Натуральный мех: маркируем шубы

С 2019 года оператором маркировки изделий из меха стал «Оператор-ЦРПТ». Система цифровой маркировки «Честный знак» позволяет проследить логистическую цепь продукции из натурального меха и увеличить долю легального рынка. За оборот немаркированной продукции установлены штрафы по ст. 15.12 КоАП.
Какие меховые изделия маркируют
Маркировке подлежит одежда из натурального меха. Перчатки, рукавицы и митенки из кожи и меха, головные уборы, игрушки маркировать не нужно.
Маркировку наносят:
на одежду из натурального меха — норки, нутрии, лисицы и других;
на предметы одежды с подкладкой из натурального меха;
на одежду, у которой натуральный мех прикреплен с лицевой стороны.
Если мех использован только для отделки, такую одежду не маркируют. Например, отделкой считаются меховые воротники, манжеты, оторочки карманов.
В комплексном решении Астрал.Маркировка собрано все что нужно для идентификации и учета маркированных товаров.
Как маркируют меховые изделия
Участники оборота товаров из натурального меха регистрируются в системе «Честный ЗНАК». Производители и импортеры наносят на продукцию контрольные идентификационные знаки (КиЗ) с радиочастотной меткой и защитой от подделки.
КиЗ бывает вшивной, клеевой, навесной или накладной. Зеленый цвет метки говорит о том, что шуба изготовлена в России. Красная метка означает, что изделие импортное.
Производители и импортеры:
заключают договор с «Гознаком»;
описывают изделия в личном кабинете GS1;
подают заявление на изготовление КиЗ;
оплачивают и получают КиЗ;
маркируют товар и вводят в оборот через «Честный ЗНАК»;
передают данные об отгрузке товара в «Честный ЗНАК».
Дистрибьюторы и оптовики отправляют в систему маркировки данные об отгрузке и приемке товара. Розничные продавцы меховых изделий передают в «Честный ЗНАК» данные о приемке и выбытии изделий из оборота.
Покупатели могут считать код с этикетки товара с помощью смартфона и проверить подлинность шубы или другой одежды из меха. Приложение «Честный ЗНАК» отобразит всю информацию о производителе и товаре.
Что нужно для оборота меховых изделий
Участники оборота регистрируются в системе «Честный ЗНАК» с усиленной квалифицированной ЭП на имя директора. Также для маркировки, отгрузки и приемки меховых изделий участникам оборота нужно RFID-оборудование и ЭДО.
Рознице также нужна онлайн-касса с ОФД и 2D-сканер, чтобы считывать код при приемке и реализации одежды из меха.
Астрал.Маркировка — это инструменты и сервисы для торговли маркированными меховыми изделиями. Выбирайте только необходимое для вашего бизнеса.
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