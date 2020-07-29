Поехали! Что нужно для маркировки шин и покрышек

С 15 декабря 2020 года запрещается оборот и вывод из оборота немаркированных шин. Участники оборота обязаны передавать сведения в «Честный ЗНАК». До 1 марта 2021 года нужно промаркировать остатки, нереализованные до 15 декабря.

Маркировка поможет легальным производителям и продавцам увеличить количество качественного товара в магазинах. За оборот продукции без маркировки установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.

Какие именно шины и покрышки маркируют

Обязательной маркировке подлежат товары, перечисленные в распоряжении правительства № 792-р.

Маркировке подлежат шины и покрышки пневматические резиновые новые с кодами ОКПД 2:

22.11.11

22.11.12.110

22.11.13.110

22.11.14

22.11.15.120

Маркировке подлежат шины и покрышки пневматические резиновые новые с кодами ТН ВЭД ЕАЭС:

4011 10 000 3

4011 10 000 9

4011 20 100 0

4011 20 900 0

4011 40 000 0

4011 70 000 0

4011 80 000 0

4011 90 000 0

Приведенный список учитывает уточнения, внесенные постановлением Правительства № 216-р.

Как маркируют шины и покрышки

Производители и импортеры заказывают коды маркировки и наносят на шины либо этикетки. Код Data Matrix содержит сведения о товаре и производителе.

Код маркировки обязательно вносится в электронный УПД на товар. Таким образом передача прав на товар фиксируется в системе маркировки.

Кассир в розничном магазине продает товар и сканирует код, и он выбывает из системы. А покупатель может отсканировать код с помощью приложения «Честный ЗНАК» на смартфоне и проверить подлинность товара.

У нас есть сервис «под ключ», который позволяет максимально упростить работу с маркированными товарами — Астрал. Маркировка.

Что нужно для оборота шин и покрышек

Все участники оборота маркированной продукции регистрируются в системе «Честный ЗНАК» с усиленной квалифицированной ЭП. Для отгрузки и приемки товара подключают ЭДО.

Производителям и импортерам необходимо оборудование, которое печатает Data Matrix, и сканер штрихкодов. Магазинам понадобится онлайн-касса с ОФД и 2D-сканер.

Астрал.Маркировка — это инструменты и сервисы для торговли шинами. Выбирайте только необходимое для вашего бизнеса.

Получите подпись за день

Для регистрации на «Честном ЗНАКЕ» оформите подпись по паспорту и СНИЛС в течение одного рабочего дня.

Выберите свой сканер

Для приемки и реализации товара поможем подобрать модель 2D-сканера, которая отвечает потребностям вашего бизнеса.

Подключите ОФД

Выбирайте тариф ОФД для реализации товара — мы передадим данные чека в ФНС и «Честный ЗНАК» по всем требованиям.

Принимайте УПД бесплатно

Подключите ЭДО для приемки товара. Используйте сервис «Астрал.Онлайн» с компьютера, планшета или смартфона с доступом в интернет.