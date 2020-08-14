Топ-5 онлайн-касс для маркировки

Современная касса должна отвечать не только строгим техническим требованиям, но и потребностям бизнеса — объединять в себе различные функции, взаимодействовать с дополнительным оборудованием, быть мобильной и доступной по цене. Мы собрали Топ-5 самых популярных моделей онлайн-касс, отвечающих этим параметрам.

Эвотор 7.2

Одна из самых распространенных моделей, проверенная и надежная рабочая лошадка. Компактный терминал включает в себя не только фискальный регистратор, но 6 USB-портов для подключения оборудования: весов, сканера штрих-кодов, принтера этикеток и терминала для эквайринга.

Модель имеет несколько модификаций. К тому же мы сами формируем удобные для клиентов комбинации оборудования, например, Эвотор 7.2 Стандарт Плюс это комплект онлайн-кассы и 2D сканера.

При работе с кассой Эвотор 7.2 можно настроить товарный учет и скидки для покупателей. Чтобы расширить функционал, установите дополнительные приложения. Например, подключайте обмен данными с 1С или автоматически пробивайте чеки из интернет-магазина.

Кому подойдет: идеально для предприятий малого бизнеса — магазинов продуктов, хозтоваров, одежды и обуви, запчастей и т.д., организаций общественного питания — кофейни, фастфуд и для оказания услуг — салоны красоты, ремонтные мастерские, автосервисы и другие.

Эвотор 7.3

Стильная онлайн-касса способна проработать без подзарядки 14 часов. При этом, как и Эвотор 7.2, она имеет компактные размеры — берите ее с собой, если необходимо, или установите в точке продаж.

ПО EvotorPOS позволяет осуществлять через кассу все основные торговые операции — приход-расход, инвентаризация, учёт остатков и т.д..По сравнению с предыдущей моделью Эвотор 7.3 имеет более высокую скорость печати чеков.

При помощи приложений или подключения допоборудования можно существенно расширить возможности терминала, к тому же и сам аппарат имеет встроенные — .

GSM-модуль, Ethernet и WI-FI.

Если ваш кассир еще не знаком с этой моделью, то в тестовом режиме он может пройти обучение, а также воспользоваться подсказками системы.

Кому подойдет: благодаря гибкости и адаптивным настройкам можно использовать эту онлайн-кассу для любого бизнеса — от киоска до супермаркета, от скромного шиномонтажа до сети парикмахерских.

Калуга Астрал предлагает приобрести онлайн-кассу по предложению — Комплект: «Онлайн-касса под ключ»! При покупке вы получите скидку на сопутствующие услуги — 50%!

Смарт-терминал Эвотор 5 line

Производитель взял все лучшее от моделей Эвотор 5 и Эвотор 5i и создал новую линейку, которая также вошла в наш ТОП. Все благодаря тому, что Эвотор 5 line это такой эволюционирующий покемон — более простую версию можно модернизировать до продвинутой.

Допустим, вы не принимаете платежи по картам, поэтому не собираетесь подключать терминал эквайринга — выбираете версию 5 ST. Если решите все же добавить оплату картой в свой арсенал — модернизируйте кассу до 5i SmartPOS.

У Эвотор 5 line время работы без подзарядки чуть меньше, чем у модели Эвотор 7.3 — 12 часов. Если вы выбрали продвинутую версию — 5i SmartPOS, то не понадобится пинпад (приспособление для ввода пин-кода к карте), потому что в смарт-терминал уже встроен модуль эквайринга для приема любых видов платежей, в т.ч. осуществляемых при помощи смартфона.

Кому подойдет: как и другие модели, эта онлайн-касса универсальна — алкомаркет, аптека, кафе или розничный магазин могут смело пользоваться Эвотор 5 line.

В комплексном решении Астрал.Маркировка собрано все что нужно для идентификации и учета маркированных товаров.

АТОЛ 91Ф

Главное преимущество модели АТОЛ 91Ф — цена. Это самое доступное устройство из нашей пятерки для продажи маркированного товара.

Рассчитан для использования в деятельности, где примерная дневная проходимость — до 50 покупателей.

Несмотря на компактные размеры этот малыш обладает большим ресурсом — кроме того, что у него есть мощный встроенный аккумулятор, к нему можно подключить 2D-сканер, а прорезиненные клавиши позволяют использовать его даже на улице в непогоду. Такой вариант отлично подходит для тех, кто доставляет товар в любую точку и рассчитывается с покупателем на месте.

Еще одна приятная особенность — можно приобрести АТОЛ 91Ф в двух цветах: черном классическом и ярком красном.

Что еще собрал в себе корпус кассы:

Wi-Fi, 2G, Bluetooth, Ethernet;

Печать чеков с QR-кодом.

Производитель линейки касс АТОЛ зарекомендовал себя как разработчик качественной техники и ПО для нее и завоевал популярность на российском рынке.

Кому подойдет: розничной или оптовой торговле с небольшой проходимостью покупателей, сфере обслуживания или общепита, сервисным точкам.

У Калуги Астрал есть эти замечательные кассы и многое другое — 2D-сканеры, фискальные накопители, а такжеготовые решения для торговли маркированными товарами

АТОЛ SIGMA 7

Еще один представитель семейства АТОЛ — онлайн-касса АТОЛ SIGMA 7.

Это не просто смарт-терминал, но и личный кабинет в облаке, которые в комплексе позволяют соблюдать 54-ФЗ и продавать маркированные товары.

Снова мы видим компактный дизайн, позволяющий использовать кассу как переносную. Касса обладает цветным сенсорным дисплеем с диагональю 7 дюймов для удобной работы. Маленький, но приятный плюс — эта модель оснащена автоотрезом чеков. У АТОЛ SIGMA 7 самая высокая из всей пятерки скорость печати чеков — 100 мм/сек.

Аппарат совместим с программой 1С и обладает всеми необходимыми данными для работы в микро- и малом бизнесе.

Кому подойдет: небольшие продуктовые и непродовольственные магазины, палатки, бутики, предприятия общественного питания и сферы услуг.