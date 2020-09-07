Совместимость популярных онлайн-касс с системой Меркурий

Недавно мы рассказывали о работе в системе ФГИС «Меркурий». Она используется для контроля за производством и оборотом на рынке продукции животного происхождения (мясо, некоторые молочные продукты, рыба, яйца и т.д.). Но чтобы все это продавать в розницу, нужна еще и онлайн-касса. Какие аппараты совместимы с системой, какими преимуществами они обладают — рассказываем в сегодняшнем обзоре.

Для начала о самых популярных кассах марки «Эвотор». Они отличаются надежностью и интегрируются с приложением ФГИС «Меркурий», которое позволяет передавать необходимую информацию, гасить ВСД и производить иные манипуляции по работе в системе.

Из немаловажных преимуществ касс «Эвотор» можно выделить надежность бесперебойной передачи данных. Передавать данные при этом можно через мобильный интернет, WI-FI и даже Bluetooth (зависит от модели). Это многозадачные онлайн-кассы, которые прекрасно работают как в автономном режиме, так и при подключении к сети. Рассмотрим несколько различных вариантов.

Эвотор 5

Небольшой вес(0.4 кг) и продолжительность работы от батареи до 12 часов делают смарт-терминал Эвотор 5 отличным вариантом, например, для рыночной, выездной, ярмарочной торговли, когда нужен компактный, но многофункциональный аппарат.

Дополнительно к Эвотор 5 можно подключить сканер штрихкодов, банковский терминал, принтер этикеток и чеков и т.д.

Для работы с ФГИС «Меркурий» на этой, как и на других моделях линейки «Эвотор» необходимо установить приложение, которое позволяет получать и просматривать список входящих ветеринарно-сопроводительным документам и гасить их.

Эвотор 5i

Еще одна онлайн-касса из семейства Эвотор. Она также работает без подзарядки в течение 12 часов, легкая (менее 400 грамм) и удобная. Для проведения оплаты в данной модели предусмотрен встроенный модуль эквайринга.

В планшете также найдется 3G-модем, Wi-Fi-адаптеры и Bluetooth — опять же выбор от какой сети работать есть. Мало того — Эвотор 5i оснащен двумя камерами (как на смартфоне) с разрешением в 5 мегапикселей.

Плюс модели — это буквально торговый центр, здесь есть все, что нужно для продаж, в том числе для реализации маркированной продукции или алкоголя (кроме ФГИС «Меркурий» Эвотор 5i работает и с ЕГАИС).

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Эвотор.PAY

Для более комфортной работы с кассами «Эвотор» рекомендуем воспользоваться специальным решением для подключения торгового эквайринга — платформой Эвотор.PAY.

Ключевой момент — вам не потребуется совершать визит в банк для подключения эквайринга! А клиенты смогут платить вам любым удобным для них способом — картой, смартфоном, часами или кольцом.

Как подключить Эвотор.PAY:

Заполните данные в личном кабинете

Прикрепите документы и получите инструкцию по активации

Проведите настройку оборудования и.. все, можно работать

Идеальное решение для малого бизнеса любого направления — от магазина «продукты у дома» до ресторана.

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Фискальные регистраторы АТОЛ

Работать с ФГИС «Меркурий» можно и при помощи других онлайн-касс. Например, фискальных регистраторов марки АТОЛ. Все перечисленные ниже модели работают по единому принципу — подключаются к ПО на компьютере (у них нет собственного дисплея для ввода информации) и работают с системой «Меркурий» через приложение или личный кабинет пользователя на ПК.

АТОЛ 91ф — мощный функционал в компактном корпусе. Одно из важных преимуществ — высокий гарантийный срок службы устройств АТОЛ 7-8 лет. К тому же аппарат обладает возможностью печати чеков с QR-кодами, которые покупатель может считывать через приложение с помощью камеры смартфона.

АТОЛ 30Ф — идеальное решение для небольшого или среднего бизнеса. Эту онлайн-кассу можно интегрировать со множеством сервисов, включая ФГИС «Меркурий».

АТОЛ 20Ф — неприхотливый и экономичный в обслуживании аппарат. Как и в более ранних моделях, в АТОЛ 20Ф доступны следующие опции: оформление продажи, внесение в кассу наличных, выдача сдачи, возврат, начисление баллов по бонусным и скидочным программам.

Касса АТОЛ 50Фобладает необходимыми интерфейсами для передачи данных в ОФД, опционально можно подключить и настроить работу интерфейсов — 2G/3G или Wi-Fi.

Если вам нужен базовый аппарат для работы — с этой функцией запросто справится АТОЛ FPrint 22-ПТК. Уже несколько лет это хит продаж среди фискальных регистраторов марки АТОЛ. При помощи АТОЛ FPrint 22-ПТК можно сформировать и распечатать в чеке QR-код. Возможно подключение к сети Интернет через 2G, 3G и Wi-Fi (опционально), подсоединение к компьютеру через USB-порт, Ethernet, Bluetooth.