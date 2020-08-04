Маркируем одежду и белье правильно

С 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. Это значит, что блузки, пальто и постельное белье должны продаваться с 2D-кодами. Остатки, которые не будут реализованы на 1 января, нужно промаркировать до 1 февраля 2021 года.

Маркировка одежды и белья защитными кодами поможет легальным брендам увеличить обороты, а потребители смогут быть уверены в качестве покупок. За оборот продукции без маркировки установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.

Какие товары легкой промышленности маркируют

Наименования и коды товаров, которые нужно маркировать:

Предметы одежды из натуральной или композиционной кожи, включая рабочую одежду: ОКПД 2 — 14.11.10 ; ТН ВЭД ЕАЭС — 4203 10 000 .

Блузки, блузы и блузоны трикотажные, женские или для девочек: ОКПД 2 — 14.14.13 ; ТН ВЭД ЕАЭС — 6106 .

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков: ОКПД 2 — 14.13.21 ; ТН ВЭД ЕАЭС — 6201 .

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек: ОКПД 2 — 14.13.21 ; ТН ВЭД ЕАЭС — 6202 .

Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное: ОКПД 2 — 13.92.12 , 13.92.13 , 13.92.14 ; ТН ВЭД ЕАЭС — 6302 .

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утвержден распоряжением Правительства № 792-р.

Как маркируют товары легкой промышленности

Одежду и белье маркируют при производстве, либо перед продажей, если на дату прекращения оборота товаров без маркировки в магазине есть остатки без кодов.

Код маркировки Data Matrix наносится на потребительскую упаковку или на сам товар, либо на этикетку или ярлык. Каждый код уникален и предоставляется только тем, кто ведет легальный бизнес и зарегистрирован в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Код позволяет отследить всю логистическую цепочку одежды и белья до самого прилавка. Это возможно благодаря тому, что участники оборота обмениваются электронными УПД с кодами маркировки при отгрузке и приемке товара.

Розничный продавец сканирует товар на кассе, и код маркировки выбывает из оборота. Покупатель может проверить подлинность товара с помощью приложения «Честный ЗНАК» на смартфоне.

Что нужно для оборота товаров легкой промышленности

Все участники оборота маркированной продукции регистрируются в системе маркировки с усиленной квалифицированной ЭП. Производителям и импортерам нужно оборудование для печати кодов Data Matrix.

Для отгрузки и приемки товара участникам оборота продукции понадобится ЭДО. Розничные магазины также должны оборудовать кассы 2D-сканерами и подключить ОФД.

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