Должная осмотрительность: примеры сервисов для проверки контрагентов

Проверка контрагента — важнейший момент перед заключением сделки. Чтобы получить необходимую информацию о компании, приходится прибегать к различным средствам: онлайн-ресурсам со свободным доступом и специализированным сервисам. Их пере

Минимум два фактора, которые делают данную процедуру необходимой. Они же отвечают на следующие вопросы: почему проверка контрагентов выгодна налоговой и почему она выгодна для организации, которая планирует воспользоваться услугами контрагента?

Чтобы обозначить первый фактор, нужно пояснить один момент. Дело в том, что предприятия на ОСНО законным путём могут уменьшать выплачиваемые налоги: вычитать налог на добавленную стоимость при покупке товаров или услуг у поставщиков, а также уменьшать за счёт учтённых расходов налог на прибыль. Это называется налоговой выгодой.

ФНС может заподозрить, что ради налоговой выгоды организация заключает сделки только на бумаге, тогда как в реальности никаких сделок нет. Это происходит, когда организация работает с фирмами-однодневками. И если партнёр действительно окажется фирмой, которая ничего не продаёт и не покупает, а существует только для выведения денег через свои счёта, вас накажут.

Второй фактор — недобросовестность контрагента. Суть таких фирм — мошенничество и уклонение от налогов. По мнению ФНС и судов, организациям следует проверять партнёров, чтобы выявлять мошенников и не заключать с ними сделок. То есть, проявлять «должную осмотрительность». Такого термина нет ни в одном нормативном акте, однако он упоминается в судебных решениях, письмах и требованиях налоговых органов.

О сервисах для проверки контрагентов

Условно сервисы для проверки контрагентов можно разделить на бесплатные и платные. Бесплатные сервисы — это отдельные онлайн-ресурсы, каждый из которых обладает конкретной функцией. Например, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве можно посмотреть, не является ли контрагент банкротом. В большинстве случае таких сайтов достаточно, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников.

Платные варианты отличаются друг от друга наборами функций и стоимостью тарифов.

Бесплатные

В список основных бесплатных ресурсов, которые помогут проверить контрагентов, входят сервисы государственных ведомств.

Сайт ФНС. Ресурс позволяет проверить себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам. Для этого на сайте реализованы следующие службы:

Сервис «Проверка контрагента» — позволяет проверить факт регистрации ИП или юридического лица в ЕГРН.

Сервис по проверке адресов массовой регистрации — для проверки юридического адреса партнёра и получения списка массовых адресов в выбранном регионе.

Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц — с его помощью можно выяснить, входит ли партнёр в список лиц, которые по решению суда не имеют права быть руководителем или учредителем организации (ИП).

Единый реестр субъектов МСП — для поиска потенциального партнёра в реестре достаточно указать ИНН, ОГРН, ОГРНИП или ФИО. Результат выдачи можно скачать в виде справки в формате pdf.

Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — в нём отражается основная информация о регистрации (дата, место постановки на учёт и другое). Если о партнёре сведений нет, значит, он не зарегистрирован.

Картотека Арбитражных дел. На сайте можно проверить, участвовал ли будущий контрагент в судебных разбирательствах. Нужно обратить внимание на дела, в которых потенциальный партнёр выступал в качестве ответчика. При наличии у него большого количества судебных разбирательств, особенно по взысканию долгов, заключать сделку не стоит.

Банк данных исполнительных производств. Через базу судебных приставов можно проверить, есть ли у юрлица или ИП предъявленные к взысканию долги. Вряд ли вы заходите иметь дело с контрагентом, который проиграл спор в суде и не платит по долгам.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Если потенциальный партнёр окажется в перечне, лучше отказаться от сделки с ним. Сотрудничество с контрагентом-банкротом не принесёт ничего хорошего.

Сайт Федеральной службы статистики. Позволяет получить бухотчетность интересующей организации. Для этого необходимо пройти в соответствующий раздел сайта, указать в полях реквизиты и дату отчётности.

Сервис для проверки паспорта. Действительность документа можно установить по серии и номеру. Очевидно, что не стоит работать с организаций, у руководителя которой недействительный паспорт. Также можно проверить и представителей контрагента.

Сервис проверки доверенности представителя. При работе с представителем следует сразу запросить от него доверенность на полномочия действовать от имени организации. Проверить её содержание и действительность можно, указав в соответствующих полях формы номер и дату доверенности, а также ФИО нотариуса.

«ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС». База данных этого сервиса формируется за счёт ИП и юрлиц, которые сами указывают в специальных карточках информацию о себе и своих организациях. С одной стороны, это удобно тем, что можно бесплатно получить различные сведения: от финансовой отчётности до судебных дел. С другой — по многим предпринимателям и организациям мало данных.

Платные

Тем, кому часто приходится работать с новыми контрагентами, собирать сведения о потенциальном партнёре через бесплатные ресурсы будет неудобно. В этом случае больше подойдут платные аналоги. На примере «Астрал.СКРИН» рассмотрим особенности и преимущества платных сервисов.

Основное назначение «Астрал.СКРИН» — проверка контрагентов на предмет благонадёжности. Благодаря сервису, пользователь может получить доступ к информации об организациях, зарегистрированных на территории РФ. Сведения берутся из официальных источников.

«Астрал.СКРИН» реализован на той же платформе, что и система электронной отчётности «Астрал Отчёт 5.0». При этом сервис работает как самостоятельно, так и в связке с «Астрал Отчётом».

Особенности сервиса:

Предназначен не только для проверки потенциального партнёра на благонадёжность, но и для оценки его финансовой состоятельности.

Данные берутся из проверенных источников, таких как ФНС, Федеральное казначейство, ГМЦ Росстата, ЕФРСБ, газет «Коммерсантъ» и «Российская газета» (в них публикуются сообщения о банкротствах).

Для поиска контрагента используется практически любой параметр: ИНН, ОГРН, название компании или ФИО директора (учредителя).

Базовая версия включает весь набор опций — за дополнительные функции не нужно доплачивать отдельно.

Возможности:

экспресс-оценка благонадёжности;

отслеживание важных событий, касающихся контрагента: арбитражные дела, банкротство, смену собственников и другая важная информация;

получение обзоров рынка, предприятий, отрасли;

получение данных из реестра государственных контрактов и информации по закупкам;

получение и анализ бухотчетности любой компании, зарегистрированной на территории РФ;

запрос и формирование выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП по любому контрагенту, который зарегистрирован и действует на территории РФ;

мониторинг изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

наличие демонстрационного режима.

Сервис подойдёт крупному бизнесу, субъектам МСП, юридическим организациям. Стоимость годовой подписки — 6 тысяч рублей.

Таким образом, пользователь платных сервисов может не только получить всю необходимую информацию в один клик, но и оценить благонадёжность контрагента, а также проанализировать полученные сведения благодаря дополнительным функциям.