только руководители организаций. Сотрудники будут приобретать подпись физлица и прилагать к ней доверенность определенного формата, который пока не утвержден.

Между тем правило о несуществующих пока доверенностях, которое должно было вступить в силу с 1 июля 2020, отложено до 1 января 2022 года.

Руководители коммерческих организаций и ИП будут получать ЭП только в УЦ Федеральной налоговой службы. Это правило заработает с 1 января 2022 года.

Получение ЭП

Уже с 1 июля 2020, как и планировалось, вступила в силу поправка о способах подтверждения своей личности владельцем подписи.

В обязанности УЦ при выдаче сертификата вместо обязанности по установлению личности получателя сертификата либо полномочия лица, выступающего от имени заявителя, введена обязанность «идентификации заявителя». Идентификация заявителя может проводиться при его личном присутствии или без его личного присутствия — дистанционно.

А чтобы вам было удобно, перевыпустить подпись у нас теперь можно удаленно, с помощью действующей КЭП.

Вариант с представителем по доверенности теперь неактуален. Поэтому во многих регионах действует услуга выезда специалиста в офис клиента.

Возможность дистанционной идентификации у пользователей имеется только при условии использования:

действующего квалифицированного сертификата, чтобы им можно было подписать заявление на выпуск нового сертификата,

заграничного паспорта нового образца, содержащего информацию о его владельце в электронном виде;

биометрических технологий, соответствующих предъявляемым государством требований к безопасности. С этим вариантом все пока не так однозначно — целостного порядка подключения к единой биометрической системе пока нет.

Электронную подпись для заверки документов, отправки отчётности, участия в торгах и других нужд вашего бизнеса можно получить в лицензированном УЦ «Калуга Астрал».

Облачная ЭП

Удостоверяющие центры получат право хранить и использовать по поручению клиента ключ электронной подписи (дистанционная электронная подпись).

Мы в «Калуга Астрал» уже давно тестируем эту технологию и очень скоро запустим ее официально.

Таким образом, владельцы смогут подписывать электронные документы с любого электронного устройства без установки специальных программ.

Это нововведение будет внедрено с 1 января 2021 года.

Добавим, что хранение ключей ЭП будет накладывать на УЦ определенные обязательства. Например, обеспечение технической оснащенности, а также финансовой ответственности за убытки, которые может понести владелец квалифицированного сертификата в случае компрометации или несанкционированного использования ключа ЭП.

Меры из-за COVID-19

Федеральный закон 166-ФЗ обязывает аккредитованные УЦ бесплатно продлить на три месяца действие выданных ранее квалифицированных сертификатов и ключей электронной подписи, срок действия которых истекает до 1 августа 2020 года. О продлении действия сертификатов УЦ должны уведомить владельцев сертификатов.

Для своих клиентов мы предлагаем не просто перевыпуск КЭП на три месяца, а выпуск нового — на 12 месяцев с очень существенной скидкой 30%.

При этом оформление продленного сертификата не потребует повторного установления личности для физлица или подтверждения полномочий от заявителя юрлица.

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