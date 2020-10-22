Как не запутаться в маркировке духов

1 октября 2020 года в России началась обязательная маркировка духов и туалетной воды. Теперь на каждой упаковке парфюмерной продукции должен быть указан двумерный код DataMatrix, который считывается с помощью специального сканера и содержит информацию о производителе, поставщике и характеристиках товара.

Рассказываем, кто и какие товары должен маркировать.

Что маркируем, а что нет

Наносить коды маркировки необходимо на товары, которые соответствуют кодам ТН ВЭД — 3303 и ОКПД-2 — 20.42.11. В этот список входят:

духи — код 20.42.11.110;

вода туалетная — код 20.42.11.120;

одеколоны — код 20.42.11.130.

Не нужно маркировать:

тестеры и пробники духов и туалетной воды объёмом до 5 мл,

выставочные и экспериментальные образцы,

духи в виде кремов или в твёрдом виде, в том числе карандаши;

духи, предназначенные для экспорта в ЕЭС;

духи и туалетная вода объёмом менее 3 мл, предназначенные для розничной продажи.

Если в партии нет тестера, можно сделать его из обычного флакона. Для этого нужно просто вывести его из оборота: отсканировать код и передать сведения в систему «Честный ЗНАК».

Остатки продукции, которые получены до 1 октября 2020 года, также не подлежат маркировке. У магазинов есть возможность распродать остатки до 30 сентября 2021 года. С 1 октября 2021 года продавать их уже нельзя.

Кто участвует в маркировке парфюмерии

Маркировать духи обязаны все участники оборота парфюмерной продукции. Производитель или импортёр наносят коды маркировки на товар. Они вносят информацию о товаре в систему маркировки, заказывают коды, печатают их с помощью принтера этикеток и наклеивают на потребительскую или транспортную упаковку.

Несмотря на то? что остальные участники оборота духов, за редким исключением, не маркируют продукцию сами, они также должны организовать свои рабочие места, чтобы работать с маркировкой.

При передаче партии товара перевозчику или дистрибьютору производитель формирует электронную накладную, или универсальный передаточный документ — УПД. Он содержит все коды маркировки, которые есть в партии, а также сведения о товаре, его количестве, дистрибьюторе, налоговой ставке и стоимости.

При отгрузке и приёмке товара происходит обмен УПД. Чтобы обеспечить обмен документами, каждому звену этой цепочки нужна система электронного документооборота.

Дистрибьютор принимает УПД, после чего владелец товара меняется. Для поставки в розничные магазины формируется новый УПД.

Розница принимает товар от поставщика и сверяет данные из накладной со штрихкодами на упаковке. Для этого каждый штрихкод считывается с помощью 2D-сканера. Если ошибок нет, розничный продавец подписывает документ и становится владельцем товара.

Затем продавец сканирует товар на кассе при отпуске покупателю, и тогда в систему маркировки передаются данные о выбытии кода маркировки.

Что нужно для маркировки парфюмерии

Приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя организации или ИП. Установить программное обеспечение для работы с УКЭП. Зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК». Приобрести и подключить 2D-сканер, если он не использовался ранее. Установить онлайн-кассу и подключиться к ОФД для отправки чеков в ФНС и выведения товаров из оборота. Подключиться к оператору ЭДО для отгрузки и приёмки маркированных товаров.

Закроют ли магазин, торгующий парфюмерией без маркировки

Товары, выпущенные после 1 октября 2020 года, нельзя реализовывать без маркировки. Компаниям, которые нарушают закон, грозят крупные штрафы и конфискация товара по статье 15.12 КоАП РФ.

За производство парфюмерии без кодов маркировки сумма штрафа составит:

для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;

для ИП и должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

За продажу, хранение и перевозку без передачи сведений в систему маркировки оштрафуют:

физическое лицо — на сумму от 2000 до 4000 рублей;

ИП или должностное лицо — на сумму от 5000 до 10 000 рублей;

юридическое лицо — на сумму от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией товара.

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Усиленная квалифицированная электронная подпись для регистрации в ЦРПТ и для работы с сервисами ЭДО

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Оператор фискальных данных для передачи информации о маркированном товаре в систему «Честный ЗНАК» из чека

Астрал Онлайн

Электронный документооборот для обмена УПД между контрагентами

Интернет-магазин ККТ

2D-сканер для считывания кодов маркировки с товара

Обновление кассового ПО для корректной работы с маркированной продукцией

Обновление товароучетного ПО для корректной работы с маркированной продукцией