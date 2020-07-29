Поехали! Что нужно для маркировки шин и покрышек

С 15 декабря 2020 года запрещается оборот и вывод из оборота немаркированных шин. Участники оборота обязаны передавать сведения в «Честный ЗНАК». До 1 марта 2021 года нужно промаркировать остатки, нереализованные до 15 декабря.
Маркировка поможет легальным производителям и продавцам увеличить количество качественного товара в магазинах. За оборот продукции без маркировки установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.
Какие именно шины и покрышки маркируют
Обязательной маркировке подлежат товары, перечисленные в распоряжении правительства № 792-р.
Маркировке подлежат шины и покрышки пневматические резиновые новые с кодами ОКПД 2:
- 22.11.11
- 22.11.12.110
- 22.11.13.110
- 22.11.14
- 22.11.15.120
Маркировке подлежат шины и покрышки пневматические резиновые новые с кодами ТН ВЭД ЕАЭС:
- 4011 10 000 3
- 4011 10 000 9
- 4011 20 100 0
- 4011 20 900 0
- 4011 40 000 0
- 4011 70 000 0
- 4011 80 000 0
- 4011 90 000 0
Приведенный список учитывает уточнения, внесенные постановлением Правительства № 216-р.
Как маркируют шины и покрышки
Производители и импортеры заказывают коды маркировки и наносят на шины либо этикетки. Код Data Matrix содержит сведения о товаре и производителе.
Код маркировки обязательно вносится в электронный УПД на товар. Таким образом передача прав на товар фиксируется в системе маркировки.
Кассир в розничном магазине продает товар и сканирует код, и он выбывает из системы. А покупатель может отсканировать код с помощью приложения «Честный ЗНАК» на смартфоне и проверить подлинность товара.
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Что нужно для оборота шин и покрышек
Все участники оборота маркированной продукции регистрируются в системе «Честный ЗНАК» с усиленной квалифицированной ЭП. Для отгрузки и приемки товара подключают ЭДО.
Производителям и импортерам необходимо оборудование, которое печатает Data Matrix, и сканер штрихкодов. Магазинам понадобится онлайн-касса с ОФД и 2D-сканер.
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