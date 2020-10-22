Как не запутаться в маркировке духов

1 октября 2020 года в России началась обязательная маркировка духов и туалетной воды. Теперь на каждой упаковке парфюмерной продукции должен быть указан двумерный код DataMatrix, который считывается с помощью специального сканера и содержит информацию о производителе, поставщике и характеристиках товара.
Рассказываем, кто и какие товары должен маркировать.
Что маркируем, а что нет
Наносить коды маркировки необходимо на товары, которые соответствуют кодам ТН ВЭД — 3303 и ОКПД-2 — 20.42.11. В этот список входят:
- духи — код 20.42.11.110;
- вода туалетная — код 20.42.11.120;
- одеколоны — код 20.42.11.130.
Не нужно маркировать:
- тестеры и пробники духов и туалетной воды объёмом до 5 мл,
- выставочные и экспериментальные образцы,
- духи в виде кремов или в твёрдом виде, в том числе карандаши;
- духи, предназначенные для экспорта в ЕЭС;
- духи и туалетная вода объёмом менее 3 мл, предназначенные для розничной продажи.
Если в партии нет тестера, можно сделать его из обычного флакона. Для этого нужно просто вывести его из оборота: отсканировать код и передать сведения в систему «Честный ЗНАК».
Остатки продукции, которые получены до 1 октября 2020 года, также не подлежат маркировке. У магазинов есть возможность распродать остатки до 30 сентября 2021 года. С 1 октября 2021 года продавать их уже нельзя.
Кто участвует в маркировке парфюмерии
Маркировать духи обязаны все участники оборота парфюмерной продукции. Производитель или импортёр наносят коды маркировки на товар. Они вносят информацию о товаре в систему маркировки, заказывают коды, печатают их с помощью принтера этикеток и наклеивают на потребительскую или транспортную упаковку.
Несмотря на то? что остальные участники оборота духов, за редким исключением, не маркируют продукцию сами, они также должны организовать свои рабочие места, чтобы работать с маркировкой.
При передаче партии товара перевозчику или дистрибьютору производитель формирует электронную накладную, или универсальный передаточный документ — УПД. Он содержит все коды маркировки, которые есть в партии, а также сведения о товаре, его количестве, дистрибьюторе, налоговой ставке и стоимости.
При отгрузке и приёмке товара происходит обмен УПД. Чтобы обеспечить обмен документами, каждому звену этой цепочки нужна система электронного документооборота.
Дистрибьютор принимает УПД, после чего владелец товара меняется. Для поставки в розничные магазины формируется новый УПД.
Розница принимает товар от поставщика и сверяет данные из накладной со штрихкодами на упаковке. Для этого каждый штрихкод считывается с помощью 2D-сканера. Если ошибок нет, розничный продавец подписывает документ и становится владельцем товара.
Затем продавец сканирует товар на кассе при отпуске покупателю, и тогда в систему маркировки передаются данные о выбытии кода маркировки.
Что нужно для маркировки парфюмерии
- Приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя организации или ИП. Установить программное обеспечение для работы с УКЭП.
- Зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК».
- Приобрести и подключить 2D-сканер, если он не использовался ранее.
- Установить онлайн-кассу и подключиться к ОФД для отправки чеков в ФНС и выведения товаров из оборота.
- Подключиться к оператору ЭДО для отгрузки и приёмки маркированных товаров.
Закроют ли магазин, торгующий парфюмерией без маркировки
Товары, выпущенные после 1 октября 2020 года, нельзя реализовывать без маркировки. Компаниям, которые нарушают закон, грозят крупные штрафы и конфискация товара по статье 15.12 КоАП РФ.
За производство парфюмерии без кодов маркировки сумма штрафа составит:
- для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;
- для ИП и должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей.
За продажу, хранение и перевозку без передачи сведений в систему маркировки оштрафуют:
- физическое лицо — на сумму от 2000 до 4000 рублей;
- ИП или должностное лицо — на сумму от 5000 до 10 000 рублей;
- юридическое лицо — на сумму от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией товара.
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Усиленная квалифицированная электронная подпись для регистрации в ЦРПТ и для работы с сервисами ЭДО
Оператор фискальных данных для передачи информации о маркированном товаре в систему «Честный ЗНАК» из чека
Электронный документооборот для обмена УПД между контрагентами
2D-сканер для считывания кодов маркировки с товара
Обновление кассового ПО для корректной работы с маркированной продукцией
Обновление товароучетного ПО для корректной работы с маркированной продукцией