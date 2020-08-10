Натуральный мех: маркируем шубы

С 2019 года оператором маркировки изделий из меха стал «Оператор-ЦРПТ». Система цифровой маркировки «Честный знак» позволяет проследить логистическую цепь продукции из натурального меха и увеличить долю легального рынка. За оборот немаркированной продукции установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.

Какие меховые изделия маркируют

Маркировке подлежит одежда из натурального меха. Перчатки, рукавицы и митенки из кожи и меха, головные уборы, игрушки маркировать не нужно.

Маркировку наносят:

на одежду из натурального меха — норки, нутрии, лисицы и других;

на предметы одежды с подкладкой из натурального меха;

на одежду, у которой натуральный мех прикреплен с лицевой стороны.

Если мех использован только для отделки, такую одежду не маркируют. Например, отделкой считаются меховые воротники, манжеты, оторочки карманов.

В комплексном решении Астрал.Маркировка собрано все что нужно для идентификации и учета маркированных товаров.

Как маркируют меховые изделия

Участники оборота товаров из натурального меха регистрируются в системе «Честный ЗНАК». Производители и импортеры наносят на продукцию контрольные идентификационные знаки (КиЗ) с радиочастотной меткой и защитой от подделки.

КиЗ бывает вшивной, клеевой, навесной или накладной. Зеленый цвет метки говорит о том, что шуба изготовлена в России. Красная метка означает, что изделие импортное.

Производители и импортеры:

заключают договор с «Гознаком»;

описывают изделия в личном кабинете GS1;

подают заявление на изготовление КиЗ;

оплачивают и получают КиЗ;

маркируют товар и вводят в оборот через «Честный ЗНАК»;

передают данные об отгрузке товара в «Честный ЗНАК».

Дистрибьюторы и оптовики отправляют в систему маркировки данные об отгрузке и приемке товара. Розничные продавцы меховых изделий передают в «Честный ЗНАК» данные о приемке и выбытии изделий из оборота.

Покупатели могут считать код с этикетки товара с помощью смартфона и проверить подлинность шубы или другой одежды из меха. Приложение «Честный ЗНАК» отобразит всю информацию о производителе и товаре.

Что нужно для оборота меховых изделий

Участники оборота регистрируются в системе «Честный ЗНАК» с усиленной квалифицированной ЭП на имя директора. Также для маркировки, отгрузки и приемки меховых изделий участникам оборота нужно RFID-оборудование и ЭДО.

Рознице также нужна онлайн-касса с ОФД и 2D-сканер, чтобы считывать код при приемке и реализации одежды из меха.

Астрал.Маркировка — это инструменты и сервисы для торговли маркированными меховыми изделиями. Выбирайте только необходимое для вашего бизнеса.

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