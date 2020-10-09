Какие бывают подписи в ЭДО и как в них не запутаться

На самом деле все не так страшно и запутанно, как кажется. Всего сейчас в России применяется три вида электронных подписей: простая (ПЭП), усиленная неквалифицированная (УЭП) и усиленная квалифицированная (КЭП). Давайте разберемся в чем их отличие и в каких ситуациях подойдет та или иная подпись.

Простая электронная подпись

ПЭП часто нами используется в повседневной жизни, например, это может быть код доступа из СМС или логин-пароль для входа на сайт.

Простая подпись автоматически формируется системой, в которой ее собственно используют и никаких особых действий от пользователя практически не требует.

Чаще всего ПЭП используется для выполнения банковских операций. Также ее применяют, например, для получения государственных услуг или при обращении к различным онлайн-сервисам. Для внутренней системы ЭДО также будет достаточно простой электронной подписи.

Приравнять ПЭП к собственноручной подписи, чтобы она несла ту же юридическую силу можно, если предварительно участники ЭДО заключили подобное соглашение.

В нем обязательно указываются правила подтверждения личности подписанта и обязательность сохранения конфиденциальности закрытой части данных (т.е. как раз того самого кода из смс или пароля доступа).

Чаще всего пользователю приходится предварительно подтвердить личность очно — т.е. прийти в офис оператора. Если вы регистрировались на портале Госуслуг, то знаете — чтобы получить полный доступ ко всем услугам и возможностям сайта необходимо подтвердить личность в МФЦ, аккредитованном банке или иным способом.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись

Почему в названии подписи присутствует слово «усиленная»? Дело в том, что такая подпись создается с помощью специальных программ криптошифрования. При ее создании применяется в том числе закрытый ключ электронной подписи. НЭП идентифицирует своего владельца и позволяет проверить, подписанный электронный файл на изменений после отправки.

Итак, НЭП состоит из двух ключей — открытого и закрытого. Закрытый — секретный, его владелец хранит на электронном носителе, на компьютере и доступ к нему должен иметь только его обладатель. Открытая часть позволяет получателям документов, подписанных НЭП, проверить подлинность электронной подписи.

Сертификат ключа выдается удостоверяющим центром, хотя его можно и не создавать, ведь никаких к требований к нему Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» не выдвигает.

НЭП используется как при внутреннем, так и при внешнем электронном документообороте, но также при условии, что стороны предварительно обговорили такую возможность, а чтобы документы имели юридическую силу необходимо заключить соглашение о правилах использования НЭП.

Усиленная квалифицированная электронная подпись

КЭП это та самая подпись, которая регламентирована государством и 63-ФЗ. При ее создании используются криптографические алгоритмы, как и при создании НЭП, она также состоит из открытой и закрытой части, но имеет и существенные отличия.

Во-первых, создание КЭП в обязательном порядке сопровождается выпуском квалифицированного сертификата в бумажном или электронном виде. Его структура определена приказом ФСБ России № 795 от 27.12.2011.

Во-вторых, выдачу КЭП осуществляют только удостоверяющие центры, аккредитованные Минкомсвязи России.

Для получения подписи можно оставить заявку прямо на сайте. Это позволяет сделать, например, сервис Астрал-ЭТ. Менеджер поможет заполнить договор и другие документы, выставит счет и после оплаты вы можете пользоваться КЭП для различных целей. С ее помощью можно:

сдать электронную отчетность;

участвовать в торгах на электронных площадках;

обмениваться документами с госорганами, в т.ч. с ФНС, ПФР, ФСС и т.д.

свободно вести ЭДО как с внутренними, так и со внешними пользователями.

КЭП имеет юридическую силу и не требует дополнительных условий для ее подтверждения.