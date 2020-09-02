Под контролем ФАС — федеральной антимонопольной службы — формируется реестр недобросовестных подрядных организаций. В реестр НПО попадают подрядчики, которые не подписали контракт, либо его нарушили.

Что такое реестр НПО

Реестр недобросовестных подрядных организаций включает в себя список подрядчиков, выигравших электронный аукцион, но уклоняющихся от выполнения своих обязанностей. Такие организации либо не заключают договоры, либо не соблюдают их условия. Эти причины являются основанием для включения в реестр НПО.

Порядок привлечения подрядчиков для оказания услуг по капитальному ремонту описан в Постановлении Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615. Всё, что касается реестра НПО, описано в разделе VII.

Также все ключевые моменты относительно реестра недобросовестных подрядчиков описаны в ст. 104 федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

За ведение реестра отвечает ФАС, согласно антимонопольному законодательству.

Последствия для исполнителей

Организации, попавшие в реестр, не могут участвовать в закупочных аукционах в течении 2-х лет. По истечении срока с подрядчиков снимаются ограничения, однако они могут попасть в список ещё раз.

Кто и как попадает в реестр НПО

Основание для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций — уклонение от заключения договора или несоблюдение его условий. Это относится:

к организациям, которые стали победителями электронного аукциона;

единственным участникам электронного аукциона;

организациям, заявкам которых присвоен 2-ой номер.

ФАС вносит в реестр организации за несоблюдение правил, например:

несоблюдение сроков выполнения работ более одного раза, или срыв срока более, чем на 15 календарных дней;

прекращение членства в саморегулируемой организации;

обнаружение недействительной банковской лицензии;

несоблюдение заявленного уровня качества выполняемых работ;

начало выполнения работ позднее намеченного более, чем на 5 дней;

использование некачественных материалов.

Заказчик может расторгнуть контракт с недобросовестным исполнителем при выявлении серьёзного несоответствия с условиями. В других случаях расторжение контракта проходит в суде.

Процедура подачи заявления

Заказчик подаёт заявление и другие документы в ФАС о недобросовестном подрядчике в течение 3 дней, если тот занял первое или второе место в аукционе, либо по факту расторжения контракта в суде. Если подрядчик был единственным участником аукциона, то заявление подаётся в течении 5 дней.

ФАС рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней, и при выявлении нарушения вносит данные в реестр НПО в течение 3 рабочих дней.

Что делать с недобросовестными подрядчиками

Если заказчик столкнулся с подрядчиком, который не выполняет работу в срок или выполняет её некачественно, он имеет законные основания для возмещения убытков и получение платы за неустойку. В тех случаях, когда заказчик — это физическое лицо или ИП, они защищены законом о защите прав потребителей, и на его основе могут требовать те или иные действия от исполнителя.

Если подрядчик не выполняет оговорённые работы в срок, потребитель может пойти одним из четырёх путей:

Установить новый срок выполнения работ. Потребовать от подрядчика скидку. Нанять другого исполнителя. Его работа будет оплачена подрядчиком, который не выполнил работу в срок. Расторгнуть с подрядчиком договор.

Обычно возврат денег, уменьшение стоимости, оплата работы другого исполнителя и т.д. выполняется в течении 10 рабочих дней. Подрядчик обязан платить неустойку в размере 3% за каждую единицу времени (день, час), но при этом размер неустойки не должен превышать общей стоимости работ. Также заказчик может потребовать от исполнителя возмещение убытков, возникших в результате невыполнения работ, в том числе — упущенную выгоду.

Обращаться в суд имеет смысл только в случае, если не получилось решить вопрос до него. Суд может продолжаться больше месяца, в то время как претензии решаются в течении 10 рабочих дней.

Претензия составляется письменно и обязательно должна содержать данные о том, кому и кем направлена, дату отправления, подпись и цель обращения. В претензии должна быть описана вся суть ситуации: что было в договоре, что было сделано или не сделано в итоге, требования и т.д.

Если же решить проблему таким образом не удалось, то нужно обращаться в суд. Потребитель должен составить иск, в котором будут указаны название и адрес суда, названия и адреса сторон конфликта и контакты. В иске должны быть чётко сформулированы требования. В суде заказчик должен предоставлять доказательства, например, копии документов.

Ознакомится с реестром НПО можно на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» в соответствующем разделе. Искать можно по наименованию организации, ИНН, ИКЗ и ФИО руководителя.

Проверить подрядчика можно также в сервисе «Астрал.СКРИН». Кроме ФАС, этот сервис проверяет организации в Росстате, ФСФР России, Банке России, ФНС и других государственных учреждениях.